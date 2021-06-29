Виды оболочек силового кабеля

Марки силового кабеля

До начала проведения работ по укладке кабеля выбирается его оптимальная марка. Классификация кабельной продукции осуществляется в соответствии с ее номинальным напряжением, на которое она рассчитана, конструктивными особенностями и видом изоляции. Согласно перечисленным аспектам кабели бывают:

с наполнителем, на который действует низкое, высокое либо среднее давление; с повышенной гибкостью; для использования в сетях управления; контрольные; низковольтные; для специального использования; для связи; радиочастотные.

Изоляция — это слой диэлектрика, который покрывает жилу с током. 3 основные группы кабелей характеризует их изоляционные свойства:

бумажная с масляной пропиткой; резиновая; из сшитого полиэтилена (СПЭ); пластмассовая (ПВХ).

Самая надежная изоляция для подземного кабеля - изоляция из пластмассы. Она легко монтируется и удобна в эксплуатации. Однако и бумажные, и резиновые виды изоляции находят широкое применение.

Для маркировки кабелей используются буквы, которые указывают на материал изготовления жил, вид изоляции, оболочку и тип защиты. При маркировании кабельной продукции высокого напряжения отображают конструктивные свойства изделия. Жилы, изготовленные из меди, не отмечают никак, а алюминиевые – обозначают буквой А. Она стоит спереди. Вторым по очереди указывается изоляционный материал:

П – полиэтилен; В – поливинилхлорид; Р – резиновая изоляция.

На третьем месте следует буква, обозначающая тип защитной оболочки:

П - полиэтилен; А - алюминий; В – поливинилхлорид; Р – резина; С – свинец.

Четвертую позицию занимает буква, указывающая на вид защитного покрова. Марка кабеля АПаШв обозначает, что в нем есть жила из алюминия, полиэтиленовая изоляция, оболочка из алюминия и поливинилхлоридный шланг. Кабельные изделия с масляным наполнителем в маркировке обозначаются буквой М, а кабеля, наполненные с помощью газа – буквой Г. Маркировка МНС расшифровывается, как кабель с масляным наполнителем, низким давлением, со свинцовой оболочкой и прочной защитой. Марка МВДТ – это маслонаполненная кабельная продукция под высоким давлением, помещенная в стальной трубопровод.

Типы оболочек силового кабеля

Монтаж подземной линии в среде, где повышена влажность, либо могут быть повреждения, предусматривает укладку кабеля с защитной оболочкой. От правильно подобранного материала зависит срок его эксплуатации. Кабельная оболочка имеет 1 или больше слоев, которые создаются из разного сырья, подбирающегося согласно характеристикам провода.

Оболочка — слой, который защищает изоляцию. Самый востребованный материал для производства оболочки – это ПВХ. Он изготавливается из смеси поливинилхлорида, стабилизаторов и пластификаторов. В пластикате содержится хлор, который предохраняет от щелочного и кислотного воздействия, и возгорания. ПВХ производится в разных вариациях:

препятствует горению; имеет слабое дымовыделение и газовыделение; отличается пониженной пожаробезопасностью.

В процессе монтажа кабеля необходимо учитывать температурный режим среды. В маркировке должна указываться температура, которая будет не ниже минимума. Иначе, поливинилхлоридный пластикат затвердеет и разрушится. ПВХ применяется для производства многих марок кабельных изделий из меди и алюминия.

Широко распространен в изготовлении оболочек – полиэтилен, который имеет высокие физические и механические свойства. Он применяется для производства кабелей марки N2XH.

Поливинилхлорид – полимер, широко применяемый в процессе изготовления оболочек. Это материал из гранул, характеризующийся устойчивостью к износу и экстремальному температурному режиму. Он используется для производства оболочки негорючего кабеля с маркировкой YnKY.

Медная кабельная продукция марки КГ или РПШ оснащена шланговой резиновой оболочкой. Она устойчива к механическим нагрузкам и растягиванию. С ее помощью провод становится эластичным при снижении температуры до -50°.

Оболочка, сделанная из алюминия, пользуется популярностью. Она легко выдерживает любые вибрации и характеризуется повышенной прочностью, герметичностью и не нуждается в дополнительных брони и экранах.

Важная деталь, которую нужно учитывать при выборе кабеля – материал, использующийся для его изготовления, должен быть высокого качества. Надежный и проверенный поставщик кабельной продукции предоставляет только высококачественный товар.