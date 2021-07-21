Прокладка кабеля в земле в ПНД трубе: как протянуть кабель?

Где применяются трубы ПНД?

Трубы ПНД создаются из пластика под низким давлением. В качестве сырья используется специальный полиэтилен. Для монтажа электрокабеля применяются разные типы труб ПНД.

Их различие состоит в технических параметрах и особенностях конструкции:

электропроводка в помещении монтируется в пол в гладкой трубе; провода в гофрированной продукции прокладываются полускрытым либо скрытым способом; под землей закладываются трубы-гофра ПНД, характеризующиеся высокой эластичностью и возможностью восстанавливать нужный размер.

Трубы ПНД производятся с зондом либо без него. Он дает возможность выполнять протяжку провода внутри шланга. Такая функция позволяет сэкономить время монтажа подземных коммуникаций. Если зонд не предусмотрен, то кабель протягивается иным специальным приспособлением. Трубы ПНД могут использоваться много раз, что актуально при частых ремонтных работах.

Положительные свойства труб ПНД

Благодаря полиэтиленовому составу ПНД труб их стоимость значительно снижается. Пластиковые изделия отличаются следующими положительными свойствами:

длительный эксплуатационный срок;

возможность соединения элементов без сварки;

легкий вес;

устойчивость к коррозии и механическим повреждениям;

нет необходимости выполнять заземление;

устойчивость к температурным перепадам;

не токсичны.

Электрокабель прокладывается в ПНД трубе, которая хорошо изгибается – эластичный материал не боится криволинейных траекторий.

Как монтируется кабель в ПНД?

При монтажных работах по укладке кабеля в земле рекомендуется использовать предохраняющую трубу ПНД. Прежде, чем начинать монтаж, мастер должен осмотреть электрокабель на целостность – оболочка должна быть без повреждений.





Закладка коммуникации происходит таким образом:

Размечается участок для рытья траншеи необходимой глубины. В подготовленное место укладывается пластиковая труба. Через шланг свободно протягивается кабель. Яма засыпается песком (10 см) и грунтом (15 см).

Чтобы со временем можно было оперативно обнаружить место прокладки коммуникаций, его обозначают сигнальной лентой. При монтаже пластиковых труб специалисты не рекомендуют соединять их муфтами из-за возможного нарушения герметизации. На длинных участках провод затягивается в шланг с помощью упругой металлической проволоки, которая запускается внутрь, чтобы затянуть привязанный электрокабель.

Бестраншейный монтаж коммуникаций

Проложить кабель в труднодоступных местах можно путем применения бестраншейной технологии. Она предполагает применение сложных спецмашин и оборудования. Бурение осуществляется горизонтально, что дает возможность монтировать подземную электросеть, не нарушая верхний слой грунта. Перед монтажом работники проводят анализ почвы и после одобрительного вердикта получают разрешение на земляные работы.





Подземный кабель прокладывается поэтапно:

Специалисты выполняют горизонтальное бурение. Почва прокалывается немного скошенной головкой бура с вмонтированным излучением. В момент ее внедрения в грунт через специально расположенные отверстия попадает раствор, заполняющий скважину. Это позволяет избежать обвала и охладить прибор. С помощью риммера расширяется скважина. Укладываются трубы ПНД с протянутым проводом. В скважину они протягиваются путем использования бурового оборудования.

Недостаток горизонтальной прокладки труб – сложный процесс монтажа. Такая работа выполняется только после заключения договора с предприятием, специализирующимся на деятельности такого рода и имеющим нужную технику. Подземная прокладка электрических кабелей внутри труб ПНД, выполненная с соблюдением технологий, норм и правил, обеспечивает их защиту на все время эксплуатации.