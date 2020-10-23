Огнестойкие кабели FRLS

Кабели FRLS считаются специальными огнестойкими кабелями, которые нужны, чтобы распределять, передавать электрическую энергию. Буквенное сочетание "FR" обозначает Fire Resist - огнестойкость, а "LS" - Low Smoke, отсутствие дыма. Поскольку проводники популярны в России, прежде чем заказать их, необходимо подробнее описать конструктивное наполнение, применение и параметры изделий.

Особенности огнестойкого силового кабеля

Кабели FRLS состоят из наружной оболочки, экрана, внутренней изоляции, термостойкой изоляции, специальной термической обмотки и круглой/секторной жилы, которая проводит ток. Они бывают:

двухжильными;

трехжильными;

четырехжильными;

пятижильными.

Сохраняют свою термостойкость при 70 градусов. Выполняются из пластиката поливинилхлоридной основы, обмоточного экрана из меди или фольги толщиной в 0,1 миллиметр. Включают в себя огнестойкую поливинилхлоридную внутреннюю изоляцию, нулевую жилу для заземления и специальную термостойкую ПВХ пластиковую изоляцию. Состоят также из барьерной термической обмотки из двух лент и слюды. Создаются в рамках известных ГОСТов.





Принцип работы

Каждый кабель frls, который можно найти в каталоге любого магазина, это провод с витой медной жилой. Благодаря необычному строению, обладает повышенной способностью к изгибанию, электропроводимости мощного тока. Имеет разное сечение, сетевое применение, от чего зависит его конечная цена на рынке.

Внешняя оболочка гибкого кабеля изготавливается из термостойкого поливинилхлорида. Он удерживает высокую температуру и не горит. Во время пожара проводник может не гореть в течение первых 180 минут. Кроме того, при горении такой провод выделяет минимальное количество токсинов.

Применение

Провод можно укладывать как открытым, так и закрытым способом. Он используется в жилых, производственных помещениях. Благодаря своим уникальным свойствам, проводник обеспечивает безопасность товара, человека и оборудования от пламени. Кабель можно использовать в любом:

выставочном, торговом зале;

заводе, промышленном производстве;

железнодорожном вокзале;

общественном месте, где необходимо постоянное энергообеспечение;

медицинском учреждении, пункте здравоохранения, диспансере.

Провод можно применить при прокладке электропроводке в таунхаусе, частном доме, структуре эвакуационного управления. Он годится для прокладки в шахте, высотном здании, туннеле, многолюдном месте.

Как выбрать?

Покупая кабель, необходимо посмотреть сертификат соответствия, назначение, требуемое сечение жилы. Следует изучить качество изоляционной жилы. Выбирать проводник у проверенной организации, которая соблюдает условия, сроки хранения проводников, сотрудничает с крупными заводами-изготовителями. Поскольку кабели поставляются в барабанах, в ярлыке должна быть указана вся информация о них. На оболочке должен быть указан индекс изготовителя, год и месяц производства.

Плюсы

Кабели FRLS, купить которые сегодня не сложно, имеют неоспоримые преимущества перед другими проводниками. Они не горят, как в одиночной, так и многожильной прокладке. В течение 180 минут не поддаются действию пламени, сохраняя свою работоспособность, функциональность. Во время горения кабель выделяет минимум химических веществ, вредных и опасных для человеческого здоровья. Он не выделяет хлор со фтором, как другие проводники. В список плюсов его также входит гибкость, обеспечивающая самый высокий уровень защиты при пожаре. Проводник создается в рамках государственных стандартов, поэтому он выдерживает бесчисленные механические, силовые воздействия. Его можно скручивать, перегибать, использовать во влажных помещениях.

Минусы

Из недостатков кабельной продукции, имеющей FRLS маркировку, можно отметить выделение галогенов при пожаре. Смешиваясь с хлористым водородом при пожаре, проводники приходят в негодность. Цена изделий выше, чем на аналогичную продукцию с огнестойкой защитой. Кроме того, в Евросоюзе и ряде других зарубежных стран такой проводник обладает низким спросом. Вместо него отдают предпочтение более безопасным кабелям, изделиям FRHF. Тем не менее, кабели имеют высокое качество и длительный срок службы, что делает их незаменимыми для жилых, производственных помещений.