Почему нельзя скручивать провода, как в СССР?

В современном мире соединение проводов скруткой считается непрофессиональным способом и категорически запрещено. Например, если приемная комиссия заметит данный метод – объект, попросту, не сдадут в эксплуатацию. Пункт 2.1.21. правил устройства электроустановок (ПУЭ) гласит, что соединение проводов обязано осуществляться методом сварки, пайки, опрессовки либо резьбовыми соединениями. Из этого можно понять, что скрутка вовсе не упоминается. В этой статье мы рассмотрим разрешенные способы соединения, попробуем разобраться, почему официальное отношение к скрутке настолько категорично.





Сварка и пайка

Данные способы обеспечивают максимальную проводимость и целостность соединения. Так, в процессе пайки создается неразъемное соединение, благодаря формированию межатомных связей, ввиду того, что, когда металлические провода нагреваются до температуры ниже их плавки, припой уже расплавился и заполнил собой зазор, после чего застыл.

Соединение путем сварки также формирует межатомные связи, но тут они образуются за счет плавки самих металлов. В любом случае, эти методы делают сопряжение предельно качественным, на переходе между соединенными участками отсутствуют воздушные промежутки, ненужные элементы, ухудшающие проводимость. По сути, провода, соединенные таким способом, превращаются в единый кабель.





Резьбовое соединение и опрессовка

Касаемо этих методов, то что в одном, что в другом случаях предполагается настолько сильное прижатие объединяемых элементов, что качество соединения практически аналогично сварке либо пайке.

Конечно, если сравнивать опрессовку и резьбовое соединение с описанными выше методами, у них меньшая прочность соединения на разрыв, однако проводимость – максимально возможная. Так получается из-за отсутствия промежуточного элемента – припоя.

Главное помнить, что не рекомендовано зажимать алюминиевые провода. Жила из этого материала обладает текучестью под постоянным давлением, поэтому спустя некоторый промежуток времени контакт может ухудшиться или вовсе пропасть. Впоследствии это чревато нагревом и возгоранием.





А как же скрутка?

Скрутка – это промежуточная процедура перед пайкой, обжимкой либо сваркой. В качестве самостоятельного соединения она недопустима и даже опасна. Помимо того, что она не в состоянии обеспечить надежное, качественное соединение, в месте скрутки провода будут нагреваться намного сильнее, нежели остальные участки кабеля, когда по ним пройдет хоть какой-то ток. Такой эффект получается из-за отсутствия связи на атомарном уровне. Участки кабеля всего лишь контактируют между собой некоторыми частями собственных поверхностей, между ними имеются промежутки, которые рано или поздно окисляться.

Кроме того, механически скрученные провода, в любом случае, со временем станут расплетаться, из-за чего сложность с повышенным сопротивлением и окислением усугубится. В итоге, все перечисленные факторы приведут к ухудшению контакта до такой степени, что может образоваться искра или, того хуже, возгорание изоляционной оплетки провода, а это уже вероятность пожара.

Помимо промежуточного варианта перед пайкой, обжимкой или сваркой, скрутку возможно рассматривать лишь в качестве временной версии соединения. Причем, доступ к кабелю, объединенному скруткой, обязан быть свободным, чтобы его всегда можно было осмотреть.





Почему в СССР все пользовались скрутками, а сейчас это запрещено?

Во времена Советского Союза проводка была куда проще, нежели сейчас. В ней начитывалось 10 соединений (очень редко – до 20). Кроме того, электрические приборы тех лет были скромнее по мощности и соответственно потреблению электричества. Для сравнения, утюг, выпущенный в СССР потреблял около 500 В, а современный нагревательный прибор требует для работы все 2 000 В.

Также, надо отметить, что скрутки раньше делались не менее 5 сантиметров (в случае если соединялись 3 провода). Чем больше было число соединяемых кабелей, тем длиннее сама скрутка. Кроме того, к работе с электричеством допускались исключительно квалифицированные специалисты, люди с соответствующим образованием.

Учитывая все перечисленные выше аргументы, можно с уверенностью сказать, что в Советском Союзе скрутки работали ввиду большой площади контакта. Кроме того, по ним передавался небольшой ток, а заключались они в металлическую коробку. В современном мире эти условия не соблюдаются, мощность электрических приборов в разы повысилась, а сами провода заключают в коробки из пластика, которые воспламеняются от искры.

Однако, не стоит грустить о долговечной советской скрутке. Сейчас имеется множество приспособлений, которые помогут быстро и безопасно соединить провода. Клеммы – одни из них.