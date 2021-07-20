Прокладка кабеля в траншеи и землю: нормы ПУЭ

Основные правила проведения электрических и монтажных работ

На сегодня, существуют нормативные законодательные документы, которые диктуют правила прокладки электрической проводки в траншее. Главные требования прописываются с 83 главы ПУЭ.

Требования к укладке электрических кабелей (сила напряжения до 1000 В) в траншеи по нормам ПУЭ.

Глава 84, пункт 2.3 ПУЭ. Глубина прокладки провода (до 20 кВт) должна составлять не менее 0,7 метров. Если место траншеи пересекает проезжую часть, то глубина должна превышать 1 м. Чтобы провести кабель к сооружению, глубина прокладки может быть 50 см, при этом, провод обязательно необходимо защитить от влияния механических факторов. Длина укладки такого вида электрического провода не должна превышать 5 метров. Глава 85, пункт 2.3 ПУЭ. Под домом категорически запрещается проводить электрический провод. Расстояние от основы здания должно превышать 60 см. Если провод необходимо проложить, например, к сауне, то проход кабеля через стену должен защищаться трубой из стали или ПВХ. Глава 86, пункт 2.3 ПУЭ. Расстояние между проводами в земле должно быть больше 10 см. От этого значения зависит ширина самой траншеи. Также нужно учитывать расстояние в 50 см от других проводов. Глава 87, пункт 2.3 ПУЭ. Для прокладки электрического провода расстояние от дерева − 2 метра, от кустов – 75 сантиметров. Глава 88, пункт 2.3 ПУЭ. Расстояние между кабелями и трубопроводной канализацией должно составлять больше 100 см, между тепловыми проводами – больше 2 метров. Главы 94-95, пункт 2.3 ПУЭ. Если провода пересекаются, то они обязательно разделяются слоем земли, шириной около 50 см.

Как правило, для прокладки в траншеи нужно использовать бронированные электрические провода. Если такие функции отсутствуют, то возможно использовать кабели, которые будут устойчивы к воздействию механических факторов.

Чтобы исключить риск возникновения нагрузок на линию по причине давления земли и растяжения, кабель прокладывается змейкой.

Для дополнительной защиты линии допустимо применять трубу из стали или кирпичное сооружение. Если кабель до 20 кВТ прокладывается на глубине больше 1 м, то необязательно использовать бетонную защиту (согласно главе 83, пункт 2.3 ПУЭ). В местах постоянных раскопок электрический провод до 1 кВТ обязательно защищать кирпичной конструкцией.

Обязательным условием прокладки кабеля считается наличие сигнальной ленты «Осторожно, кабель!».

Если при прокладке электрических проводов соблюдать вышеуказанные требования, то можете быть уверены в отсутствии угроз для вас и электрической линии.





Рекомендации специалистов по укладке электрического провода

Прежде чем укладывать кабель, необходимо ознакомиться с требованиями ПУЭ.

Также специалисты рекомендуют соблюдать следующие меры безопасности:

применять только бронированные электропровода;

закреплять защитную трубу, чтоб она не меняла форму и не рвалась, если в вашей области глубина промерзания земли больше, чем 70 см;

запрещается применять гофрированную пластиковую трубу в траншее, чтобы обеспечить защиту провода;

стараться не рыть траншеи на дороге или парковке (если это невозможно, то нужно защищать кабели кирпичами).

Если учитывать такие рекомендации, то электрический кабель прослужит долгое время, при этом электромонтажные работы пройдут просто и быстро.





Прокладка кабеля зимой

Многие люди задаются вопросом, можно ли укладывать электрические провода при низких температурах? Зимой возможно проведение электрических и монтажных работ, но необходимо соблюдать некоторые законодательные нормы.

Перед тем, как укладывать электрический провод, его нужно отогреть в теплой комнате или с применением трансформатора. Если вы никогда не пользовались этим устройством, то не рекомендуется его применять. Так как для этого необходимы профессиональные навыки и умения.

Подогретый провод укладывается с запасом 3-4 %. Если уличная температура ниже -10 градусов, то на проведение электромонтажных работ у вас есть 60 мин. При температуре -20 градусов – 40 мин, ниже -20 градусов – не больше 30 мин. При более низкой температуре, прокладывать электрический кабель зимой запрещается.

Качественная и надежная прокладка проводов возможна только в том случае, если будут точно соблюдены нормы и правила ПУЭ.