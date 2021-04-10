Почему провода для ЛЭП делают из алюминия, а не из меди?

Еще во времена Советского Союза строили высоковольтные линии электропередач с использованием алюминиевой проводки. Со временем сплав алюминия в кабелях начали заменять на медный, и отдавать предпочтения более дорогостоящим проводам с улучшенными характеристиками. Но одно осталось неизменным – до сих пор большинство ЛЭП строятся с применением алюминиевых кабелей. А почему так происходит, разберем подробнее.

Создание линий электропередач – использование СИП проводов

Линия электропередачи или сокращенно ЛЭП – это система передачи электрической энергии по проводам посредством использования электрического тока. Старые линии электропередач отличались тем, что они не были изолированы. На сегодняшний день их заменяют на изолированные линии, используя для этого специальные СИП провода.

СИП расшифровывается, как «самонесущие изолированные провода», они способны заменить устаревшие открытые системы, надежно защитить жилы от внешнего воздействия. Такие модели кабелей разделяются на категории в зависимости от того, какие были использованы материалы при создании, и какими они отличаются конструкционными особенностями. Общее свойство у всех видов – это наличие изоляции.

Существуют 5 основных видов СИП кабелей:

СИП-1 и СИП-2 имеют похожие характеристики, отличаются допустимым нагревом, у второй модели он выше (+90 градусов против +70);

по конструкционным особенностям СИП-3 сильно отличается от двух предыдущих вариантов, у нее есть стальной сердечник, и отсутствует нулевая жила;

модели СИП 4 и 5 отличаются тем, что имеют больше жил (от 2 до 5), в остальном их конструкция совпадает с первыми вариантами.

Для правильного выбора кабеля стоит внимательно изучить маркировку – на ней подробно расписаны характеристики проводов.





Преимущества создания линий электропередач из алюминиевых СИП проводов

Использование кабелей СИП для создания участков магистрали высоковольтных линий передач применяется во многих странах. Применение кабелей с алюминиевым, а не медным сплавом, обусловлено разными критериями. Выбирая самонесущие изолированные провода, стоит рассмотреть их основные преимущества:

надежность в обеспечении сетей электрической энергией;

экономия средств – прокладка такого вида проводов позволяет сэкономить до 80% суммы, необходимой на создание линий электропередач;

простота в монтаже – СИП кабели легко устанавливаются;

универсальность – могут использоваться как в городской местности, так и для создания ЛЭП в сельской местности;

используя медные провода, можно снизить уровень воровства – алюминий менее интересует мошенников, в отличие от меди;

безопасность – устанавливая изолированные провода можно не волноваться о том, что ударит током при ремонте или эксплуатации линий.

Конечно, алюминиевые провода уступают медным по техническим характеристикам, но в большинстве случаев, используя некоторые хитрости, можно создать высоковольтную сеть практически идентичную медной.





Почему используют алюминиевые, а не медные провода для ЛЭП?

Алюминиевые кабели используют не только для создания ЛЭП, они применяются для трасс с напряжением 0,4кВ. Высоковольтные линии в10кВ стали комплектоваться изолированными кабелями – СИПами, состав которых также включает алюминий, а не медь. Но в чем же заключается мнение, что медные провода лучше, если используют все равно алюминиевые? Все оттого, что технические характеристики медных проводов значительно выше, это и повышает их ценность в глазах мастеров и обычных пользователей.

Государство и различные отрасли используют алюминиевые кабели вместо медных при создании ЛАП из-за нескольких важных критериев. Первый – это вес материала. Для установки и поддержания кабелей нужны опоры, и, чем провод тяжелее, тем больше таких опор потребуется. Если сравнивать два провода (медный и алюминиевый), имеющие одинаковое количество жил, длину и другие параметры, то вес медной модели будет тяжелее в два раза. В конечном итоге, при выборе медного кабеля, придется строить больше опор, что скажется на итоговой сумме.

Второй, но не менее важный критерий – это цена меди и алюминия. Первый материал сам по себе дороже и требует специальных опор, оборудования для установки, что делает проект постройки ЛЭП менее выгодным в финансовом плане.





Нужно ли менять алюминиевую проводку на медную?

Вопрос о смене алюминиевой проводки на медную волнует пользователей, которые раздумывают о проведении ремонтных работ и изменении проводов. Если нет нареканий на установленную проводку, напряжение не скачет, на проводах есть изоляция и она не испортилась от времени, то видимых причин для замены нет.

При создании ЛЭП лучше использовать алюминиевые кабели, чем медные – такой проект обойдет намного дешевле, его легко реализовать без установки большого количества опор.