Проверяем поставщика: советы тем, кто ищет благонадежных бизнес-партнеров

Всем нам знакомы ситуации, когда, казалось бы, выгодные сделки оборачиваются проваленными сроками и сплошными убытками. Иногда на первый взгляд приличная фирма на деле оказывается лишь однодневкой и тогда придется переплачивать налоги из собственного кармана. Если вовремя не заподозрить своих партнеров, то вернуть НДС с цены контракта и уменьшить размер налога на прибыль уже не получится, как ни старайтесь. Чтобы не попасть впросак и не нарваться на мошенников, существует целый ряд методов. Именно о них мы и попытаемся вам рассказать.

Возьмем классический пример недобросовестного партнера: Вы заключаете договор, получаете уставные документы поставщика и вносите полную предоплату за товар. Сперва поставки действительно идут, но затем ситуация ухудшается, пока в один прекрасный момент ваш еще вчера надежный партнер звонит и говорит, что больше поставок не будет. В ход идут самые разные отговорки, самая частая из которых «нас кинули и поэтому мы ничего не можем сделать». Но на деле «кинули» тут только вас. Как правило только на этом моменте люди начинают изучать поставщика и узнают, что все это время их водила за нос фирма-пустышка. В суде добиться тоже ничего не получится, с таких фирм и брать-то нечего.

И это еще не все. Если Вы находитесь на классической системе налогообложения, а ваш поставщик оказался «однодневкой», то Вы в такой ситуации переплатите налоги. Если бы поставщик был добросовестным, Вы бы вернули НДС с цены контракта и сократили бы налог на прибыль (расходы по договору уменьшают прибыль и налог на нее). Если налоговая инспекция посчитает поставщика недобросовестным, это не сработает. Налог на прибыль придется доплатить, а уплаченный НДС уже будет не вернуть.

От таких недобросовестных поставщиков не застрахован никто. Все мы бы хотели, чтобы такие случаи исчезли, но жизнь бывает жестокой к тем, кто пренебрегает простыми правилами проверки партнеров на благонадежность. Методы будут отличаться в зависимости от того, делаете вы заказ в интернете или же офлайн. Описанный нами алгоритм проверки поможет вам минимизировать риски при покупке практически любых товаров и услуг. Запомните главное правило проверки: поставщик должен быть реален и присутствовать на рынке, действовать легально и не испытывать финансовых трудностей.

Проверяем присутствует ли поставщик на рынке

Изучаем сайт поставщика

Сайт – это лицо компании, и он может многое рассказать о ней. Не поленитесь изучить сайт вашего будущего партнера, внимательно рассмотрев историю компании и новости. Даже дата создания сайта может многое рассказать о фирме. Проверить дату можно через whois-service.ru. Подобная проверка позволит вам узнать, как долго и насколько активно поставщик работает на рынке. Если на сайте нет реальных фотографий производства, новости публикуются раз в год, на сайте нет фото руководства, то скорее всего перед вами не очень благонадежный партнер и стоит дважды подумать, прежде чем иметь с ним дело. Иногда мошенники представляются якобы дочерней фирмой какого-то известного бренда. В таких случаях стоит посетить сайт родительской компании и проверить это заявление. Возможно злоумышленники просто пытаются втереться к вам в доверие, сыграв на знакомом названии. Помните - реальной компании всегда есть, что показать и о чем рассказать!

Выходим на контакт

Вторым шагом стоит позвонить по телефону на сайте компании и узнать, как же позиционирует себя ваш потенциальный партнер. В большинстве случаев ответит вам администратор. Он должен рассказать, чем торгует фирма. Если информация в разговоре и на сайте совпадает – все хорошо. Если же начинаются умалчивания, расхождения и всякого рода неясности – то скорее всего перед вами не очень надежная компания.

Ищем упоминания в интернете

Сейчас даже самая маленькая фирмочка на рынке не может не оставить в глобальной сети свой цифровой след. Чем больше в сети упоминается компания, тем больше у вас шансов, что поставщик реален. Главное удостовериться, что упоминается фирма в положительном ключе, а не исключительно на сайтах с гневными отзывами.

Проверяем отзывы

В интернете очень много различных площадок для отзывов о разных компаниях. Будет не лишним посмотреть на отзывы о предыдущих клиентов поставщика. Уделите внимание мелочам. Что конкретно купил автор отзыва, чем покупка для него обернулась и возникли ли какие-либо проблемы.

