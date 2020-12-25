Какой кабель лучше: многожильный или одножильный?

Из чего состоит провод или кабель?

Провод и кабель являются разными продуктами. Тем не менее, в каждом проводнике находится токоведущая жила. Она может быть оголена или покрыта с помощью однослойной или двухслойной изоляции. Вторая производится из диэлектрика, поливинилхлорида, каучука, фторопласта и полиэтилена. Есть ряд специфических изоляционных материалов, которые добавляют проводу разные свойства. Жилы готовятся из алюминия с медью. Последний металл более современный и надежный. Жилы отличаются по структуре. Они бывают однопроволочными и многопроволочными. Однопроволочные жилы более жесткие. В их составе находится цилиндрический с секторным прутом. Часто однопроволочными жилами называют монолитные проводники.





Многопроволочные жилы имеют повышенную гибкость или мягкость. В их конструкции находится много тонких проволок. Точное число зависит от модели.

Сравнение

Однопроволочный провод состоит из одной цельной жилы сечением от 0,5 до 200 квадратных миллиметров. В кабеле многопроволочного типа находится несколько проводников, которые переплетаются друг с другом. Их сечение в сумме равняется одной стандартной величине, указанной ранее. В конструкции кабеля вплетается нить. Она повышает гибкость изделия, как правило.

Материал

Вне зависимости от количества жил, при производстве кабельной продукции, используется как медь, так и алюминий. Реже встречаются комбинированные варианты. Тем не менее, по качеству медные изделия имеют повышенную функциональность.

Класс гибкости

В нормативной документации прописываются конструктивные параметры, которые имеет однопроволочный с многопроволочным кабелем. Для охарактеризования обоих разновидностей кабелей, необходимо знать их технические параметры. Класс гибкости применяется, чтобы описать устойчивость кабеля к деформации. К примеру, это необходимо в промышленности, чтобы создавать магистральную линию. Для этого используется кабель, имеющий первый класс гибкости.

Второй класс показывает более усиленную гибкость. Эластичность проводника увеличивается из-за использования нескольких проволок в составе. Третий-шестой класс отличается по числу и диаметру нитей. При этом ГОСТ прописывает предельный диаметр каждого проводника.

Каждая жила делается из материала, способного проводить ток с теплом. При превышении номинального значения кабеля в один квадратный миллиметров, провод изготавливается из меди. Медь позволяет делать жилы с любым классом гибкости. Провод из алюминия, имеющий 16 квадратное миллиметровое сечение характеризуется высокой гибкостью.

Изоляция

Изоляция каждого кабеля производится из диэлектрика. Он гарантирует человеческую защиту от тока. Как правило, изоляция состоит из следующего материала:

поливинилхлорида;

сшитого полиэтилена;

натурального, синтетического каучука;

фторопласта;

бумажного изоляционного материала.

Принимать решение о том, что лучше выбрать: одножильный или многожильный кабель, необходимо, отталкиваясь от изоляции. Также важно знать проводниковое сечение.

Сечение

Площадь сечения является основным техническим параметром в кабельной продукции. От него зависит возможность эксплуатации кабеля в конкретной ситуации. Сечение влияет на предельно допустимую нагрузку, которое оказывается на изделие. Для вычисления допустимой нагрузки, необходимо обратиться к техническому паспорту изделия. Сила тока считается делением общей мощности электрических приборов на 220.

Плюсы и минусы

Одножильные кабели обладают минимальным сопротивлением. Они стоят дешевле многожильных. Тем не менее, последние удобны для электромонтажа в квартире. Их можно соединять скруткой, опрессовкой и специальными клеммами. Их можно использовать в высокочастотных цепях. Срок их эксплуатации достигает от 15 до 40 лет. Их просто укладывать на сложных электротрассах, они обладают высоким уровнем проводимости. У них низкая нагреваемость благодаря большой площади. Они отличаются надежностью и низкими энергопотерями. Тем не менее, постоянное физическое воздействие плохо влияет на срок службы.