Самые частые ошибки в электрике от домашних мастеров

Часто домашние мастера совершают опасные ошибки в электрике, которые могут привести к поломке бытовой техники, пожару и даже летальному исходу. Поэтому, прежде чем приступать к электромонтажным работам, нужно ознакомиться с техникой безопасности и основными правилами выполнения.

Прокладывание кабелей без учета схемы

Многие домашние электрики во время укладывания кабелей не составляют схемы. А ведь этот процесс требует тщательного расчета. В дальнейшем человек может решить повесить полку, а при сверлении стены попадет именно в кабель.

Опытные электрики рекомендуют составить схему, где будет изображено расположение проводов, количество выключателей и розеток. Эту бумагу лучше сохранить. Когда-нибудь при проведении ремонтов она может пригодиться.

Неправильное снятие изоляции

Некоторые электрики снимают изоляцию с проводов с помощью канцелярского ножа, делая круговые движения. Это неправильно. Таким способом можно случайно срезать часть кабеля, что способствует уменьшению сечения.

Чтобы снять изоляцию ножом, необходимо проводить инструментом по диагонали. Внешне это выглядит, как затачивание карандаша. Чтобы упростить задачу, домашний мастер может приобрести специальный прибор. Он называется стриппер. Прост в использовании и никогда не сможет повредить провод.

Соединение проводов винтовым клеммником

Иногда соединения проводов не нужно выводить в коробку. Их требуется спрятать в стене. Многие домашние мастера, в этом случае, соединяют винтовым клеммником. Этого делать нельзя. Такую конструкцию нужно периодически подтягивать. Если она будет находиться в стене, сделать этого не получится.

Электрику необходимо будет каждый год разрушать стену, чтобы подтянуть клеммник. Если этого не делать, контакты ослабнут и начнут подгорать. Такая ошибка грозит возникновением пожара и порчей имущества.

Использование провода ПУНП

Универсальный провод ПУНП уже давно запрещено продавать, но его иногда можно встретить в магазинах. При его изготовлении допускается отклонение сечения от нормы. Это значит, что при монтировании провода велика вероятность возникновения пожара.

Даже если продавец утверждает, что ПУНП – качественное изделие, покупать его не нужно. Вместо него лучше взять ВВГ. Такой провод прослужит длительное время, а его сечение соответствует действительности.

Работа под напряжением

Частая ошибка не только домашних мастеров, но и опытных электриков – работа под напряжением. При выполнении мелких работ многие пренебрегают техникой безопасности и не отключают питание. Но одно неловкое движение может привести к поражению электрическим током и даже смерти.

Например, у человека сгорела лампочка или начала болтаться розетка. В таком случае немногие выключают питание, прежде чем заменить лампу или подкрутить винты. Но такая ошибка часто приводит к негативным последствиям. Чтобы их избежать, нужно выключать питание с помощью автомата. Такая мера предосторожности поможет обезопасить себя.

Заземление на трубы

Раньше наличие заземляющего провода было необязательно. Присутствовали только фаза и ноль. Сейчас многая бытовая техника требует заземления. Домашние мастера прикрепляют третий провод на трубы. Часто используется труба отопления.

Если электроприборы работают нормально, а заземление у труб качественное, то такая процедура угрозы не представляет. Однако человек может не знать, все ли у него в порядке с водопроводом. При поломке бытовой техники все заземленные трубы могут оказаться под напряжением, соответственно – будут опасны для человека.

Опытные электрики рекомендуют подключать заземляющий провод к корпусу электрощитка. По правилам это и не совсем законно, но хотя бы безопасно для человека. Ведь все щитки обязательно подключают к контуру заземления.

Установка розеток в ванной комнате

Некоторые люди жалуются, что розетки искрят в процессе работы. Это случается, если они установлены в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате. Для таких комнат существуют специальные розетки, устойчивые к воздействию влаги. В них присутствует защитная конструкция, защищающая от попадания воды. Такие устройства стоят дороже обычных, но их использование в помещениях с повышенной влажностью гарантирует безопасность для людей и имущества.

Многие пренебрегают этими правилами и совершают ошибки в электрике, которые зачастую заканчиваются негативными последствиями. Из-за неправильных действий домашнего мастера может пострадать недвижимое имущество и жильцы квартиры.

Во избежания ошибок лучше обращаться к специалистам, которые знают все нормативные акты, правила и технику безопасности. Они работают профессиональными инструментами и гарантируют безопасность во время эксплуатации электропроводки.