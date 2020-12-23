ППГ и ВВГ: отличия кабелей

При создании сети электрического снабжения, перед пользователем становится вопрос: какой кабель лучше ППГ или ВВГ. Оба проводника имеют высокую пожароустойчивость, соответствуют ГОСТу, норме, принятой на территории Российской Федерации. Но, все же каждый кабель имеет свои особенности. Они могут сыграть важное значение при монтаже и дальнейшей эксплуатации.

Характеристики ППГ

Кабель ППГ включает в себя одну или несколько токопроводящих жил первого, второго класса. В нем находится поливинилхлоридный изоляционный слой, покрывающий каждую жилу, со внутренней поливинилхлоридной оболочкой, которая обеспечивает кабельную защиту. В нем располагается внешняя оболочка изоляции.

Кабель выполняется в полимерной защите, но в нем нет галогена, который при горении выделяет ядовитые для человека вещества. В результате, образуется меньше газа и дыма во время тления. ППГ широко распространен на атомных электрических станциях, тепловых станциях, нефтехимической отрасли, на кораблях и помещениях с общественным назначением. Его можно встретить на вокзале, спортивном зале или аэропорту. Иногда применяется в коммерческом, жилом здании.





Проводник отличается продолжительным сроком службы. Он работает в сети не меньше 30 лет. Кабель не поддерживает горение при возгорании, если использован в одиночной, групповой электропрокладке. Рабочее его напряжение составляет 1000 ватт. В проводнике находится от одной до пяти жил общим сечением в 1,5 до 240 квадратных миллиметров.

Кабель ППГ имеет устойчивость к сырости, ультрафиолетовым лучам и действию плесневелых грибков. Предельной его температурой нагрева при работе служит отметка в 700 градусов. Рекомендуемыми монтажными условиями служат показатели температуры до -150 градусов.

Расшифровывается кабель просто:

П - полимерный тип изоляции без галогена;

П - полимерный тип оболочки без галогена;

Г - голый кабель, лишенный защитной оболочки по конструкции.

Нередко на рынке продается кабель с аббревиатурой ППГнг-А-Hf. Последние три буквы говорят об отсутствии поддержания горения, отсутствии галогена в оболочке с изоляцией. Буква А обозначает алюминиевый материал жил. Цифры в аббревиатуре значат количество жил с диаметром сечения.

Характеристики ВВГ

ВВГ - кабель, основная задача которого заключается в передаче, распределении электрической энергии в стационарной установке на номинальный показатель переменного напряжения или постоянного. Проводник предназначен для эксплуатации на высоте в 4300 метров над уровнем моря. Его можно прокладывать в воздухе, сухом или сыром помещении, в специальной кабельной эстакаде. Кабель можно использовать в местах, подверженных вибрации.

Расшифровывается проводник следующим образом:

В - винил в составе изоляции;

В - винил в составе оболочки;

Г - голый кабель, лишенный защиты.

Состоит кабель из токопроводящей медной одной жилы или нескольких жил, имеющих круглую или секторную форму первого или второго класса по ГОСТу. В него входит изоляция из пластиката ПВХ. Есть скрутка в сердечнике и электропроводящий экран обмотки. Также присутствует оболочка из ПВХ.

Проводник работает на температуре от -50 до 50 градусов при относительной влажности воздуха в 98%. Прокладка и его монтаж производится максимально при низкой температуре в -15 градусов. Нагревается он максимально на 70 градусов, впоследствии воспламеняется. Выдерживает короткое замыкание в 5 секунд. В режиме перегрузки максимально нагревается на 90 градусов. Работает в сети не более 30 лет, продается с 5-летней гарантией качества. Хранится на открытой площадке не больше двух лет, под навесом на три года больше, а в закрытых помещениях больше на восемь лет. Предельно выдерживает натяжение в 50 ньютон на квадратный миллиметров. При прокладке его допустимым радиусом изгиба служит показатель в 10 наружных диаметров. Если речь идет о многожильном проводнике, то цифра составляет 7,5 наружных диаметров.

Отличия

Подведя итог вышесказанному, можно указать, что отличия кабелей состоит в том, что ППГ имеет 1000 В напряжение, а ВВГ 660 В. Первый проводник имеет заполнение, а второй нет. ВВГ не распространяет горение только в одиночной прокладке. Самым безопасным в плане выделения ядовитых веществ при горении служит ППГ. Кроме того, он имеет более высокую термостойкость, электропрочность и долговечность.