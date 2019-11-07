Правила транспортировки кабельных барабанов.

Виды кабельных барабанов

Электрокабельные катушки, рассчитанные для сохранения, транспортировки и укладки кабеля в процессе выполнения монтажных работ линий электропередач или связи.

В наибольшей степени для этих целей используется дешевые деревянные конструкции, изготавливаемые по ГОСТ 5151-79. Тип барабана определяет завод изготовитель кабельной продукции в зависимости от марки и общего веса товарной партии.

Конструкционные типы кабельных барабанов:

1. Деревянные по ГОСТ 5151-79.

2. Металлические — самые высокопрочные, применяются при транспортировке продукции специальной оснасткой, обеспечивающей высокоскоростную намотку. При изготовлении таких конструкций уделяют внимание точности сборки и антикоррозионной защиты. В стальных барабанах крупных размеров устанавливают щеки с гофрой и плоской поверхностью внутри, а также устраивают специальные зацепы для крючков.

3. Алюминиевые конструкции применяются для транспортировки проводов особого назначения. Они производятся из алюминиево-кремниево-медных сплавов с предельной температурой нагрева до 250 С.

4. Барабаны с электроприводом — предусмотренные для автоматического накручивания провода, способные наматывать электропровод огромной длины с большой скоростью.

Подготовка к транспортировке

Перед тем как начать загружать барабаны с кабелем ответственным лицом проводится внешний осмотр груза на предмет целостности конструкции и правильности упаковки кабельной продукции. Ключевые правила укладки кабеля на барабан определены требованиями ГОСТ 18690-82:

1. Кабельные концы выводят между витками для возможности проведения испытаний и закрепляют на корпусе.

2. Концы должны иметь защиту от влаги.

3. Барабаны с кабелем обязаны иметь защиту от случайных механических ударов.

4. Допускается выпускать изделия в упаковочных материалах либо с дощатой обшивкой.

При осмотре изделия на щеке катушки должны быть указаны данные:

• Тип кабельной продукции;

• количество и сечение жил;

• допустимое напряжение в кВ;

• протяженность в м;

• общий тоннаж конструкции с товаром;

• регистрационный номер устройства и год его изготовления;

• стандарт и данные завода-изготовителя.

Перевозка кабельных барабанов должна быть предварительно рассчитана под размеры транспорта, указанием точек крепления и размеры распорного материала.

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Механизмы для погрузочно-разгрузочных работ

Согласно правилам безопасности транспортных грузоперевозок запрещено перевозить барабаны с кабельной продукцией, расположенных в горизонтальном положении, поскольку «шейка» конструкции не способна выдержать такие нагрузки из-за чего ее геометрия будет нарушена и произойдет запутывание витков. Такой перепутанный кабель практически невозможно разгрузить без нарушения целостности защитного покрытия и функциональности изделия.

Для погрузочно-разгрузочных работ кабельных катушек используют следующие транспортные средства:

• Автокраны марок КС 2561К/3562Б/4561, или подъемную технику другого класса, способной безопасно поднимать кабельный груз;

• транспортер для кабеля марки ТКБ-5/10;

• автотранспорт грузовой с лебедкой;

• трактор-погрузчик модели НТП-4/5;

• грузовой автомобиль с краном-манипулятором, способного поднимать общий вес кабеля с конструкцией;

• прицеп-транспортер модели ККТ-7 для поднятия груза до 7 т.

Для перевоза кабеля по бездорожью, используются специализированные волокуши модели КМ-151 Б.Перекатывать барабаны не разрешено. В редких ситуациях допускается перекатывание конструкций, обшитых деревянной вагонкой на участке до 50 м и в направлении, показанном стрелкой на корпусе.

Захват выполняется цепью, пропускаемой сквозь основное отверстие устройства. Категорически запрещено прикасаться цепями или «лапами» погрузчика непосредственно кабеля. Перед тем как выполнить погрузку устройства, необходимо учитывать общий вес груза и располагать его максимально приближённым к продольной оси грузовой площадки транспорта. В противном случае такой груз может завалить машину на бок. Считается, что в настоящее время, самым оптимальным видом техники для погрузочно-разгрузочных работ кабельной продукции в барабанах является автомобиль, оснащенный краном-манипулятором.

