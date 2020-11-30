Кабель NYM 2Х4: характеристики аналога ВВГ

Применение NYM 2х4

Кабель эксплуатируется в разных климатических зонах, внутри промышленных объектов, имеющих пониженное или повышенное свойство влажности. NYM 2х4 подходит для бытовых, жилых комнат, его можно использовать на открытом воздухе. При наружном монтаже важно исключение прямого попадания ультрафиолетового луча солнца. Внутри жилого дома применяется в разных случаях: при открытой, скрытой проводке. Благодаря нему выполняется коммутация осветительного оборудования с электрическими розетками, выключателями и другими приспособлениями.

Обустраивая линии в открытом грунте, кабель необходимо защитить гофрированными трубами или специальными коробами. Во время воздушной прокладки NYM 2Х4 усиливается с помощью качественных эстакад. Для любых электроустройств на вводе необходимо использовать уплотнение.





Характеристики

NYM 2Х4 кабель расшифровывается следующим образом:

N - стандартный кабель немецкой градации;

Y - изоляционная жильная оболочка из поливинилхлорида;

M - кабель, имеющий наружную оболочку.

Проводник без буквы А указывает на медную структуру изделий. Цифры говорят о кабельном сечении, изоляции жил, наружной оболочке и напряжении. NYM 2Х4 имеет две жилы с четырех миллиметровым сечением. В других источниках, число жил варьируется от 1 до 5, а сечения от 1,5 до 35 квадратных миллиметров.

Отечественными производителями выпускаются несколько кабельных модификаций. Некоторые проводники сделаны по немецким нормам и требованиям. Другие - по техническим заказным условиям. В большинстве случаев используются наработки ТУ. Как правило, все проводники NYM состоят из жил из меди и заизолированы с помощью поливинилхлоридного пластиката. Все проводники покрываются с помощью негорючего слоя, наружной изоляции. По ГОСТам каждый проводник обладает определенной цветовой маркировкой.

Цветовая маркировка

Кабель выпускается со стандартной цветовой маркировкой. Изделие сертифицированное, его нормы окраски представлены в правилах конструкции электрических установок. Для одножильных кабелей нет регламента, для двухжильных проводников, не имеющих заземления, используется черная и синяя маркировка.

Плюсы и минусы

NYM 2Х4 кабель можно считать "золотой серединой" в мире кабельной продукции. Он довольно универсален и технологичен. В список его плюсов входит повышенная устойчивость с удобством монтажа, отсутствием поддержания горения и продолжительным эксплуатационным сроком. Недостаток заключается в высокой стоимости.

Кроме того, NYM отличается повышенными эксплуатационными характеристиками, но он не обладает устойчивостью к ультрафиолетовым лучам. Он полезен при одиночной прокладке. От ВВГнг он отличается 40-летним сроком эксплуатации, заполнением пустого пространства, возможностью одиночной прокладки и защитой от влаги.

Хранение NYM осуществляется в специальных бухтах, барабанах. Диаметр в них становится в 8 раз больше, чем сам кабель. В процессе хранения при этом используется труднодоступное с закрытым местом. Минимальная температура при этом не больше 15 градусов.

Стоит указать, что, несмотря на то, что в технических документах указана негорючесть NYM, ошибочно полагать неподверженность к горению. Главное условие к тому, чтобы кабель не горел, это отсутствие пучков, которые находятся рядом с другими кабелями. Кабель нужен для подключения мощного оборудования, силовых электроагрегатов. Для этого необходимы двухпроводниковые с разветвленными вариантами, в зависимости от нагрузки.

Тем не менее, NYM кабель - усовершенствованный аналог ВВГнг. Он обладает отличным показателем номинального напряжения, рабочего тока, температурного предела, сопротивления жилы и изоляции. Имеет улучшенный радиус изгиба. Плюсом его является большое разнообразие вариантов исполнения, отталкиваясь от количества жил и сечения.

Достоинством проводника служит тот момент, что, покупая его, можно быть уверенным в соответствии проводника заявленным производителем параметрам. Сегодня такие проводники выпускаются многими сербскими, германскими, французскими и турецкими компаниями. В списке производителей находится Севкабель с Конкордом, Камкабелем и Псковкабелем.