Муфты для соединения кабелей

Виды и маркировки муфт

Кабельные муфты (или по другому заделки кабеля) отличаются по назначению и функциональным возможностям. Эти параметры определяют тип изделий, а их обозначение регламентирует ГОСТ 13781.0-86. Заделки кабеля подразделяются на:

С – соединительные, служат для состыковки проводов в электролиниях разных классов напряжения. Приспособления надежно соединяют и защищают от разного рода повреждений силовые кабели одно- и многожильные на участках с любым углом наклона, при обустройстве линий по передаче электротока на открытом пространстве или в грунте;

О – ответвительные для подсоединения к главной силовой трассе дополнительных распределительных проводов – О;

СП – соединительно-переходные с изоляцией из пластика и других изоляционных материалов;

СТ – стопорные, отличаются наличием бумажной изоляции, пропитанной специальным, исключающим стекание, составом, используется на трассах со значительным наклоном, повышенным напряжением до 110 кВ, при превышении гидростатического давления, возникающего от разницы уровней проложенного кабеля на большие расстояния;

СТП – стопорно-переходные применяются для многожильного кабеля, который изолирован специально пропитанной бумагой, и одножильных проводов с другим изоляционным материалом;

КН – концевые для монтажа проводов за пределами зданий, чтобы замыкать цепь электрического кабеля. Их особенность – наличие компаунда из термопластической, термически активной полимерной смолы и составов со специальными добавками, ускоряющими отверждение материалов. По внешнему виду это колпачок-заглушка;

КВ – концевые для внутреннего монтажа кабеля.

При выборе размера гильзы для муфты необходимо, чтобы он соответствовал сечению и типу провода, его жилы. Особого внимания требует герметичность конструкции. Для соединительных муфт при напряжении 6 и 10 кВ используются три варианта:

герметиком заполняются пространства между фазами;





устройство с внутренним термоусаживаемым кожухом№





муфта с наружным термоусаживаемым кожухом.

Муфты для кабелей среднего напряжения должны устанавливаться без воздушных пустот внутри. Герметиком-заполнителем необходимо заполнять пространство между отдельными жилами. Чтобы исключить воздушные пустоты и предотвратить ионизацию воздуха, разделываются корни кабеля под перчатками с последующим заполнением герметиком .





Классификация муфт

материал для изготовления изоляционного слоя: для бумаги его нет, для пластмассы – П;

вид самой муфты по таблице из ГОСТ 13781.0-86;

материал муфт: Ч – чугун, Р – резина, С – свинец, Л – латунь, Ст – сталь, Э – эпоксидная смола, т (тт) – трубка термоусадочная, тп – перчатки термоусадочные, сл – лента самосклеивающаяся;

особенности конструкции: О – для одной фазы; к – с компенсатором; в – используемые под водой; у – уменьшенного размера; кб – есть кольцо для брони; г – высокая герметичность; без обозначения – трехфазные;

рабочий размер или термоусадка указываются цифрами;

исполнение для тропиков – Т;

число жил в кабеле.

Маркировку муфт для стыковки кабеля предусматривает их классификация. При обозначении устройств указываются:

Например, муфта СЭ-100-КСт-75-3х120-6. В маркировке: С – соединительная, Э – эпоксидная, у которой проходной диаметр 100 мм, Ст – кожух стальной, для укладки внутри здания, с горловиной 75 мм, соединяемый силовой провод включает 3 жилы, сечениями по 120 мм², изоляция из бумаги, напряжение в линии – 6 кВ.





Как выбрать кабельную муфту?

Выбирая муфту при обустройстве линий по передаче электроэнергии, необходимо учитывать несколько критериев. Основные из них:

назначение изделия; условия установки; передаваемое напряжение: в электроустановках до 1кВ; в ЛЭП с напряжением до и свыше 10кВ; тип изоляции на кабельной жиле; число жил и диаметр их сечения; наличие брони.





Напомним: Выбирая любое электротехническое оборудование, необходимо прежде всего убедиться в наличии на устройство соответствующего сертификата и проконсультироваться у специалиста о конкретном изделии. Работать с электрическими сетями могут лишь лица, которые имеют специальное образование и опыт работы с таким оборудованием.