Проверяем финансовое положение и легальность

Юридическая проверка требует определенных знаний и опыта, но на самом деле в этом нет ничего сложного. Для проверки надежности поставщика, вам будет нужен его ИНН, ОГРН, а также полное официальное наименование. Как правило, все эти данные вы сможете найти в договоре или в свидетельстве о регистрации юр. лица.

Проверьте поставщика в специальных сервисах

В этом вам помогут базы данных недобросовестных компаний. Посмотреть, банкротился ли поставщик можно на fedresurs.ru. Сайт zakupki.gov.ru поможет вам найти полный реестр недобросовестных поставщиков, которые хотя бы один раз не выполнили свои обязательства по гос. контрактам.

Проверяем легальность на сайте налоговой

Первым делом посмотрите регистрационные данные компании на сайте egrul.nalog.ru. А чтобы узнать, не является ли адрес компании адресом массовой регистрации воспользуйтесь сервисом pb.nalog.ru . Это убережет вас от ситуаций, когда что-то пошло не так, а по юридическому адресу такой фирмы никогда и не существовало. Отправленные по такому адресу письма вернут вам с пометками «адресат выбыл» или же «истек срок хранения».

Еще полезным будет узнать, входит ли поставщик в какой-либо холдинг и не создают ли учредители фирмы новые юридические лица. В этом вам поможет service.nalog.ru/mru.do. Здесь вы получите полный список связанных с поставщиком и с его учредителями.

Узнаем, не причастен ли поставщик к судебным разбирательствам

Информацию о судах в арбитраже можно найти на странице kad.arbitr.ru. Здесь вы легко найдете по каким делам фирма истец, по каким – ответчик, предмет спора и цену иска. Для судов общей юрисдикции существует веб-сервис sudrf.ru.

Важнее всего – смотреть на иски к поставщику. Ведь именно здесь вам предстанут многие претензии к фирме, качеству, срокам и так далее.

Проверяем на долги

Убедиться, платит ли поставщик налоги можно при помощи сайта service.nalog.ru/zd.do.

Проверьте, нет ли у фирмы непогашенных задолженностей по сдаче налоговой отчетности. Если есть подозрения, что в отношении вашего поставщика может вестись исполнительное производство, то узнать всю информацию можно здесь: fssprus.ru/iss/ip.

Смотрим бухгалтерскую отчетность фирмы

Здесь нам понадобятся следующие данные: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках. Найти эту информацию можно на gks.ru

Проверяем лицензии и сертификаты

Важным условием сотрудничества будет наличие сертификатов, лицензий и другой разрешительной документации, необходимой для продажи товаров или услуг. Узнать наличие этих документов можно на сайтах лицензирующих органов (для каждой отрасли они свои). Проще всего будет запросить эти документы у партнеров и проверить их на действительность и актуальность.

Проверка проекта договора

Лучше всего, когда договор четко дает понять, как работает поставщик и какие штрафы за нарушение могут применяться. У недобросовестных компаний как правило все описывается максимально размыто, а то и вовсе противоречит словам поставщика. В таких случаях не лишним будет потратить время и поменять договор.

Убедитесь в полномочиях лица, подписывающего договор

Если подпись в договоре поставит руководитель компании – партнера, то лучше лишний раз изучить устав компании и протокол о назначении директора, коммерческого директора, если договор подписывает именно он, стоит попросить предоставить доверенность. Точно так же стоит поступать и в ситуациях, когда договор подписывает руководитель отдела продаж и иные специалисты.

Доверенность может оказаться и поддельной или недействительной. В этом документе вам нужно обязательно проверить срок полномочий и вправе ли сотрудник заключать нужный контракт.

Если у вас нет времени на все эти проверки, существуют и быстрые сервисы для проверки контрагентов, например https://sbis.ru/contragents. Однако информация на этих сайтах неполная и может упустить какие-либо детали.

В заключение

Чтобы не потерять время и деньги, лучше лишний раз проверить своих партнеров и поставщиков. Многим знакомы истории, когда, казалось бы, вполне обычная на первый взгляд фирма оказывалась группой мошенников, исчезающей из поля зрения, как только получает предоплату.

Проверку на легальность бизнеса и на присутствие поставщика на рынке мы рекомендуем производить одновременно. Для средних и крупных компаний можно оформить проверку локальным актом. Это уменьшит расходы по сделке и уменьшит налоговую нагрузку. Достаточно только зафиксировать цели проверки, порядок и лиц, ответственных за нее.

Но не стоит бить тревогу без повода. Если ваш поставщик прокололся на одном пункте, то скорее всего это небольшое недоразумение, которое легко исправить. А вот если таких признаков было несколько, то это уже веский повод задуматься.