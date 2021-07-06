Плоские провода и кабели – достоинства и недостатки

Особенности плоских кабелей

Плоский кабель имеет вид многожильной конструкции, где в одной плоскости размещены жилы с отдельными шарами изоляции. Такие провода предназначены для распределения и дальнейшей передачи электроэнергии.

Применение таких кабелей и проводов ныне существенно расширилось за счет возникновения в сфере электромонтажа различных инновационных технологий. Высокие показатели надежности и гибкости позволили использовать их в небольших и достаточно тесных пространствах там, где нужно позаботиться об экономии. Плоский кабель считается идеальным вариантом для использования в процессе монтажа разъемных механизмов и тех, которые есть подвижными. Большое применение такие провода нашли в сфере авиа- и автомобилестроения, в компьютерной технике, где есть необходимость в обеспечении соединений разных устройств.





Для изготовления таких кабелей и проводов могут применяться следующие материалы:

алюминий и медь;

сплавы разных металлов;

серебро.

Жилы, изготовленные на основе константана и нихрома, создаются для применения с целью, когда электрическая энергия превращается в тепловую. Количество жил в плоских проводах и кабелях может быть разным и находится в среднем диапазоне от одного до трех штук. Но встречаются и многожильные варианты. Также есть различие по сечению и диаметру.

Плоские кабеля и провода: неоспоримые преимущества

Рассматривая провода и кабеля плоского типа, стоит обратить внимание на их достоинства. Среди них выделяются:

экономия пространства – разместить проводник в тесных местах просто за счет того, что все жилы размещены непосредственно в одной плоскости;

высокие показатели гибкости – эта характеристика упрощает процесс позиционирования в системах и имеет хорошую устойчивость при постоянных изгибах;

скорость, с которой происходит передача импульса – применение плоского провода предоставляет возможность использования в тех условиях, где есть нестабильные связи с систематическими помехами и возникновением постоянных сбоев;

экранирование – в процессе передачи импульса отсутствуют даже малейшие помехи, что связано с высокими показателями плотности экрана, который имеет заземление;

устойчивость не только к температурным перепадам, но и к достаточно высоким ее показателям;

простой способ монтажа – установка осуществляется за счет процедуры прокалывания, где нет необходимости в выполнении пайки;

возможность реализовать максимально комфортную транспортировку в случае необходимости.

Если эти преимущества пригодятся в вашей ситуации, то смело выбирайте именно плоский вариант кабеля.





Применение плоских проводов и кабелей

Сферы, в которых может использоваться представленная категория продукции, разнообразные. К ним можно отнести следующие:

применение в роли силового кабеля, с помощью которого можно обеспечить питание механизмов транспортного типа, которые выполняют работы, связанные с разгрузкой и погрузкой;

возможность обеспечить связь в устройствах радиотехнического типа – обеспечивает передачу информационных сигналов с высокими показателями частоты без воздействия со стороны электромагнитных помех;

возможность обеспечить связь в телефонных сетях – используется в случае необходимости проводки производственных и частных аппаратов, а также для проведения линий для отдельных абонентов;

в технической сфере и компьютерной отрасли – многие компании, отвечающие за обеспечение населения услугами по подключению интернета, используют витую пару или оптоволокно в виде плоских кабелей.

Такие провода, в зависимости от сферы использования, могут быть разделены на разные варианты оптоволоконных кабелей. Их особенность и неоспоримое преимущество связано с тем, что они способны передавать данные при высоких показателях скорости. Также плоский провод может применяться для подсоединения к системной плате разных видов узлов.

В процессе выбора представленной категории продукции важно руководствоваться определенными факторами, среди которых особое место занимает вид материала. В зависимости от нагрузки, которая будет осуществляться, нужно рассчитать необходимое сечение кабеля. Для этого можно воспользоваться специально созданными справочниками. После этого стоит найти проверенную компанию, которая даст возможность приобрести качественные и высокотехнологические провода и кабеля для применения в разных целях.