Какими проводами делать проводку в частном доме?

Основные виды и характеристики проводовКабели, которые используются для проводки в жилых домах коттеджного типа, зависимо от материала жил бывают двух типов – медного и алюминиевого. У каждого из этих кабелей есть свои преимущества.
Плюсы медных проводов:
- устойчивость к коррозии;
- оптимальная токопроводимость;
- высокая механическая прочность;
- длительный срок эксплуатации.
Есть свои достоинства и у алюминиевых кабелей – это их гибкость, облегчающая процесс монтажа, а также бюджетная стоимость.
Почему стоит выбирать медь?
Мы советуем отдавать предпочтение медным моделям. В пользу данного мнения можем привести несколько аргументов:
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медные провода окисляются медленнее, чем алюминиевые (окисление кабеля снижает его токопроводящие свойства и вызывает быстрый нагрев окислившейся зоны);
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алюминиевые провода при изгибах и перегибах могут ломаться – их монтаж в отличие от медной проводки требует максимальной осторожности;
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зоны алюминиевой коммуникации, оснащенные винтовыми зажимами, нуждаются в систематических проверках на предмет ослабления контактов.
Компромиссным вариантом может быть выбор провода, для сердечника которого использована алюмомедь – такой композитный материал отличается хорошими эксплуатационными качествами и стоит недорого.
Специфика оплеткиОдной из характеристик электрокабеля является его оплетка. Наиболее простой вариант соответствующей оболочки – хлопчатобумажная ткань. Но если проводка устанавливается в зоне, не исключающей возможности механического повреждения кабелей, лучше выбрать провод, дополнительно защищенный оцинкованной стальной проволокой.
В продаже вы найдете также провода с оплеткой, выполненной из полимерных материалов (ПВХ, винипласт) и каучука.
Маркировка кабелей и ее значениеВсе модели токопроводящих проводов имеют определенную маркировку. Обычно данный код включает три-четыре буквы и одну цифру.
Расшифровать соответствующие обозначения вам поможет информация, приведенная ниже.
О значении первой буквы
Отсутствие в маркировке первой буквы означает, что кабель снабжен медным сердечником. Наличие буквы А свидетельствует, что в проводе присутствуют алюминиевые жилы.
Аббревиатура АА констатирует наличие дополнительной алюминиевой оплетки у провода, а АС – оборудование его свинцовой оболочкой.
О значении второй буквыВторая буква обозначает специфику кабеля. Она может указывать следующие его особенности:
- К – провод является контрольным;
- М – монтажным (сочетание букв МГ указывает, что в монтажном кабеле присутствует гибкая жила);
- П – плоским;
- П(У) либо Ш – установочным.
- О значении третьей буквы.
На кабеле можно увидеть литеры, обозначающие следующую специфику изоляции проводника:
- Б – броню из двухслойной стальной полоски;
- Ф – металл;
- К– капрон;
- В либо ВР – полихлорвинил;
- Ш – полиамидную ткань:
- Л – покрытие лаком;
- К – капрон;
- Р – резину (сочетание НР указывает на негорючесть резины);
- П – полиэтиленовая изоляция;
- С – стекловолокно.
Присутствие дополнительных букв и цифр
Маркировка кабеля может также включать дополнительные буквы и цифры, каждая из которых указывает на определенную конструктивную особенность изделия. Например, буква К обозначает бронирование провода круглой проволокой, а П – указывает на его плоскую форму.
Цифры обычно указывают число жил, номинальное напряжение электросети и параметры площади сечения.
Важные критерии выбора
Определяясь с покупкой кабеля для дома, важно учесть следующие моменты:
- максимальную величину электротока, который потребляется при нагрузках;
- показатель площади сечения провода;
- условия монтажа коммуникации;
- количество жил в кабеле;
- тип изоляционного материала.