Особенности и преимущества прокладки кабеля открытым способом

Какие особенности имеет процесс прокладки кабеля открытым способом

Поскольку открытая проводка все равно предполагает максимально скрытое проведение, то необходимо продумать процесс прохода проводов по стенам. В обычных квартирах обычно используют плинтуса для укладки кабеля. Если провод выходит на стену, то он обязательно прячется в пластиковый короб для защиты от повреждений.





Если открытая система формируется в помещении с подвесным потолком, то кабель прикрепляется к стене. Если используется большое количество проводов, то они дополнительно прячутся в специальных гофрах для проведения электричества. Они выступают в роли защиты, а также не дают изделиям путаться между собой. Среди ключевых особенностей подобной системы можно выделить:

при проведении материала по открытым участкам обязательно используются пластиковые короба;

если помещение влажное, то лучше всего использовать гофру из ПНД;

при проводке по металлическим конструкциям обязательно используются дополнительные изолирующие материалы.

Все это надежно защищает провода от негативных воздействий. При этом доступ остается открытым и полноценным. Для комфортного монтажа существует большое количество различных уголков, тройников соединений и так далее. Благодаря наличию этих фитингов можно осуществлять изгибание провода под необходимым углом.

Существует ряд специальных требований, которым обязательно нужно следовать для получения качественного результата:

не прокладывать сеть в местах скопления конденсата;

рядом с проводами не должно быть отопительных элементов;

кабель должен иметь дополнительную защиту от воздействий;

для крепежа лучше использовать пластмассовые скобы;

если система отопления все-таки пересекает линию электрической проводки, то расстояние между ними в точке соприкосновения должно составлять три сантиметра;

соединение можно проводить при помощи распределительной коробки.

Все эти факторы необходимо учитывать при монтаже подобной системы. Поскольку открытый тип имеет высокий уровень пожароопасности, то лучше всего доверить монтаж профессионалу. Электрики смогут подобрать все необходимые материалы и крепежи для полноценного создания системы.

Преимущества и недостатки подобной проводки

Как и в любых других вариантах здесь присутствуют положительные и отрицательные стороны. При этом они должны помочь владельцу помещения определиться с выбором проводки. В список преимуществ можно отнести:

возможность быстрого доступа к составляющим элементам без нарушения общего дизайна и штробления стен;

быстрый ремонт поврежденной части проводки;

возможность проведения частичной замены деталей;

легкость проведения электрической сети;

исключение использования дополнительных устройств и инструментов.

Все эти факторы имеют скорее положительную техническую составляющую. Однако существует и эстетическая сторона подобной укладки. При использовании в квартире наружного способа больше не потребуется применять безликие белые пластиковые короба или серые гофры. На рынке присутствуют пластиковые элементы, стилизованные под бронзовые или стальные детали. Благодаря этому можно не только спрятать провода, но и создать уникальный дизайн. Обычно к этому способу прибегают для оформления и декорирования квартиры в стиле лофт или стим-панк.

Среди недостатков можно выделить следующие факторы:

при использовании старых способов скрывания внешний вид помещения теряет свою привлекательность;

при реализации проекта необходима профессиональная помощь по созданию правильной разводки, так как важно учесть все нормы и план помещения;

создание электрической сети открытым способом предполагает четкое следование правилам и требованиям пожарной безопасности.

Все эти качества могут быть не столь существенными, так как при реализации скрытого проведения проводки также нужно соблюдать все нормы и требования. Однако при наличии проводов в постоянном доступе для детей и животных лучше побеспокоиться об их безопасности и создать все условия для ограничения такого доступа. Если владельца не беспокоит наличие на виду проводов, то этот способ точно станет выигрышным вариантом.