Прокладка кабеля в бетонном полу: нормы ПУЭ и тонкости монтажа

Сегодня в любом доме или квартире имеется большое количество электроприборов и оборудования. Для их подключения в сеть необходимо проложить проводку. Есть много способов это сделать. Один из них – монтаж кабелей в бетонный пол. Существуют определенные правила, нормы и технологии, которые нужно соблюдать.
Преимущества и недостатки прокладки кабеля в полу
Монтаж электропроводки в полу стал популярен. Ведь этот способ имеет много достоинств:
- бетон является негорючим материалом, соответственно – снижается риск возгорания;
- отсутствует возможность повреждений изоляции;
- можно самостоятельно выбрать путь прокладки кабеля;
- сформировать каналы для проводки довольно просто;
- при заливании бетона можно немного изменять местоположение гофры.
Однако, несмотря на преимущества прокладки кабеля в бетонном полу, имеется один существенный недостаток. При обрыве или повреждении электропроводки человеку сложно найти место, где возник дефект. А для его устранения придется потратить много сил и времени, чтобы разрушить бетонную поверхность.
Особенности прокладки кабелей в полу
Монтаж электропроводки в полу имеет несколько особенностей, которые нужно учитывать при выборе такого способа.
Область применения
Чаще всего этот метод монтажа используют во время строительства новых зданий. Там, где только возведены стены и находится голый пол, это сделать проще всего. В таком случае большое количество свободного пространства позволяет без труда проложить кабель и сделать разводку. При этом не нужно разрушать стены.
Нюансы прокладки кабеля
Особое внимание при прокладке кабеля нужно уделять формированию каналов.
- Согласно нормам, допускается делать повороты под углом 90 градусов, но их должно быть не более трех. Специалисты рекомендуют ограничиться одним.
- Длина одной секции канала может быть не больше 15 м. При этом нельзя, чтобы они пересекали друг друга. Все каналы должны располагаться параллельно.
- В качестве материала для канала используют специальные трубы или гофру. Их стоимость немного выше, чем тех, что применяют для монтажа в стенах. Однако пренебрегать этим правилом нельзя.
- Если в канале планируется перегиб, то он должен находиться ближе к его началу.
Придерживаясь простых правил, можно легко проложить кабель в бетонном полу.
Нормы ПУЭ
Монтаж кабеля в полу разрешен ПУЭ. Однако его считают скрытой проводкой. Согласно правилам, существуют нормы и требования, которые нужно соблюдать.
Для формирования каналов нужно использовать круглые трубы и короба. Но они должны быть изготовлены из пожаробезопасного материала, который не поддается возгоранию. Хорошо подойдет металл, сталь или алюминий. Некоторые люди делают тонкие канавки в бетоне и помещают туда электропроводку. Такой способ тоже разрешен.
Для соединения двух участков кабеля можно воспользоваться специальными зажимами или скрепить их путем пайки. Скрутки в ПУЭ запрещены. Места соединения провода должны быть доступны. Нужно помнить, где они сделаны, чтобы в любой момент можно было произвести их обслуживание. Также, согласно нормам, не допускается присутствие постоянного механического воздействия на участки соединения кабеля.
Для прокладки проводки в бетонный пол подходит любой кабель. Можно использовать различное количество жил, проволоки, величину сечения. Чтобы определиться, какой из них лучше монтировать, специалисты проводят расчеты. Это зависит от требуемых параметров и количества потребителей.
Технология прокладки кабеля
Начинать монтаж кабеля всегда нужно с составления проекта. В документации указывается размещение каналов, а также разводка электропроводки.
- В бетонный пол укладывают трубы или гофру, внутри которых находится кабель. При этом нужно соблюдать нормы ПУЭ.
- Все трубы необходимо зафиксировать в полу. Для этого используются пластиковые стяжки или перфолента.
- В местах разводки устанавливают короб, из которого протягивают кабель к розеткам и выключателям.
- После окончания работы можно заливать пол бетоном. Минимальная толщина верхнего слоя должна составлять 3 см. Можно сделать и больше.
Проектную документацию владельцы помещения должны хранить все время эксплуатации электропроводки. Она пригодится при ремонте или замене.
Прокладка кабеля в бетонном полу – процесс несложный. Применяя современные инструменты и оборудование, работу можно выполнить и без посторонней помощи. Но человек, у которого нет достаточно навыков и знаний, может сделать монтаж неправильно. А это повлияет на работу электрооборудования. При возникновении сложностей лучше обратиться к профессиональному электрику. Мастер знает нормы ПУЭ и технологию прокладки кабеля, а значит – выполнит монтаж быстро и качественно.