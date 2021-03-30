Муфты для кабеля: все, что нужно о них знать

Во время работ по электромонтажу приходится решать задачи электрического соединения кабелей. Обычно это происходит, если длина прокладки трасы довольно большая, однако самого провода недостаточно, либо нужно создать дополнительную ветку. В подобных ситуациях понадобятся муфты для кабеля.

Сфера применения муфт

Как правило, кабельные муфты используют для формирования электросетей независимо от их назначения и для соединения сетей специального электрического оборудования.

Подобные изделия состоят из различных деталей и материалов, чтобы обеспечить оптимальное ответвление или присоединение электрических проводников и проводов.

Надежно соединяя кабеля, муфта является отличным элементом и для изоляции, и крепкой герметизации.

Зачастую устройство находит применение в различных работах, однако чаще всего это касается прокладки кабелей на длительные расстояния.





Популярные виды кабельных муфт и их особенности

Существует несколько классификаций муфт. Самая популярная и максимально объясняющая, для чего требуется тот или иной вариант, — по назначению, о чем будет сказано далее.

Конструктивное исполнение делится на одно- и трехфазное. Раздел используемых материалов содержит такой перечень:

из свинца;

эпоксидных смол;

термоусаживаемые;

холодной усадки;

чугуна;

латуни.

Тип диэлектрической изоляции тоже бывает нескольких видов: резиновый, пластиковый и бумажный пропитанный.

Чтобы подробнее разобраться с назначением, предлагается рассмотреть каждый вид отдельно.





Наиболее востребованный тип муфт — соединительные, поскольку электролинии часто приходится объединять. Главная задача, которая здесь ставится, — это герметичность. Муфты встречаются как разборные, так и нет – все зависит от задач. Сырье изготовления должно отличаться иммунитетом к воздействию извне.

Соединительная муфта нужна для предупреждения стекания пропитывающего состава, а также защиты от повреждений в области стыковки много- и одножильных силовых кабелей.





Если сравнивать с другими типами устройств, оказывается, что концевая является не только связующим, но и замыкающим звеном. Задействуется она для работы с кабелями с бумажной пропиткой, пластмассовой либо резиновой изоляцией напряжением 1-35 кВ.

Изделия обеспечивают максимальную герметизацию, имеют отличные изоляционные свойства, а также отличаются стойкостью к химически агрессивным средам, негативному воздействию природных явлений. Стабильно работают при температуре -50…+50 градусов.

Отмечают скорость монтажа — специалист затрачивает мало времени и практически не использует специальное оборудование. При этом срок эксплуатации будет максимально длительный, а ценовые затраты — доступными.





Стопорные муфты

Рассматриваемый тип изделий нужен для использования кабельно-проводниковой продукции с бумажной пропитанной изоляцией. Главная задача — предотвратить стекание пропиточной массы при вертикальной прокладке либо при превышающей допустимую разницу в высоте на участке.

Стопорная муфта используется на кабеленесущих трассах с сильными изменениями уровней прокладки из-за сложности рельефа либо городской структуры. Устанавливается она при длине прокладываемой линии свыше 2 километров.





Поскольку кабельная сеть состоит из проводов разных видов и модификаций, без переходных муфт не обойтись. Они отличаются легкостью в эксплуатации и устойчивостью к механическим повреждениям По сути, это универсальные муфты, которые подойдут к большинству кабелей независимо от основных характеристик. Поэтому количество жил не играет особой роли.

Конструкция оборудования позволяет равномерно распределить напряженность в области среза полупроводящего экрана, для этого задействуется специальная трубка. Полная герметизация и высокая механическая прочность при установке гарантированы производителем.





Специализированные изделия предполагают использование ответвительного вида муфт. Они требуются исключительно для ответвления кабеля от силовой магистральной линии. Создаются из различных материалов, что зависит от использования.

Выбор комплектации любого вида муфты зависит от электрических параметров соединяемого кабеля.





Муфты для кабеля — незаменимая деталь во многих ситуациях, касающихся работы с электросетью. Чтобы подобрать правильный вариант для конкретной задачи, необходимо изучить виды муфт. Сделать это совсем не сложно — вышеизложенный материал призван вам помочь с этим.