Плоские провода и кабели – достоинства и недостатки

Особенности плоских кабелей
Плоский кабель имеет вид многожильной конструкции, где в одной плоскости размещены жилы с отдельными шарами изоляции. Такие провода предназначены для распределения и дальнейшей передачи электроэнергии.
Применение таких кабелей и проводов ныне существенно расширилось за счет возникновения в сфере электромонтажа различных инновационных технологий. Высокие показатели надежности и гибкости позволили использовать их в небольших и достаточно тесных пространствах там, где нужно позаботиться об экономии. Плоский кабель считается идеальным вариантом для использования в процессе монтажа разъемных механизмов и тех, которые есть подвижными. Большое применение такие провода нашли в сфере авиа- и автомобилестроения, в компьютерной технике, где есть необходимость в обеспечении соединений разных устройств.
Для изготовления таких кабелей и проводов могут применяться следующие материалы:
- алюминий и медь;
- сплавы разных металлов;
- серебро.
Жилы, изготовленные на основе константана и нихрома, создаются для применения с целью, когда электрическая энергия превращается в тепловую. Количество жил в плоских проводах и кабелях может быть разным и находится в среднем диапазоне от одного до трех штук. Но встречаются и многожильные варианты. Также есть различие по сечению и диаметру.
Плоские кабеля и провода: неоспоримые преимущества
Рассматривая провода и кабеля плоского типа, стоит обратить внимание на их достоинства. Среди них выделяются:
- экономия пространства – разместить проводник в тесных местах просто за счет того, что все жилы размещены непосредственно в одной плоскости;
- высокие показатели гибкости – эта характеристика упрощает процесс позиционирования в системах и имеет хорошую устойчивость при постоянных изгибах;
- скорость, с которой происходит передача импульса – применение плоского провода предоставляет возможность использования в тех условиях, где есть нестабильные связи с систематическими помехами и возникновением постоянных сбоев;
- экранирование – в процессе передачи импульса отсутствуют даже малейшие помехи, что связано с высокими показателями плотности экрана, который имеет заземление;
- устойчивость не только к температурным перепадам, но и к достаточно высоким ее показателям;
- простой способ монтажа – установка осуществляется за счет процедуры прокалывания, где нет необходимости в выполнении пайки;
- возможность реализовать максимально комфортную транспортировку в случае необходимости.
Если эти преимущества пригодятся в вашей ситуации, то смело выбирайте именно плоский вариант кабеля.
Применение плоских проводов и кабелей
Сферы, в которых может использоваться представленная категория продукции, разнообразные. К ним можно отнести следующие:
- применение в роли силового кабеля, с помощью которого можно обеспечить питание механизмов транспортного типа, которые выполняют работы, связанные с разгрузкой и погрузкой;
- возможность обеспечить связь в устройствах радиотехнического типа – обеспечивает передачу информационных сигналов с высокими показателями частоты без воздействия со стороны электромагнитных помех;
- возможность обеспечить связь в телефонных сетях – используется в случае необходимости проводки производственных и частных аппаратов, а также для проведения линий для отдельных абонентов;
- в технической сфере и компьютерной отрасли – многие компании, отвечающие за обеспечение населения услугами по подключению интернета, используют витую пару или оптоволокно в виде плоских кабелей.
Такие провода, в зависимости от сферы использования, могут быть разделены на разные варианты оптоволоконных кабелей. Их особенность и неоспоримое преимущество связано с тем, что они способны передавать данные при высоких показателях скорости. Также плоский провод может применяться для подсоединения к системной плате разных видов узлов.
В процессе выбора представленной категории продукции важно руководствоваться определенными факторами, среди которых особое место занимает вид материала. В зависимости от нагрузки, которая будет осуществляться, нужно рассчитать необходимое сечение кабеля. Для этого можно воспользоваться специально созданными справочниками. После этого стоит найти проверенную компанию, которая даст возможность приобрести качественные и высокотехнологические провода и кабеля для применения в разных целях.