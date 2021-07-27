Прокладка кабеля воздушным способом, особенности и преимущества

Какие преимущества можно получить при использовании этого способа и его основные моменты

Ключевыми положительными моментами от использования воздушного способа прокладки кабеля являются:

простая реализация задумки, особенно на участках с твердым грунтом, где нет возможности создать полноценную траншею;

наличие возможности осмотра целостности коммуникаций на повреждения и дефекты;

минимальная вероятность нанести механическое повреждение кабелю;

доступная вентиляция по всей длине, что обеспечивает возможность использования кабеля небольшого сечения, что существенно снизит стоимость.

Еще одной важной особенностью прокладки линии электропередач воздушным способом является применение для этой процедуры стального троса. Его расположение может быть предусмотрено конструкцией кабеля, что обеспечит его нахождение внутри, или его протягивают снаружи. Первый варрант наиболее предпочтителен, так как трос находится внутри, что обеспечивает его длительную сохранность и исключение влияния коррозии. Также при его использовании система монтируется значительно проще.





Трос при реализации процесса необходим для придания надежности и устойчивости кабелю при сильном ветре или других погодных явлениях, которые могут повлиять на целостность структуры.

Ключевым моментом при подобной прокладке является то, что кабель и внешний трос не должны прикасаться к арматурам основы и другим металлическим элементам конструкции. Это может стать причиной образования наводок. Также между собой не должны соприкасаться две линии. Еще один момент – это создание припусков для небольшого провисания проводов. Так они будут более устойчивыми к погодным явлениям.

Существующие способы прокладки линий воздушным способом

Перед началом работы необходимо определить основные факторы, которые являются ключевыми при прокладке кабеля. Для этого нужно рассчитать нагрузку, которую материал должен выдержать при работе, выявить необходимое сечение для провода, выбрать тип кабельной продукции. Чаще всего используются медный или алюминиевые провода. Лучше всего брать медь, так как у нее больше токопроводимость, и это позволит снизить диаметр кабеля. Также для проводки в доме чаще всего используют медные провода. Чтобы система работала нормально, необходимо для внешней проводки также использовать провода с медными сердечниками.





Способ воздушной прокладки по опорам является наиболее распространенным для передачи электрической энергии. Для его осуществления необходимо применять кабель, внутри которого проходит металлический трос. Например, среди медных проводов это может быть ВВСГ, а для алюминия АПвП-1Т. Также все возможные соединения посредством болтов нужно густо обработать смазкой, чтобы они не подвергались воздействию коррозии. Преимуществами этого вида материала являются:

изоляционный слой состоит из сшитого полиэтилена, который устойчив к воздействию прямых солнечных лучей, то есть ультрафиолету;

наличие изолированного троса обеспечивает возможность прокладки напрямую к дому, при расстоянии, не превышающем 25 метров от столба магистрали;

долговечность службы и хорошая токопроводимость.

Если расстояние превышает допустимую норму, то необходимо воспользоваться дополнительной опорой. Она обычно изготавливается из металлической трубы с уголком. По ее навершию проходит провод, который фиксируется для исключения соскальзывания. Это увеличивает износостойкость и не позволяет материалу сильно провисать.

Также важно учесть тип наружной изоляции и ее надежность. В случае, если ее заводского покрытия не хватает, то провод необходимо дополнительно пропустить через защитную ПНД-гофру. Лучше всего использовать синие или черные варианты, так как они производятся из полиэтилена и устойчивы к воздействию высоких температур и ультрафиолета. Со временем данная защитная оболочка не раскрошится, что исключает образование трещин, утечек тока, а также замыканий.

Дополнительно при проведении проводки к дому ее также нужно пропустить через изолятор, а потом подводить к распределительному щитку. При введении кабеля нужно установить центральный предохранитель, который сможет разомкнуть цепь с самой магистралью. Это убережет технику от скачков напряжения, а также существенно повысит пожарную безопасность.