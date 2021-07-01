Способы и процесс оконцевания жил проводов и кабелей

Зависимость оконцевания от материала жилы

Токоведущие жилы проводов производятся из алюминия и меди. Для алюминия характерны такие недостатки:

мгновенно окисляется, контактируя с воздухом, что приводит к ухудшению контакта в месте подсоединения провода к устройству;

при прохождении тока проводник уменьшается в сечении, это ведет к ослаблению подсоединения;

плохой контакт приводит к повышению температуры токопроводящей жилы, металл разрушается.

Медные проводники не имеют таких недостатков. Надежность соединения в данном случае зависит от качества оконцевания.

Способы оконцевания проводников

Оконцевание жил проводов и кабелей можно проводить несколькими способами, которые выбираются в зависимости от требуемой надежности соединения, простоты технологии, понятий экономичности. Это может быть опрессовка, пайка, сварка, механические зажимы.

Опрессовка

Применяется как для медных, так и для алюминиевых проводов. Однако опрессовка алюминиевой жилы имеет свои особенности: для избежания окисления области контакта покрывают специальной кварцево-вазелиновой пастой. При чем это необходимо делать не только во время формирования контакта, но и в процессе эксплуатации. Кварцем разрушается окисление при опрессовке, а вазелин предохраняет проводник в период работы.

Сам процесс опрессовки достаточно прост: берется наконечник, надевается на жилу и обжимается. Число прижимов варьируется. Выполняют несколько опрессовок, это способствует большей надежности контакта, снижению переходного сопротивления и повышению механической прочности. Нужно учесть, что перед началом процесса контактная поверхность должна быть чистой. Необходимо удалить всю изоляцию, грязь с наконечников и зачистить внутреннюю область до появления металлического блеска.





Ассортимент наконечников широк. Они различны для алюминиевых и медных жил, для одножильных и многожильных кабелей. Маркируются по ГОСТ и имеют свое назначение, условия эксплуатации. Выбирая наконечник, необходимо знать сечение токоведущей жилы.





Инструменты для опрессовки отличаются по размеру сечения провода. Они бывают двух типов: пресс-клещи (кримперы) (для сечения до 10 квадратных мм) и матричные прессы гидравлические (до 1000 квадратных мм).





Пайка

Способ применяется в основном для медных токоведущих жил с использованием специальных наконечников для пайки. Для провода сечением до 10 квадратных мм можно применить обычный паяльник, в случаях с большей толщиной используется газовая или бензиновая горелка.

Процесс оконцевания пайкой осуществляется в два этапа: жила зачищается до металлического блеска и обрабатывается нейтральным припоем, затем вставляется до упора в наконечник, после чего через особое отверстие заливают припой.





Сварка

Для оконцевания алюминиевых проводников с сечением от 240 квадратных мм применяют газовую, электрическую или термитную сварку. Сварочные работы проводят только с торцов жил в немного наклонном или вертикальном положении. Сам процесс выполняется в специальных формах. Чтобы предотвратить вытекание алюминия, места, где выходит провод, уплотняются асбестом.

Защита алюминия от окисления в процессе сварки и очистка свариваемых жил от оксидной пленки происходит с применением особых флюсов. По окончанию области оконцевания и подсоединения очищают, моют бензином, накладывают влагостойкий лак и применяют изоляционную ленту или пластмассовые колпачки.





Механические зажимы

При подсоединении однопроволочных алюминиевых жил, имеющих сечение 2,5-10 квадратных мм, и медных (с сечением 0,75–10 кв. мм) применяют такой способ оконцевания, как изгиб в кольцо. При этом внутренний диаметр такого кольца должен быть немного больше диаметра зажимного винта. Процесс выполняется круглогубцами. Для многопроволочных проводников осуществляется их предварительное обжатие, затем скручивание в кольцо, при этом должен быть заход на прямой участок жилы, которая зачищена от изоляции. После этого происходит облуживание припоем. Чтобы жила не выдавливалась из-под винта, пользуются фасонными шайбами или применяют опрессовку с помощью кольцевого наконечника.

Также одножильные и многожильные провода, сечение которых до 6 мм кв., можно подсоединять без скрутки в кольцо. Для этого используют специально предназначенные для такого соединения выводы, исключающие выдавливание жил.





На выбор метода оконцевания проводников влияют различные факторы. Основными из них являются типы выводов устройств и приборов, зажимов и других контактов, к которым будет подсоединяться провод. Также способ зависит от материала и размера сечения токопроводящей жилы.