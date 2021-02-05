Преимущества и недостатки алюминиевой проводки

Для прокладки проводки мастера используют медные и алюминиевые кабели. Алюминий широко применяли в СССР, потому что в то время люди пользовались небольшим количеством электроприборов, а такие провода стоили дешево и справлялись с нагрузкой. В 2021 году квартиры и офисы заполнены оргтехникой и бытовыми приборами, и вопрос о целесообразности использования алюминиевых кабелей стоит остро. В статье мы рассмотрим плюсы и минусы такой проводки.

Преимущества алюминия

Мало весит. Стенам все равно, сколько весят замурованные в них кабели, но электрики считают иначе: работать с алюминиевыми проводами значительно проще. Для тех, кто нанимает мастеров, этот параметр не имеет значения. Еще на вес проводов обращают внимание, если сечение силового кабеля большое.

Не ржавеет. Это важно, когда провода проходят на улице. Если проволоку из чермета съест коррозия, линию придется чинить. С алюминием такого не произойдет, из-за естественной оксидной пленки, которая не дает ему ржаветь.

Дешевый. Если в приоритете экономия каждого рубля, стоит закупить алюминиевые провода: они обойдутся в 5 раз дешевле медных.

Алюминиевые провода хорошо подходят для подключения светильников (сечение 2,5 мм2) и приборов малой мощности (сечение 6+ мм2).







Недостатки алюминия

Греется. Это мягкий и текучий металл. Из-за таких свойств соединения постепенно слабеют и начинают греться. Это увеличивает риск короткого замыкания и пожара.

Ломается при многократных изгибах. Такое происходит из-за мягкости материала. Если проводка будет вмурована в стену, этим можно пренебречь. Но для подключения подвижных приборов и механизмов покупать алюминиевый кабель не стоит.

Нельзя скручивать с медью. Если в многоквартирном доме или офисе проложена медная электропроводка, для подсоединения к ней алюминиевого кабеля электрикам понадобятся клеммники. Скручивать медь с алюминием без специальных мер нельзя: это приводит к перегреву и короткому замыканию в 10 случаях из 10.







Правила прокладки алюминиевой проводки

Чтобы познакомиться с преимуществами алюминиевых кабелей и не столкнуться с минусами, стоит придерживаться правил монтажа проводки:

покупать провода с поперечным сечением от 2,5 мм 2 ;

соединять кабель с кабелем через зажимные контакты и пользоваться смазкой для алюминиевой проводки: смазка не даст контактам окисляться и сохранит переходное сопротивление на изначальном уровне — то есть, снизит вероятность перегрева и пожара;

вызвать электрика, если нужно соединить алюминиевый провод с медным, не браться за эту работу самостоятельно — мастер воспользуется специальными типами соединений.





Как соединить алюминиевый провод с медным: 4 способа

Если дома или в офисе нужно перенести на новое место пару розеток, возникает вопрос: как прикрутить алюминиевый провод к медному. Электрики пользуются такими способами:

«Орех». Для этого метода мастера используют зажимные клеммники. Их ослабляют с верхней и с нижней стороны, вставляют кабель между средней и верхней пластиной и затягивают. С нижней стороны делают все то же самое. Болтовое соединение. Напоминает предыдущее, но при этом оба кабеля надеваются на общий болт, и между ними ставится шайба. После этого соединение затягивается гайкой. Клеммы с пружиной. Способ годится при обустройстве сетей освещения и не подходит для сетей с повышенной нагрузкой. Обычно электрики пользуются клеммами WAGO, потому что они просты в использовании. Провода зачищают от резиновой оболочки на 1,5 см, просовывают в отверстие и затягивают рычагами. Посередине пружинной клеммы есть смазка, которая не дает алюминию и меди окисляться. Поэтому соединение получается надежным и безопасным. Клеммные колодки. Распространенный способ соединения медных и алюминиевых кабелей. Колодки — это планка, которая не проводит ток, планка из металла плюс зажимные приспособления. Электрик зачищает провод от изоляции, просовывает в отверстие и крепко сжимает.

Все эти типы соединений резко уменьшают вероятность окисления соединений, перегрева и возгорания. Но если в квартире или офисе есть места соединения проводов из разного металла, их придется регулярно проверять, потому что смазка со временем подсыхает, а болты и клеммники ослабевают.





Выводы

В 9 из 10 случаев медная проводка надежнее и практичнее алюминиевой. Если приходится иметь дело с проводами из алюминия, цепь стоит разделить на несколько линий, чтобы распределить нагрузку. Например, запитать через один автомат светильники, через другой — кухню, через третий — кабинет и т.п.