Провод ПуГВ 1х6: характеристики и расшифровка

ПуГВ относится к категории установочных силовых кабелей. Жила, находящаяся внутри, используется в качестве элемента, проводящего ток. Она состоит из нескольких медных проволок. В обязательном порядке присутствует также изоляционный слой из ПВХ, при этом он может иметь разный окрас. Используются белый, синий, желто-зеленый, красный, коричневый, синей, черный цвета.

Расшифровка и области использования

Аббревиатура «ПуГВ» имеет вполне конкретную расшифровку. «Пу» называет изделие, коим является провод установочный. Буква «Г» означает, что провод предназначен для выполнения монтажа, который требует особенной гибкости. «В» - ПВХ-пластиковая изоляция с низкой пожарной опасностью.

Иногда перед аббревиатурой можно обнаружить буквенное обозначение «А», это значит, что жила изготовлена из алюминия. Если буквы нет, значит, что в качестве материала использована медь. Что касается цифр, то 1 говорит о количестве жил, 6 – их площади.

Область применения провода ПуГВ 1х6 достаточно широкая. Его используются с целью прокладки в стальных трубах, коробах, лотках и так далее. Без изделия не обходятся многие электроцепи, особенно те, для которых требуется повышенная гибкость во время монтажа.





Цветовое разнообразие и желто-зеленый ПуГВ

Как было отмечено, цветовая гамма ПуГВ достаточно разнообразна, и, чтобы сделать максимально правильный выбор, стоит понимать, что означает конкретный оттенок. Так, окрас изоляции может быть сплошным, но иногда представлен двумя продольными полосами, расположенными диаметрально относительно друг друга.

Особо востребован среди широкого потребителя желто-зеленый цвет ПуГВ. Например, желто-зеленый провод ПуГВ часто применяется в автозвуке для заземления. Если необходимо использовать кабель с целью заземления, выбирать нужно именно желто-зеленую изоляцию, таковы стандарты в индустрии и ГОСТах. Синий цвет говорит о том, что провода «нулевые». Перед оформлением заказа окраска в обязательном порядке заранее оговаривается.





Технические характеристики провода ПуГВ

Сила тока, используемого проводом, составляет 59 А, сопротивление – 3,06 Ом/км, напряжение – 0,75 кВт. Вес метра провода составляет 0,074 кг. Изделие относится к классу пожаростойкости О1.8.2.5.4, поэтому максимальный длительный нагрев температуры жилы может составлять +70 градусов.

Преимущества изделия

Провода характеризуются достаточно хорошими параметрами. Особенного внимания заслуживает гибкость изделия. Также стоит отметить, что на работу не влияют температурные скачки, а также высокая влажность. Среди достоинств изделия:

длительный срок эксплуатации (свыше 15 лет);

высокая степень надежности;

соответствие международным стандартам;

приемлемая стоимость.

Также стоит отметить, что в случае одиночной прокладки риск возгорания отсутствует.

Как выбрать?

Выбирая изделие, в обязательном порядке обратите внимание не только на его внешнее состояние, но и на маркировку, нанесенную на провод. Информация о производителе и данные маркировки должны быть нанесены штампом или рельефно. При этом не должно быть никаких прерываний в обозначениях. Допускается наличие дополнительных обозначений, расстояние между ними не должно быть более 500 мм. В этой информации указывают сведения о заводе-изготовителе, длине изделия, времени выпуска, весе и номере ГОСТа.

Перед покупкой желательно осмотреть изделие. В обязательном порядке убедитесь, что сечение провода соответствует вашим требованиям. Также конструкция провода должна быть правильной и без дефектов.

Следующий этап – определение сопротивления токопроводящих жил. Есть определенные требования к подобным измерениям, но в частном порядке чаще всего используют привычный прибор – омметр. Когда сопротивление определено, желательно произвести электрические испытания относительно изоляции. С этой целью изменяется изоляционное сопротивление, после чего – проводятся высоковольтные испытания. Значение испытательного напряжения для такого провода должно быть 2500В.

Не стоит забывать, что у проводов должна быть соответствующая маркировка с указанным типом изделия, сечения жилы и года выпуска.





Заключение

Провод ПуГВ 1х6 отличается отменными техническими характеристиками, что обеспечивает его высокую потребность, повышенный спрос в разных областях и для решения самых разнообразных задач. При этом применяется изделие не только в промышленности, но и в индивидуальном порядке. Главные качества, за которые его выбирают – отличные электрические свойства, прекрасная гибкость, приемлемая стоимость.

К недостаткам пользователи относят то, что провод является одножильным. Но, если посмотреть с практической точки зрения, этот недостаток часто превращается в преимущество. Однозначно стоит сказать, если среди многообразия изделий вы остановили свой выбор именно на ПуГВ, об этом жалеть никогда не придется!