Почему опытные электрики выбирают кабель ППГ вместо ВВГ

Разнообразие кабельной продукции вводит в ступор своим изобилием даже самых опытных электриков. Соответственно, выбор подходящего изделия зачастую вызывает осложнения у обычного покупателя. Это касается и довольно распространенных и популярных марок ППГ и ВВГ.

Главные особенности

Причина сложности выбора кроется в практически одинаковых параметрах и характеристиках продукции. А именно:

обе модели не подвержены воспламенению и не распространяют огонь при возникновении пожара;

ППГ и ВВГ имеют одинаковое значение параметра сечения;

обладают одинаковым количество жил, значение которых варьируется от 1 до 5 шт.;

производитель не предусматривает установку дополнительной защите в виде бронированной обмотки.

Оба типа кабеля подпадают под единый стандарт качества по пожарной безопасности – ГОСТ 31565-2012. Поэтому, чтобы понять ключевые различия, необходимо детально рассмотреть все параметры и технические характеристики обоих видов продукции.

Конструкция кабеля

Кабель, имеющий название ВВГ изготавливают с круглыми жилами. Их покрывает слой поливинилхлоридной изоляции. Этот же материал используют для создания защитной оболочки. Благодаря применению этого синтетического вещества, кабель ВВГ практически не подвергается влиянию огня и не изменяет свою форму и структуру под воздействием ультрафиолетового излучения.





Соответственно, марка ППГ имеет собственные конструктивные особенности. Среди них:

Жилы. Могут быть созданы как из одного, так и многочисленных токопроводящих проводов. Относят к первому или второму классу, который напрямую зависит от ГОСТа. Защита. Каждая жила обернута в собственную изоляцию, созданную из поливинилхлорида. Внутренняя оболочка. Изготовлена из поливинилхлорида. Внешняя изоляция. Также создается из сшитого полиэтилена.

Как и в случае с ВВГ, кабель ППГ устойчив перед ультрафиолетом и открытым огнем.

Особенности монтажа

Эти две марки проводов отличаются не только по техническим параметрам, но и по способам укладки. Кабель ВВГ может сопротивляться действия огня, если вблизи него не проложено других аналогичных коммуникаций. Чтобы проложить рядом другие провода, придется использоваться дополнительные слои изоляционных материалов.

Кабель ППГ не распространяет огонь даже при сильном воспламенении. Поэтому рядом с ним можно прокладывать и другие провода, по которым передается электрический ток.

Отличия и сфера использования

Некоторые усовершенствованные марки ВВГ кабеля не выделяют токсичных газов и дыма при воспламенении. В продукции с обозначением ППГ есть свои положительные свойства:

повышенная устойчивость перед воспламенением;

улучшенная проводимость электрического тока;

длительный период эксплуатации.

Главным достоинством считается отсутствие в составе продукции галогенов. Это означает, что даже при сильном изменении структуры во время пожара, любая модель ППГ кабеля не будет выделять токсинов, опасных для человеческого здоровья.

Отличается продукция и по параметру рабочего номинального напряжения. У марки ВВГ оно составляет всего 600 В, а у ППГ – 1 000 В. А еще. Срок эксплуатации у ВВГ равен всего 10 годам, а у ППГ – 30 годам.





Некоторого внимания заслуживает и параметр частоты. У марки ВВГ он равен 50, а у ППГ – 60. Также, у последней разновидности кабелей присутствует в составе наполнитель, которого нет у ВВГ.

Применяют оба вида продукции в самых разных сферах деятельности человека. Их можно использовать:

при обустройстве электрической проводки в закрытых помещениях, шахтах, любых местах, где ограничено пространство;

в местах, которые посещают большое количество людей, на промышленных предприятиях и в офисных многоэтажных зданиях;

в любых многоэтажных домах, лифтовых шахтах, а также при обустройстве аварийных выходов;

станций, производящих электроэнергию, в том числе и атомную.

При практически одинаковых значениях, преимущество лучше всего отдать боле защищенной продукции марки ППГ. Она практически не горит, не выделяет токсических компонентов при нагревании и дольше прослужит в качестве проводника электрического тока. Поэтому опытные электрики и выбирают кабель ППГ для проведения монтажных работ любой сложности.