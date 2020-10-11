Провода для освещения – как выбрать маркировку?

Что из себя представляет осветительный провод?

По конструкции представляют собой мягкие медные или алюминиевые жилы, которые покрыты изоляционным проводником и имеют огнеупорное строение. Чаще всего в таких проводах изоляция делается из асбеста. Провода этого вида прокладываются в особых гофрах. Купить провода осветительные следует как для прокладки под слоем штукатурки, так и над ней.

Маркировка осветительных проводов

Осветительные провода устойчивы к непогоде, плесени, повышенной влажности, вибрационному колебанию и однократному механическому воздействию. Выбирать проводники для квартиры или частного дома по маркировке нужно ответственно, поскольку от правильного выбора будет зависеть безопасность работы всей системы.

Буквы, которые используются в осветительных проводах, указывают на:

технические параметры изделий; сечение; материал; гибкость жил; изоляционный уровень; специфику защитной оболочки.

Прочитав кабельную маркировку, пользователь узнает необходимую информацию для последующего использования. Купить или нет такую продукцию, он будет решать, отталкиваясь от характеристик.





Буквенное обозначение

Первая буква показывает материал жилы кабеля. Буква А говорит об алюминиевой жиле. Если ее нет, значит, проводник медный. К примеру, силовой кабель АПвПУг - кабель, имеющий алюминиевую жилу. Используется, чтобы передавать, распределять электроэнергию в щитке на 1000 Вольт.

Вторая буква абревиатуры говорит о проводниковом назначении. Буква К обозначает контрольный, М - монтажный, МГ - монтажный гибкий, П - установочный провод. Третье обозначение в маркировке показывает изоляционный материал жилы (В - поливинилхлорид, Р - резина, НР - негорючая резина, П - полиэтилен).

Последующие буквы в маркировке осветительных проводников обозначают специальные конструктивные особенности. Производитель указывает о наличии плоской бронированной (П), защитной бронированной (Б), битумной (б), винило-изоляционной (В) основы. Нередко прописывает гибкость (Г), негорючесть (нг), нетоксичность (LS), заполненность провода (з).

Цифровая маркировка осветительных проводов

После букв идут цифры в стандартной маркировке, обозначающие количество проводниковых жил с их сечением. Если кабель обладает некоторым количеством жил, имеющим разный диаметр, они прописываются через знак "+".

Как выбрать маркировку?

В электрической проводке для квартиры и частного дома не обязательно пользоваться специальным осветительным проводом, часто используются следующие классические виды кабеля: ВВГ, ВВГнг. Это кабели, имеющие медные однопроволочные жилы, изоляционный, поливинилхлоридный слой. Буквенное сочетание "нг" в каталоге у производителя обозначает, что осветительный кабель не способен распространять горение, даже если используется в группе. ВВГ - поливинилхлоридный осветительный провод, устанавливающийся во всех типах помещений. Бывает двух, трех, четырех и пятижильным.

Обратите внимание! Кабели в изоляционной поливинилхлоридной оболочке не способны распространять горение, если прокладываются в одиночку. Специальный осветительный провод на современном рынке представлен тремя маркировками: ПАЛ, ПСАЛ, ПАЛО. Это провода с асбестовой или стеклоасбестовой изоляцией, имеющие небольшой вес и применяющиеся в системах промышленного освещения.

Осветительный провод для квартиры

Для освещения в квартире, кроме вышеназванных проводов, используется ПВ, ППВ, ПУГНП, имеющие дополнительные индексы "нг" или "LS". ПВ, ППВ, ПУГНП хорошо изгибаются под нужным углом, а ВВГ имеют большую жесткость. Цена на такие изделия, как правило, выше. Выбирать кабель следует по:

цвету кабеля;

сечению.

Оптимальное сечение кабеля для квартиры - 1,5 мм2. Меньшее или большее сечение приводит к перегрузке и существенному изменению сопротивления в присоединении. Это может привести к перегреву и воспламенению.

Осветительный провод для дома

Для кирпичного, блочного дома рекомендуется выбрать маркировку кабелей ВВГ, ПВ, ППВ и ПУГНП с индексами. Для деревянного частного строения лучше отдать предпочтение маркировке ВВГнг, ВВГнг-LS, NYM. Кабели этого типа можно прокладывать при соблюдении ПУЭ норм. Оптимальное сечение для частного дома любого типа - 1,5 миллиметров в квадрате.

Важное дополнение! Для аварийного освещения необходимо ставить кабели с дополнительной маркировкой "нг-FRLS" или "нг-FRHF". Они выделяют минимальное количество вредных испарений и не содержат галогены.