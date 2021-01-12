Муфта тройниковая металлическая (МТМ)

Конструктивные элементы

Данная муфта состоит из защищенной оболочки и фарфоровой изоляционной панели, на которой располагается три контактных колодки, необходимые для подсоединения кабельных жил. У оболочки муфты также есть свой корпус в форме цилиндра. Существует несколько исполнений металлических тройниковых муфт. У разных модификаций может быть разное количество кабельных вводов: 3-4. С помощью этих вводов осуществляется подсоединение силовых кабелей, диаметр которых составляет 16 мм или 25 мм соответственно. Также при необходимости в конструкции муфты могут предусматриваться клеммы, с помощью которых можно будет подсоединять жилы кабелей искробезопасной цепи.





Главные достоинства

Муфта тройниковая металлическая имеет фарфоровую панель, которая не теряет своих свойств с течением времени, то есть не подвержена старению или разрушению. Фарфор не взаимодействует с влагой, находящейся в воздухе, а также не боится нагревания. Такая устойчивость изоляции к внешнему воздействию является несомненным преимуществом этого устройства.

Также из числа достоинств такой муфты стоит выделить и то, что она характеризуется низким показателем нагрева жил кабеля. Причина в особой конструкции зажимов силовой цепи. Благодаря ей между жилами кабеля возникает надежный контакт, и нет необходимости в использовании вспомогательных перемычек. Это обеспечивает отсутствие сильного нагревания не только жил, но и самого изолятора.

Кроме всего этого, муфты МТМ имеют еще одно преимущество – они устойчивы к механическому воздействию и различным факторам окружающей среды. Это стало возможно благодаря применению в их составе полимерного покрытия, активно противодействующего образованию коррозии. Внутри коробки достаточно пространства для того, чтобы подсоединить 1-4 кабеля.





Эксплуатационные условия металлической тройниковой муфты

Ее разрешается эксплуатировать в таком диапазоне температур: от -30 до +40 градусов Цельсия. При этом относительная влажность воздуха не должна превышать 98% при температуре 33-37 градусов.

Модификации

Одной из модификаций является муфта МТМ-6У, имеющая 3 ввода для кабеля. Можно подсоединить кабели диаметром 16 мм и 25 мм. Панель муфты имеет 3 зажима, необходимых для подсоединения силовых кабелей. При этом она может использоваться при силе тока 70 А.

Силовые зажимы представлены в виде колодок, расположенных вертикально на изоляторе муфты. При этом колодка имеет в себе пару пластин, необходимых для зажима жил. Эти пластины стягиваются вместе с помощью специального крепежа – болта, благодаря чему и обеспечивается хороший контакт между ними.

Следующая модель муфты – МТМ-6У-01. У нее уже 4 ввода, с помощью которых можно подключить кабели такого же диаметра, как и в предыдущем случае. Панель муфты оснащена 3 зажимами и предназначена для тока 70 А.





Муфта тройниковая металлическая МТМ-6У-02 практически ничем не отличается от предыдущей. Но она дополнительно имеет 2 зажима, которые могут быть использованы для подсоединения кабелей искробезопасных цепей.