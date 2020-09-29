От чего зависит цена медного кабеля за метр

Типы кабеля из меди

Такое широкое распространение можно объяснить хорошими характеристиками и длительным сроком службы. Существует несколько вариантов таких кабелей, каждый из которых имеет свое специальной предназначение. Они различаются своей структурой, количеством жил, а также изоляционными свойствами. Цена медного кабеля за метр напрямую зависит от его характеристик.

В каталоге представлены такие типы медных кабелей:

Силовой провод. Его широко применяют для линий электропередач. В их структуре есть медные жилы. В качестве изоляционного слоя может использоваться полиэтилен, бумага, резина, пластик и пр. Броня может быть сделана из алюминия, резины, железа или пластика. Контрольные провода. Применяются для устройств, не требующих высокого напряжения. Специальные провода. Этот тип кабелей также является достаточно популярным. Они служат для передачи сигналов, могут иметь высокую и низкую частотность. Для радиотехнических приборов используют коаксиальные кабели, покрытие для которых делают из полиэтилена или фторопласта.

Широко применяются такие кабели на промышленных предприятиях, где есть большой риск возникновения пожара или взрывов. Его используют для монтажа электрической проводки внутри жилых помещений, а также в общественных и промышленных зданиях.

Преимущества

Медный кабель обладает несомненными преимуществами:

Высокий уровень тепло- и токопроводности. У медного кабеля меньший диаметр сечения, нежели у алюминиевого, поэтому его преимущественно используют для электромонтажных работа. При окислении металла свойства медного кабеля не изменяются. Изделие достаточно гибкое и устойчиво к изломам при изгибах и скручивании. Это значительно упрощает процесс монтажа материала и его дальнейшего использования. Медный кабель имеет длительный срок эксплуатации, стойкий к коррозии. Для того, чтобы поменять в жилом помещении проводку, придется сделать капитальный ремонт. В то же время медный провод прослужит не менее 30 лет. Невозможно возгорание проводов. Медный кабель не загорается, а материал, из которого сделана изоляция, будет выделять только небольшое количество газа и дыма.

Чтобы купить медный кабель, сначала необходимо определиться с типом провода и его предназначением.

Где применяется

Заказать медный кабель можно для использования в таких сферах:

для монтажа линий электропередач;

для проводки в жилых и промышленных помещениях;

для намотки трансформаторов;

для электросварки;

для бытовой техники и пр.

Область использования медных проводов очень широкая.

Стоимость медного кабеля

Цена кабеля из меди зависит от многих параметров, среди которых основными являются:

диаметр меди;

сечение;

уровень гибкости;

материал, из которого сделана изоляция и пр.

При выборе изделия, следует обращать внимание на условия эксплуатации. И хоть медный кабель практически не поддается коррозии, для обеспечения оптимальной службы проводов, следует выбирать изделие с максимально подходящими характеристиками.

Особенности

Контрольный провод с резиновой изоляцией можно использовать в регионах с суровым климатом. Для улучшения характеристик, зачастую в провод добавляют и другие материалы. Если кабель необходимо прокладывать в тоннелях или под землей, нужно использовать броню с двойной изоляцией.

Сопротивление провода из меди зависит от таких факторов, как температуры воздуха и материала, из которого он сделан. В северных регионах больше используют КГТП кабель, который отличается высокой гибкостью. Его изоляция сделана так, чтобы кабель был устойчивым к низким температурам.

У меди намного ниже сопротивление, чем у алюминия, благодаря чему можно добиться минимальной потери электроэнергии. Это делает медный кабель намного более эффективным в экономическом плане.

Медный кабель намного дороже алюминиевого. Это же касается и массы – медь весит больше.

Монтаж и прокладка

Кабельные линии зачастую прокладывают в земле, что делает их менее уязвимыми к внешнему воздействию. Требования к прокладке кабелей зависят от передаваемой мощности.

Если кабель прокладывают вокруг здания на расстоянии больше полуметра от фундамента, глубина не может быть меньше 0,7 м. Если напряжение не превышает 10 кВ, на кабель насыпают песок, ряд кирпичей, после чего можно засыпать землю. Если вместо кирпичей используется защитная броня, можно применять сигнальные ленты. Если мощность выше 10 кВ, необходимо укладывать железобетонные плиты – такая мера предосторожности защитит линию от повреждений в случае проведения ремонтных работ. Таким образом можно повысить надежность и безопасность эксплуатации медного кабеля.