Провода для радио: какие провода подходят для радиоустановок?

Провода для радио или радиочастотные кабели необходимы для соединения приемных, передающих антенн с приемными, передающими устройствами радиостанций, телевизионных станций. Они необходимы для электросоединения разных радиочастотных установок с межприборными, внутриприборными, монтажными устройствами, которые работают на частотах, превышающих 1 МГц.





Особенности проводов для радио

Провод для радио по своему изоляционному исполнению бывает представлен с воздушной, полувоздушной изоляцией. Их особенностями служит сравнительно короткие промежутки, конструктивная гибкость и передача значительной мощности. Радиочастотные кабели обладают коаксиальной конструкцией, внутренними и внешними токопроводящими жилами, которые поделены тем или иным изоляционным видом. При этом внутренний проводник может быть представлен в разной конструкции.

По своей конструкции провод для радио состоит из медной или биметаллической жилы, сталемедной проволоки. Жилы имеют луженую, посеребрянную, однопроволочную, многопроволочную структуру. Изоляция коаксиальных кабелей накладывается концентричным способом. Поверх проводника накладывается ПЭ, ПВХ, резиновая оболочка. На некоторых кабелях представляется защита из стекловоколонной оплетки, кремнийорганического лака.

Применение, классификация провода для радио

Проводом для радио называется коаксиальный кабель. Помимо радио, он применяется в следующей системе:

антенной;

сигнализационной, автоматизационной;

вещательной, связной;

автоматизированной системе управления;

системе видеонаблюдения;

военной технике.

Есть кабели для передачи низкочастотных сигналов. В них оплетка служит экраном. Они обладают ограниченным применением, а волновое сопротивление не нормируется. Дома коаксиальные провода используются для подключения телевидения.

Есть различные классификации коаксиальных кабелей. Проводники делятся на виды по диаметру изоляции, типу экранирования, волновому сопротивлению. По изоляционному диаметру, провода для радиоустановок бывают субминиатюрными (до 1 квадратного миллиметра), миниатюрными (от 1 до 3 квадратных миллиметров), среднегабаритными (от 3 до 11,5 квадратных миллиметров) и крупногабаритными (свыше 11,5 квадратных миллиметров). Экран на таких проводниках может иметь луженую оплетку, металлическую трубку, однослойную оплетку, многослойную оплетку. По волновому сопротивлению есть материалы на 50, 75, 100, 150 и 200 Ом.

Марки

Провода для радиоустановок РПШ, РПШМ, РПШЭ, РПШЭМ необходимы для работы при переменном напряжении в 380-3000 Ватт при температуре от 40 до 60 градусов, 98% относительной влажности. Монтаж их производится без специального прогрева при температуре до -15 градусов. Указанные виды кабелей подходят для различных агрегатов. Они подают электрическую энергию не только к радиоустановкам, но и электрическим двигателям, трансформаторным установкам и электрическим приемникам.





В список других проводов для радио причисляются одножильные проводники с хлопчатобумажной изоляционной обмоткой ПБО, ПБД, ПБТ, с хлопчатобумажной оплеткой ПБОО. Туда входят провода с шелковой обмоткой ПШО, ПШД, нормальной, лакостойкой эмалью и повышенным качеством ПЭ, ПЭЛ, проводники с теплостойкой эмалью ПЭТ. Популярными проводниками для радиоустановок являются провода с эмалированной изоляцией и хлопчатобумажной обмоткой ПЭБО, ПЭБД. Распространенными источниками считаются монтажные провода с виниловой, хлопчатобумажной обмоткой ПВМ, ПМОВ.

Указанные выше проводники переносят температуру в -30-45 градусов, имеют одножильную, многожильную структуру и служат оптимальными для работы источниками. Такие кабели можно прокладывать в грунте, коллекторе, по стене и подвеске. Перед прокладкой владельцу проводника необходимо знать особенности его прокладки. В помещениях нельзя укладывать кабель в один короб со штробой электрификации, поскольку тогда появятся различные виды частотных помех. Выбирая кабель, также следует его отличать от телефонного, смотреть на его свойства и технические параметры. Обязательно изучать способ прокладки, экранирование и показатель сопротивления.