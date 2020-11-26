Подбор кабеля по мощности

Электрические сети - потенциальный источник пожароопасности. Для сведения к минимуму возможности аварийных ситуаций, монтаж проводки внутри дома производится по строгим техническим нормативам. Ниже представлены правила того, как выбрать необходимый кабельпо мощности и что нужно учитывать, рассчитывая нагрузку на электрическую сеть.





Для чего нужно рассчитывать сечение кабеля?

Главным требованием, которое предъявляется к линиям электрических передач, является безопасность их эксплуатации. По этой причине особо внимательно нужно подходить к выбору кабельного сечения по электрическому току. Если сечение будет маленьким, проводка начнет нагреваться из-за действия нагрузки. Это приведет к тому, что изоляционная оплетка будет постепенно расплавляться. В итоге, произойдет короткое замыкание и последующий пожар.

Применение проводов с чрезмерным сечением сможет обезопасить дом от воспламенения проводки, но приведет к неоправданному расходу денежных сумм. Самым рациональным вариантом прокладки электрической проводки будет подбор кабеля, имеющего оптимальное жильное сечение. Точные рекомендации, связанные с правильным выбором проводки, представлены в главе №1.3 о правилах установки электрического оборудования или ПУЭ.

Выбирать площадь поперечного сечения проводника следует, исходя из силы, мощности тока, материала изготовления и количества фаз.

Выбор сечения кабеля по мощности

Выбор кабеля по мощности начинается с произведения ряда расчетов. Для того чтобы сделать правильное решение, необходимо сложить общий показатель мощности электроустройств, которые будут одновременно подключены в квартире и работать постоянно. У каждого прибора обычно представлена на упаковке мощность в ваттах ли киловаттах. Впоследствии возможна покупка новых электрических приборов, поэтому, рассчитывая сечение кабеля, нужно смело добавлять несколько киловатт.

Расчет приблизительного кабельного сечения можно осуществить самостоятельно, не прибегая к помощи электромонтажников. Для этого нужно составить список всех электроприборов в доме, записать их мощности (ватты перевести в киловатты или, наоборот, для удобства подсчета). Выявив мощности, суммировать все цифры и добавить коэффициент, который равен показателю периодически включающихся приборов. Потом полученные значения отыскать через специальную таблицу расчета проводникового сечения и дли большей гарантии к полученному значению добавить 15% мощности.

Для обустройства электрической проводки внутри дома, рекомендуется применение медных кабелей. Несмотря на то, что их стоимость выше алюминиевых, они имеют улучшенную гибкость, долговечность и электропроводность. Поскольку сила тока, которая проходит по проводнику, непостоянная величина, она изменяется, в зависимости от:

длины провода; размера сечения; показателя удельного сопротивления материала изготовления; температуры источника (нагреваясь, сила тока в проводке убывает).

Поэтому определить сечение по таблице можно отдельно для алюминиевого и медного проводника, отдельно для однофазной и трехфазной сети.

Расчет сечения кабеля по мощности и длине

Из-за того, что материал имеет сопротивление, напряжение теряется, когда ток проходит сквозь проводник. Чем длиннее провод, тем больше потери. Заметнее потери становятся на линиях электрических передач, которые имеют протяженность в километрах. Для бытовой электропроводки они несущественные. Их можно опустить. Рассчитать электрический ток можно, основываясь на следующих формулах: силе тока и сопротивлении провода.

Открытая, закрытая проводная прокладка

Рассчитывая нагрузку на кабель, нужно принимать во внимание особенности электрической прокладки. Есть несколько способов размещения источника электрического тока: закрытый и открытый. В стенах, которые изготавливаются с использованием негорючих строительных материалов, бетонных, кирпичных строений, необходимо применять закрытый тип прокладки, специально проделанные канавки-штробы. В деревянных зданиях проводку рекомендуется прокладывать открыто, используя защитные кабель-каналы или гофрированные трубы. Для закрытого способа монтажа рекомендуется использовать плоские провода, а для открытого - круглые.

В заключение стоит указать, что если есть сомнения в выборе кабеля по мощности, рекомендуется обратиться к специалисту для получения гаранта безопасности жилья и продолжительности работы электрооборудования в доме.