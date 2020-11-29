От чего зависят цены на кабель?

Как определяется цена на кабель?

Цена на рынке зависит от состояния мировой экономической ситуации. Чем больше предложение, тем меньше спрос и выше конечная цена. На данный момент в России установлена монополистическая ситуация с производством цветного металла. Поэтому на кабели, в частности, силовые, цена в России повышена. Кроме рыночной цены, цена на кабель зависит от других параметров, в частности, она находится в зависимости от типа кабеля, свойства, применения, особенности изготовления, монтажа и прокладки. Ниже представлена детальная информация на этот счет.

Зависимость цены от типа

Популярным вариантом кабельной продукции считается проводом, имеющим медные и алюминиевые жилы. Широкое распространение объясняется характеристиками и длительным эксплуатационным сроком. Есть несколько вариантов кабелей, каждый из которых обладает специальным предназначением. Кабель различается по структуре, количеству жил и изоляционным свойствам. Стоимость кабеля за метр зависит от эксплуатационных характеристик.

Бывает три вида проводника: силовой, контрольный и специальный провод. Силовой проводник широко применяется для линий электрических передач. Его их структуре находятся медные жилы. В качестве изоляционного слоя используется полиэтилен с бумагой, резиной, пластиком. Броня делается из алюминия с резиной, железом или пластиком.

Контрольный провод применяется для устройств, которые работают не от высокого напряжения. Специальный кабель также достаточно популярен. Он нужен для передачи сигналов с высокой и низкой частотностью. Для радиотехнического прибора применяется коаксиальный кабель из полиэтилена со фторопластом. Широко используется такой кабель в ассортименте на промышленном предприятии, где имеется большой риск появления пожара со взрывами. Он применяется для монтажа электропроводки внутри жилья с общественными, промышленными зданиями.

Медный кабель, по сравнению с алюминиевым, обладает высоким уровнем тепловой и токопроводностью. Он отличается меньшим диаметром сечения. Во время металлического окисления кабели не меняются. Изделия обладают гибкой, устойчивой к изгибам со скручиваниями структурой. Это способствует упрощению монтажа материала с дальнейшим применением.

Медный кабель обладает длительным эксплуатационным сроком, стойким к коррозии. Для смены проводки в жилом помещении потребуется капитальный ремонт. Проводник не загорается, а изоляционный материал выделяет немного газовыделения, дымовыделения.

Применение, стоимость

Цена кабеля зависит от его применения. Есть проводник, которым можно делать монтаж электрических линий, проводку в жилом, промышленном помещении, трансформаторную намотку, электросварку, бытовую технику. Область применения провода широкая.

Стоимость кабеля зависит от диаметра меди, сечения, уровня гибкости, материала изоляции. Выбирая изделие, необходимо обращать внимание на эксплуатационные условия. Несмотря на то, что медный кабель не поддается коррозии, чтобы обеспечивать оптимальную проводниковую службу, необходимо выбирать изделие по характеристикам.

Особенности монтажа, прокладки

Медный кабель стоит дороже, чем алюминиевый. При этом первый имеет больше сфер применения. Контрольный провод, включающий резиновую изоляцию, можно применять в регионе, где представлен суровый климат. Чтобы улучшить характеристики, часто добавляют другие материалы. При прокладке кабеля необходимо проводник прокладывать в тоннеле и под землей. Следует использовать броню, имеющую двойную изоляцию.

Сопротивление медного провода зависит от температуры воздуха и материала создания. В северном регионе применяют КГТП кабель, отличающийся высокой гибкостью. Изоляция сделана устойчивой к низким температурным режимам.

Кабельная линия прокладывается в земле. Это делает ее менее уязвимой к внешнему влиянию. Требования к кабельной прокладке зависит от потребляемой мощности. При прокладке кабеля у здания на расстоянии свыше 0,5 метров от основания, глубина не может быть менее 0,7 метров. Если мощность выше 10 киловатт, необходимо укладывать проводник на ряд железобетонных плит, повысив надежность с безопасностью работы медного кабеля.