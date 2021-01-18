Признаки некачественной кабельной продукции

Многие покупатели кабельной продукции в первую очередь ориентируются на низкую стоимость. Такой выбор мотивируется нежеланием тратить большую сумму денег на материалы, которые будут вмурованы в стену. Такие потребители зачастую даже не догадываются о производстве дешевых кабелей и проводов с низким сечением жил, дешевой защитой от пожара. Соответственно, период эксплуатации такой продукции существенно ниже. А отыскать качественные кабели и провода с каждым годом становится сложнее.

Проверка сечения жил

Самым главным параметром, по которому выбирают кабельную продукцию, считается сечение жил. Многие недобросовестные производители занижают его значение, что является явным признаком некачественного товара. Определить этот параметр поможет ГОСТ 22483, который был принят в далеком 1977 году.

Для современных производителей кабельной продукции представлена возможность отклонения от общепринятого стандарта качества. В результате появилось множество дополнительных ТУ, которые разнятся в зависимости от изготовителя. Нынешнюю кабельную продукцию следует выбирать отталкиваясь от ГОСТ 16442-80, ГОСТ Р 53768-2010 и ГОСТ Р 53769-2010.

Самостоятельно можно провести расчеты фактического значения сечения жил. Для этого придется узнать некоторые параметры:

Площадь поперечного сечения (S). Диаметр жилы кабеля (D).

Получить нужные размеры можно при помощи весов, микрометра или штангенциркуля. Для проведения расчетов подходит формула: S=0.785×D2.

В некоторых случаях допускается проведение проверки на излом. Такой метод применяется крайне редко.





Проверка на обрыв и замыкание

После покупки кабельной продукции покупатель обязан осуществить детальное изучение на обрыв и замкнутость. Эту проверку нужно проводить при приобретении целой бухты или даже небольшого куска. Такая проверка позволит выявить некачественную продукцию. Лучше заранее узнать о браке, чем замуровать в стену плохой кабель, который будет очень трудно заменить.

Для проведения исследования необходимо приготовить мультиметр. На этом универсальном приборе выбираем режим обычной прозвонки. При получении данных, мультиметр издает характерный писк.

Процесс прозванивания проводится довольно просто. С обоих концов кабеля нужно выделить по одной одноцветной жиле. К каждой из них прикладывают щуп прибора.

Если жил много, а прозвонить их нужно все, придется воспользоваться простым, но эффективным правилом. Все отдельные провода нужно собрать в единую линию. После этого щуп мультиметра прикладывают к крайним жилам с разных сторон. После прозванивани одной пары, провода загибают, чтобы избежать их повторного использования.





Проверка изоляции кабеля

В мире постоянно происходят разные изменения. Одни правила теряют свою актуальность, другие занимают их место. Сравнительно недавно во многих странах мира произошли кардинальные изменения, кусающиеся кабельной продукции. В них идет речь о пожарной безопасности. Согласно им силовой кабель, а точнее его изоляция, должна выдерживать высокие температуры, появляющиеся во время пожара. Обмотка должна выделять минимум дыма и вредных газов.

Этим правилом часто пренебрегают недобросовестные производители. Даже если на нем стоит соответствующая новому стандарту маркировка, это не означает, что качество изоляции будет им соответствовать. Поэтому проверить воздействие высокой температуры придется самостоятельно.

Для проведения эксперимента следует выбрать нежилое помещение или вовсе совершать поджог на открытом воздухе. В результате выявления некачественной продукции, изоляция может выдать большое количество неприятного дыма и копоти.





Если маркировка соответствует действительному качеству кабеля, то обмотка не должна загореться вовсе. Изоляция начнет изменять свою форму, сжиматься и морщиться, но не воспламенится. Если при поджоге появился огонь и начал активно выделяться дым и копоть, то такой силовой кабель лучше не использовать. Это означает, что производитель сэкономил деньги и предоставил покупателю некачественную изоляцию.

Еще один важный параметр, с помощью которого можно выявить некачественную кабельную продукцию – толщина обмотки. Ее характеристики регламентируется ГОСТ 23286. Эту проверку проводят крайне редко, так как вышеописанных методов вполне достаточно для выявления признаков плохого кабеля.

Наилучшим способом защитить себя от некачественной продукции – покупка у проверенных поставщиков. В любом случае, даже если кабель не выдержит проверок, такие продавцы выдают гарантию или возвращают деньги за товар. В большинстве случае, те торговцы, которые дорожат своей репутацией, крайне редко будут обманывать покупателя.