Какое сечение должно быть у провода для розетки? Почему 2,5 квадрата – это миф?

Строительство жилого либо промышленного объекта, капитальный ремонт в квартире или загородном доме обязательно предполагает использование электрического кабеля для оборудования электросети. Большинство электриков утверждает, что сечение провода, используемого для розеток, обязано быть 2,5 мм2. Однако некоторые специалисты говорят, что для этих целей достаточно будет сечения провода 1,5 мм2. Попробуем выяснить, так ли это.

Устоявшиеся негласные правила электриков

Для компьютеров, телевизоров и других электроприборов с небольшим показателем мощности рекомендованная толщина сечения – 3х2,5 мм2. Цифра «3» обозначает число жил в оплетке провода. Этот же показатель советуют использовать и для подключения стиральных машин. Для более мощных приборов, таких как электроплита, духовой шкаф, насос и прочее, рекомендуют использовать провод на 5 жил с сечением 2,5 мм2. В домах из дерева также советуют использовать провод 3х2,5 мм2. В розетках, применяемых для подключения разнообразных светильников, ламп и бра, используют количество жил и сечение провода 3х1,5 мм2.

1,5 квадрата – 10А;

2,5 квадрата – от 16А до 20А;

4 квадрата – 32А.

Сама по себе профессия электрика подразумевает повышенную осторожность и перестраховку. Люди этой специальности, как правило, предпочитают все делать с запасом. Поэтому существует негласное правило, что на розетки требуется кабель с толщиной сечения 2,5 квадрата . Вот несколько стандартных, устоявшихся точек зрения на требуемое сечение провода.Теперь ознакомимся с мнениями о защитных автоматах. Тут цифры следующие:Это давно сформировавшиеся правила, которым строго следуют большинство электриков. Также их требуют соблюдать и клиенты, причем чаще всего не понимая, почему именно так. Аргументом тут выступают правила устройства электроустановок (ПУЭ). В случае с данными нормами, мало кто (особенно из заказчиков) понимает, откуда взялись эти цифры и что они означают. Обратимся к нормам ПУЭ, которые гласят о том, что минимальное допустимое сечение в линиях групповой сети внутренней проводки составляет 1,5 мм2. Также там указано, что сечения медных проводников обязаны соответствовать расчетным значениям и быть не менее указанных величин (а именно 1,5 квадрата). Это минимальное значение обуславливается механической надежностью, прочностью провода с жилами из меди. Также обратимся к ГОСТ Р 50571.5.52-2011, где детально расписываются допустимые токовые нагрузки для всех возможных методов прокладки кабельной продукции. Из этого следует, что медный кабель с толщиной сечения 1,5 квадрата (в штукатурке) пропускает длительный ток 19,5А, что равняется 4 300 Вт. В данное число могут поместиться: одна микроволновая печь либо один электрический чайник, или же десяток компьютеров/телевизоров. Не говоря уже про пару сотен зарядок для смартфонов.

Действительно ли 2,5 квадрата – это единственный возможный вариант?

Скажем сразу – нет. Делать 2,5 квадрата не обязательно. При соблюдении определенных правил, о которых пойдет речь ниже, доступно использовать провод с толщиной сечения 1,5 квадрата. Однако он обязан быть выполнен исключительно из меди. К примеру, у нас имеется стиральная машина мощностью 2,1 кВт, которую мы будем подключать в розетку мощностью 16А. Толщину сечения кабеля для данной розетки мы выберем 1,5 мм2, так как известно, что допустимая величина пропускного тока у него 19,5А.

Автомат для защиты нашей розетки также будет 16А (а не 10А, как гласят правила, о которых говорили выше). При подключении стиральной машины в сеть она будет работать, причем ни розетка, ни провод даже не нагреются.





Приблизительные сроки службы кабеля при перегрузе

Заключение

При силе тока в 19А провод нагревается до +64 градуса Цельсия. Итак, если наш медный кабель будет подвергаться току в 19,5А, то, согласно длительной допустимой нагрузке, срок его службы составит примерно 50 лет, что более чем достаточно для проводки. Зачастую ее меняют гораздо раньше. Многих интересует вопрос, что произойдет с перегруженным проводом, когда оплетка потеряет свои изоляционные свойства. Конечно, изоляция может потрескаться, испортиться со временем, но на этом – все. Невзирая на то, что провод станет твердым и сопротивление несколько упадет, все же оно останется достаточно высоким. По этой причине, с огромной вероятностью, ничего плохого не произойдет.Эта статья ни в коей мере не призывает пользователей немедленно менять кабель в проводке с сечения 2,5 на 1,5 квадрата. Цель материала – доказать, что это возможно, и опровергнуть устоявшиеся негласные правила. Все же в принципах электриков на тему того, что все лучше делать с запасом, определенно имеется здравое зерно. Зачастую дополнительный рабочий резерв приходится очень даже кстати!