Провод АПВ: расшифровка и характеристики

Провода АПВ давно используются в промышленной сфере. Недавно они применялись в строительной сфере, но из-за внесенных изменений в ПУЭ это делать стало запрещено. В результате, сфера применения провода АПВ значительно сократилась.

Расшифровка АПВ

Прежде всего, следует разобраться с основными техническими параметрами с разновидностями, поскольку, несмотря на то, что провода однотипны, технология их изготовления отлична. Благодаря расшифровке аббревиатуры это можно четко проследить:

А - провод с алюминиевыми жилами (материал дешевый и легкий, приемлемый по токопроводящим свойствам и гибкости);

П - тип источника - провод (в отличие от шнура, провод имеет повышенную гибкость и создается с изоляционным слоем);

В - винил или поливинилхлоридная изоляция провода (материал обладает достаточно стабильными диэлектрическими свойствами, которые при соблюдении эксплуатационных условий сохраняются в течение продолжительного времени, не менее 15 лет).

Как правило, после букв в маркировке идут цифры. Они обозначают номинальный тип проводникового сечения. К примеру, АПВ 16 говорит о 16-миллиметровом квадратном сечении. Всего есть 11 сечений у провода АПВ, начиная от 2,5 квадратных миллиметров, заканчивая 120 квадратными миллиметрами.





Виды проводов АПВ

АПВ отличаются друг от друга визуально по цвету и сечению. АПВ 4 имеет одну литую жилу в соответствующем сечению. Это правило касается всех проводниковых типов сечения до 16 квадратных миллиметров. До этого размера провод имеет гибкую и удобную в монтаже структуру. С повышением сечения жилы выпускать одножильный провод неудобно по монтажу и экономике. По этой причине провода, имеющие номинальное сечение в 25-35 квадратных миллиметров включают в себя семь жил, скрученных между собой. Для проводов, имеющих номинальное сечение в 50 квадратных миллиметров применяется скручивание 19 проволок. Из-за этого характеристика провода АПВ помогает его изгибать в достаточной мере. Также это снижает поломку провода во время многократного изгибания.

Характеристики

Провод АПВ отличается низкой температурой плавления и достаточно быстрой потерей своих свойств во время переламывания. Основным параметром выбора провода считается предельно возможный радиус проводникового изгиба. Механические проводные характеристики с другими сечениями помогают делать изгиб радиуса не более 10 наружных диаметров. Это немного. По этой причине данный провод рекомендуется применять, только если есть небольшой радиус изгиба.

Провод выдерживает температуру от -50 до 70 градусов, благодаря чему его можно применять в горячем цеху или другом помещении, где есть специальный температурный режим. Поливинилхлоридная изоляция проводника плохо переносит агрессивную наружную среду. Из-за этого применять такой провод для наружных работ не следует.

Важным параметром служат электрические проводниковые характеристики. От них зависит пропускная способность изделия со сферой его применения. Основным электрическим параметром служит сопротивление. Оно равняется, в среднем 5 ом на километр.

Среди других технических характеристик необходимо отметить номинальное проводниковое сечение в 450 или 750 вольт, работу при 100% относительной влажности воздуха, если температура окружающей среды не превышает 35 градусов. Срок службы проводов составляет 15 лет. Класс проводниковой гибкости составляет один или два.

Кроме того, каждый провод АПВ устойчив к синусоидальному типу вибрации при частоте в 2000 Герц, где амплитуда ускорения составляет в 200 метров в секунду. Устойчивость к пиковому ускорению составляет 15000 метров в секунду при длительности воздействия в 2 миллисекунды. Также изоляция проводника отличается устойчивостью к плесени.

В заключение необходимо указать, что по своим техническим характеристикам, провод АПВ можно прокладывать в электрошкафах с щитками. Этот проводник отлично подходит для сборки распределительного щита. Зачастую встречается в пультах управления с кнопочными постами. Нередко применяется в стационарных соединениях. Также подходит для наружной проводки в лотке, коробе, кабельном канале для изоляционной защиты от механического повреждения, защиты ультрафиолета. Для ввода в дом при уличном соединении с СИП следует использовать АПВ в поливинилхлоридной гофре или виниловом металлическом рукаве.