Чем отличается силовой кабель от акустического

Характеристика силового кабеля

Силовой кабель предназначен для передачи переменного тока от энергетического, коммунального предприятия к потребителю. Он рассчитан на 35 киловаттное напряжение, но есть марки, выдерживающие 330 киловаттное напряжение. Состоит из токопроводящей жилы, изоляции, оболочки и защиты. В зависимости от назначения, производственных особенностей, силовые кабели отличаются количеством, материалом жил, площадью сечения, изоляционным типом. Проводник используется во внутренней электроустановке, в закрытом кабельном сооружении, в жилой, общественной электропроводке. Он применяется в цепи питания пожаротушащих устройств, пожарной сигнализации, лифтовом питании, системе эвакуации и питания медицинских учреждений. Его нередко используют для устройства системы дымоудаления.





Характеристика акустического кабеля

Акустическим кабелем называется провод для подачи звукового сигнала на пассивные динамики от усилителя. Основной его задачей служит передача четкого сигнала. Он гарантирует защиту передающего сигнала от любой внешней звуковой помехи.

Главной его особенностью служит возможность передачи аудиосигнала к динамику без искажения. Этим он отличается от обычного проводника. При использовании некачественного изделия на выходе получается искажение, фоновый шум или низкий мощностный сигнал. Это происходит из-за того, что часть звуковой энергии отправляется на нагрев кабеля. Для сохранения качества сигнала, используют акустический кабель. Чтобы сохранилась максимальная акустическая проводимость, используется медный токопровод. В нем нередко используется оловянное или серебряное напыление, что делает провод почти идеальным.

Как правило, акустический кабель работает при температуре от -40 до 60 градусов. Его длина достигает свыше 25 метров. Функционирует он по гарантии свыше 10 лет. По виду бывает пучкообразным, концентрическим и веревочным.





Основные отличия

Чтобы кабель мог давать высококачественный сигнал, он должен иметь качественный материал, проводниковое сопротивление, скин-эффект, длину, сечение, показатель индуктивности и разъем. Зачастую именно акустический кабель передает лучший сигнал, поскольку основной его задачей служит передача сигнала без искажения. Силовой проводник призван передавать, принимать постоянную электроэнергию, в то время как акустический - должен передавать, принимать качественный сигнал.

Отличия заключаются в конструктивных особенностях. Жилы акустического кабеля свиты определенным образом. Количество их больше, чем в обычном проводнике. При наличии шумов, жилы его нуждаются в экранировании. Для автомобильной акустики, звукозаписывающей студии, это - критичный момент.

Стоит указать, что, как правило, акустический кабель в длину больше силового. Чем она больше, тем лучше работает проводник. Цена его выше, поскольку для его создания применяются улучшенные производственные технологии. Методы его создания на производстве направлены на сохранение качественного сигнала, снижения количества искажений, поэтому стоит он больше. По отметкам пользователей цена оправдывается качеством.

В дополнение можно отметить, что акустический и силовой кабель отличаются внешним видом, жесткостью. Гибким первый провод считается за счет отсутствия второй защитной оболочки. В силовом проводе каждая жила сделана с изоляцией. Сверху жилы силового проводника покрыты поливинилхлоридной, толстой оболочкой. Акустический провод покрытым мягким силиконовым материалом.

В результате, различие акустического проводника от силового кроется во внешнем строении, длине, гибкости, жесткости и качестве передаваемого сигнала. Кроме того, для первого используются лучшие технологии, что делает его незаменимым в звукозаписывающих студиях, автомобильных мультимедиа системах.