Провод 2х1,5 - как подобрать?

Критерии выбора



Провод 2х1,5 необходимо выбирать, отталкиваясь от гибкости, жесткости, изоляции, материала и маркировки. Гибкий кабель по своей структуре обладает многопроволочной жилой, а жесткий - моножилой. Чем больше в жиле проволок, тем она мягче и тем гибче является провод. Самый гибкий проводник имеет 7 класс. Выбор кабеля нужно осуществлять, отталкиваясь от его дальнейшего применения. Проводник гибкого типа подойдет для подключения подвижных приборов. Он служит оптимальным вариантом для подключения электроприборов. Стоит указать, что концы такого проводника следует обжать с помощью трубчатых наконечников. Жесткий кабель необходим, чтобы укладывать его в землю или проводить свет, прикрепляя к стенам. Он годится, чтобы подключать статическое электрооборудование.





Изоляцией называется диэлектрический материал, накладываемый на жилу, которая проводит ток. Она имеет одинарную, двойную структуру. От нее зависит то, какой эксплуатационный срок будут иметь провода. Одинарная изоляция даст ему возможность прослужить порядка 15 лет, а двойная - в несколько раз больше. Поверх изоляции укладывается оболочка, изготавливаемая из разных материалов. Самыми распространенными считается сталь со стеклотканью. Есть кабели, имеющие полиэтиленовую и поливинилхлоридную оболочку.

Материал

Сегодня на рынке представлены проводники алюминиевого, медного строения. Многие специалисты рекомендуют выбирать последний вариант по следующим причинам:

медный провод ломается реже алюминиевого, он выдерживает около 70 изгибов;

алюминиевый провод способен быстрее окисляться, чем медный, окисление же ухудшает контактную связь;

гарантированным эксплуатационным сроком медного провода служит период в 15 лет.

Медный кабель стоит в несколько раз больше, чем алюминиевый. Он прочнее, более устойчив к изгибам благодаря специальной кабельной гофре - защитной оболочке.

Маркировка

В каждом кабеле имеется своя маркировка. Она говорит об эксплуатационных характеристиках кабеля. NYM служит одножильным медным проводником с круглым сечением, выполненным из резинового или поливинилхлоридного двойного изоляционного материала. Главным его достоинством служит удобство монтажа с разделкой. Он препятствует появлению трещин с другими дефектами во время кабельной эксплуатации в неблагоприятных условиях. Применяется активно в промышленной среде.

ПВС особенен тем, что в нем перекрученные жилы. Он изготавливается из меди и предназначается для бытового применения. Обладает поливинилхлоридной изоляцией, считается проводом со скрученными многопроволочными медными жилами. Рекомендуется его использовать при температурах от -15 до 40 градусов.

ВВГ служит силовым кабелем для производственных помещений и цехов. Это наиболее часто использующийся кабель при обустройстве проводке. Он причисляется к силовым кабелям, имеющим поливинилхлоридную изоляцию. Его наружная оболочка также изготавливается из поливинилхлорида. Сечение имеет круглое и плоское строение. Поэтому ВВГ является маленьким по объему проводом, который удобно укладывать в поверхность штроб.





ВВГнг также является силовым кабелем. Отличается от предыдущего тем, что в его изоляции находятся огнестойкие компоненты. Поэтому его рекомендуется применять в помещениях, где необходимо усиление пожарной безопасности. Преимуществом его использования является повышенная влажность с безопасностью, приемлемой ценой и высоким качеством.

Монтаж электрической проводки в жилом доме сопряжен со своими особенностями. Можно сделать ошибку, которая приведет к неприятным, плачевным результатам. Поэтому важно тщательное проведение необходимых расчетов, правильный подбор проводов, вне зависимости от их сечения. При возникновении трудностей, следует доверить выбор, последующую разводку по дому, квартире и вне пределов жилья профессиональным специалистам.