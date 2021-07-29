Прокладка кабеля в бетонном полу: нормы ПУЭ и тонкости монтажа

Сегодня в любом доме или квартире имеется большое количество электроприборов и оборудования. Для их подключения в сеть необходимо проложить проводку. Есть много способов это сделать. Один из них – монтаж кабелей в бетонный пол. Существуют определенные правила, нормы и технологии, которые нужно соблюдать.

Преимущества и недостатки прокладки кабеля в полу

Монтаж электропроводки в полу стал популярен. Ведь этот способ имеет много достоинств:

бетон является негорючим материалом, соответственно – снижается риск возгорания;

отсутствует возможность повреждений изоляции;

можно самостоятельно выбрать путь прокладки кабеля;

сформировать каналы для проводки довольно просто;

при заливании бетона можно немного изменять местоположение гофры.

Однако, несмотря на преимущества прокладки кабеля в бетонном полу, имеется один существенный недостаток. При обрыве или повреждении электропроводки человеку сложно найти место, где возник дефект. А для его устранения придется потратить много сил и времени, чтобы разрушить бетонную поверхность.

Особенности прокладки кабелей в полу

Монтаж электропроводки в полу имеет несколько особенностей, которые нужно учитывать при выборе такого способа.

Область применения

Чаще всего этот метод монтажа используют во время строительства новых зданий. Там, где только возведены стены и находится голый пол, это сделать проще всего. В таком случае большое количество свободного пространства позволяет без труда проложить кабель и сделать разводку. При этом не нужно разрушать стены.

Нюансы прокладки кабеля

Особое внимание при прокладке кабеля нужно уделять формированию каналов.

Согласно нормам, допускается делать повороты под углом 90 градусов, но их должно быть не более трех. Специалисты рекомендуют ограничиться одним.

Длина одной секции канала может быть не больше 15 м. При этом нельзя, чтобы они пересекали друг друга. Все каналы должны располагаться параллельно.

В качестве материала для канала используют специальные трубы или гофру. Их стоимость немного выше, чем тех, что применяют для монтажа в стенах. Однако пренебрегать этим правилом нельзя.

Если в канале планируется перегиб, то он должен находиться ближе к его началу.

Придерживаясь простых правил, можно легко проложить кабель в бетонном полу.





Нормы ПУЭ

Монтаж кабеля в полу разрешен ПУЭ. Однако его считают скрытой проводкой. Согласно правилам, существуют нормы и требования, которые нужно соблюдать.

Для формирования каналов нужно использовать круглые трубы и короба. Но они должны быть изготовлены из пожаробезопасного материала, который не поддается возгоранию. Хорошо подойдет металл, сталь или алюминий. Некоторые люди делают тонкие канавки в бетоне и помещают туда электропроводку. Такой способ тоже разрешен.

Для соединения двух участков кабеля можно воспользоваться специальными зажимами или скрепить их путем пайки. Скрутки в ПУЭ запрещены. Места соединения провода должны быть доступны. Нужно помнить, где они сделаны, чтобы в любой момент можно было произвести их обслуживание. Также, согласно нормам, не допускается присутствие постоянного механического воздействия на участки соединения кабеля.

Для прокладки проводки в бетонный пол подходит любой кабель. Можно использовать различное количество жил, проволоки, величину сечения. Чтобы определиться, какой из них лучше монтировать, специалисты проводят расчеты. Это зависит от требуемых параметров и количества потребителей.

Технология прокладки кабеля

Начинать монтаж кабеля всегда нужно с составления проекта. В документации указывается размещение каналов, а также разводка электропроводки.

В бетонный пол укладывают трубы или гофру, внутри которых находится кабель. При этом нужно соблюдать нормы ПУЭ.

Все трубы необходимо зафиксировать в полу. Для этого используются пластиковые стяжки или перфолента.

В местах разводки устанавливают короб, из которого протягивают кабель к розеткам и выключателям.

После окончания работы можно заливать пол бетоном. Минимальная толщина верхнего слоя должна составлять 3 см. Можно сделать и больше.

Проектную документацию владельцы помещения должны хранить все время эксплуатации электропроводки. Она пригодится при ремонте или замене.

Прокладка кабеля в бетонном полу – процесс несложный. Применяя современные инструменты и оборудование, работу можно выполнить и без посторонней помощи. Но человек, у которого нет достаточно навыков и знаний, может сделать монтаж неправильно. А это повлияет на работу электрооборудования. При возникновении сложностей лучше обратиться к профессиональному электрику. Мастер знает нормы ПУЭ и технологию прокладки кабеля, а значит – выполнит монтаж быстро и качественно.