Требования к транспортировке кабеля в катушках на автомобильном транспорте

Чаще всего для перевозки таких устройств, применяют полуприцепы, оборудованные деревянными полами. Это позволяет быстро укрепить специализированные бруски для жёсткого фиксирования катушек. Из брусков выполняют особую упорную раму, с габаритами соответствующими грузу. Его нижний участок должен упираться на 2 бруса и настил кузова. Кроме того для фиксации применяют бортовые ремни — правый и левый или цепи, в зависимости от тоннажа изделия.

Шофер, выполняющий транспортировку кабеля в барабанах, обязан всегда придерживаться скоростного режима, не выполнять грубых маневров и резкого торможения. Во время движения требуется учитывать качество дорог, на неровном покрытии либо при напряжённом скоростном режиме конструкция будет раскачиваться, в связи, с чем перевозить груз нужно очень аккуратно, чтобы не создавать аварийной ситуации для другого транспорта.

Также необходимо принимать во внимание, что высота перевозимого кабеля не должна быть выше габаритной высоты проездов под мостами и в тоннелях. Перевозка в длинномерных автомобилях должно отвечать требованиям ПДД, ГОСТ 18690-82 в части фиксации груза и ГОСТ 15150-69 по климатическим требованиям к перевозке кабельной продукции.

Закрепление груза

Перед тем как установить груз на машине пол кузова усиливают дощатым настилом толщиной 50 мм, и располагают его перпендикулярно к главному направлению покрытия пола. Устанавливают со стороны противоположной выкатыванию треугольный упор высотой 40 см с длиной на 0.30 м больше ширины груза.

Для погрузки катушек весом более 1 т передвижными платформами устанавливают упор, выполненный из древесины с диаметром не менее 150 мм, под кузовную раму машины, со стороны скатывания груза.

Общая конструкция должна состоять:

1. Упоры постоянные.

2. Продольный брус.

3. Съемный упор для закрепления груза в автомашине.

Съемный и постоянный упоры соединяются брусом с применением соединительных скоб.

При транспортировке в прицепе ряда катушек, каждая обязана укрепляться постоянными и съемными упорами. Первые смогут использоваться для нескольких катушек.

При перемещении кабельных катушек транспортерами загрузка их выполняется транспортерными лебедками. По завершению установки груза на автомашину устанавливаются упорные штанги, перемещение кабельной продукции без упорных штанг не разрешается.

При отсутствии тягового устройства для разгрузочных операций используют автолебедку, усиленную на раме машины, впереди у кабины. В задней части закрепляется угольник. Под задней кузовной частью ставят опорные домкраты, придающие надежность кузову при погрузочно-разгрузочных работах.

Помещение барабана на автомашину с применением лебедки и грузозахватного устройства:

1. Катушка с кабелем.

2. Лафетные брусья.

3. Опорные домкраты.

4. Электролебедка.

5. Трос.

6. Блоки.

7. Грузозахватный механизм.

Для подъема груза на незначительную высоту и перемещения катушек на площадке до 50м используют реечные и винтовые домкраты.

Размещение и крепление барабанов в вагонах

В железнодорожных вагонах перевозят барабаны с кабелем, с диаметрами от 1200 – 2600 мм, шириной от 650 – 1680 мм и массой до 10.5 и пустые катушки подобных габаритов. Катушки располагают в вагоне: щеками в длину и поперек вагона, по разработанной схеме в зависимости от геометрических размеров погрузочной площадки.

Барабаны, размещенные щеками в длину вагона, располагают одним либо

несколькими рядами по его ширине. Расположение катушек выполняют, начиная от торцов вагона. В вагонах с торцевыми дверьми их отгораживают щитами из 2 деревянных стоек 30х130 мм и упорного бруска 2800 мм и в поперечнике 100х100 мм. Упорный брус

размещают с высотой Н, не менее1/2 диаметра катушек.

На люки вагона под каждый ряд груза кладут по 2 продольные подкладки в разрезе 40х150 мм и длиной равной установленному грузу. Разрешено использовать составные прокладки, со стыком между барабанами. Каждую катушку подклинивают поперечным упорным брусом, уложенным на подкладки плотно к катушке с противоположной стороны торцевому щиту.

Распорную раму производят из 3-х брусков 100х200 мм протяженностью 2800 мм, брусков 100х120 мм, двух брусков 100х200 мм протяженностью не меньше ширины распорной рамы. Расположение конструкций щеками поперек вагона совершают в 1 ряд

по ширине. В средней части полувагона устанавливают барабаны с наибольшим диаметром.

Перевозка барабанов водным транспортом

На данный вид перевозок распространяются требования ч.5 ГОСТа 18690/2012 по транспортированию кабельной продукции. Если барабаны будут складироваться на открытой палубе, особое внимание требуется обратить на воздействие механических и климатических факторов. Требования устанавливаются производителем товара, в сопроводительных документах по стандартам или ТУ по ГОСТ 15150.

Кроме того перемещение такого груза должно соответствовать отраслевым требованиям безопасности перевозок для водного транспорта. При расположении барабанов учитывают геометрические размеры площадки для хранения и максимальную вместимость транспортного средства. В месте расположения кабельная продукция не должна подвергаться воздействию кислотных или щелочных паров и других агрессивных сред, способных нанести вред изоляции.

Перекатывание катушек до 50 м выполняют по стрелке, нанесенной производителем на щеку. При креплении такого груза запрещается пробивать гвоздями и скобами доски щек и обшивку.

Тип размещения по ГОСТ 5151 на площадке временного хранения:

• No от 16 по 30 – одноярусный;

• No от 10 по 14 – двухъярусный;

• No от 5 по 8 – трехъярусный.

Груз при многоярусной установке должен быть обшитым. Также на водном транспорте все устройства No 10 и выше перевозятся только с обшивкой или оберткой матами. Исключение составляет случаи отгрузок кабельной продукции на подъездные пути грузополучателя.

Авиационные перевозки кабельной продукции

Организация перевозок кабельных барабанов воздушным транспортом должна соответствовать отраслевому стандарту ОСТ 54-4-283.01/93. Данный товар относится к категориям крупногабаритного и тяжеловесного груза. Из-за отсутствия достаточного пространства допускается перевозка барабанов с размещением на щеке. Эта норма закреплена п 5.4 ГОСТа 18690/2012. Также укладка кабельных катушек выполняется с соблюдением требований ГОСТ 14192 по манипуляционным знакам.

Четкие схемы погрузки/разгрузки и складирования груза устанавливаются производителем товара в зависимости от модели воздушного судна с учетом особенности транспортирования. Во время перевозки кабельной продукции по воздуху, на нее воздействуют вибрация с широким диапазоном частот и амплитуд, значительные перегрузки при взлете/посадке, опасные перепады температур и атмосферного давления. Ограниченный объем грузовых отсеков, способствует нарушению воздухообмена.

Все эти негативные предпосылки оказывают комплексное воздействие на тару, а вибрация способна вызывать повышенные напряжения в материале барабанов, привести к трещинам в деревянных конструкциях и в сварных швах металлических устройств. В связи с этим отправитель такого груза обязан принять специальные меры по обеспечению безопасности, с представлением перевозчику не только инструкций по погрузочно-разгрузочным работам, но и всех необходимых средств для надежного закрепления груза: цепи/ремни и деревянные заготовки для распорок. Если это требование выполнено не будет, перевозчик имеет право отказать отправителю груза.

Барабаны в грузовых отсеках закрепляются с помощью ремней или цепей, чтобы предотвратить движение груза во время транспортировки. Тара с кабелем должна быть привязано от центра, как минимум тремя ремнями/цепями. Когда катушки будут размещены на одной линии, их фланцы должны быть расположены друг против друга чтобы не нанести вред кабелю.

Перевозка кабеля в барабанах – ответственное и сложно дело, доверять которое надлежит исключительно профессионалам надежных транспортных фирм. У таких компаний имеется вся нужная техника для осуществления погрузочно-разгрузочных операций, а опытные логисты смогут разработать лучший маршрут следования машины, для того чтобы доставить груз в целостности и сохранности.