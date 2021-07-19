Какими проводами делать проводку в частном доме?

Основные виды и характеристики проводов

устойчивость к коррозии; оптимальная токопроводимость; высокая механическая прочность; длительный срок эксплуатации.

Кабели, которые используются для проводки в жилых домах коттеджного типа, зависимо от материала жил бывают двух типов – медного и алюминиевого. У каждого из этих кабелей есть свои преимущества.Плюсы медных проводов:

Есть свои достоинства и у алюминиевых кабелей – это их гибкость, облегчающая процесс монтажа, а также бюджетная стоимость.





Почему стоит выбирать медь?

Мы советуем отдавать предпочтение медным моделям. В пользу данного мнения можем привести несколько аргументов:

медные провода окисляются медленнее, чем алюминиевые (окисление кабеля снижает его токопроводящие свойства и вызывает быстрый нагрев окислившейся зоны);

алюминиевые провода при изгибах и перегибах могут ломаться – их монтаж в отличие от медной проводки требует максимальной осторожности;

зоны алюминиевой коммуникации, оснащенные винтовыми зажимами, нуждаются в систематических проверках на предмет ослабления контактов.

Компромиссным вариантом может быть выбор провода, для сердечника которого использована алюмомедь – такой композитный материал отличается хорошими эксплуатационными качествами и стоит недорого.

Специфика оплетки

Одной из характеристик электрокабеля является его оплетка. Наиболее простой вариант соответствующей оболочки – хлопчатобумажная ткань. Но если проводка устанавливается в зоне, не исключающей возможности механического повреждения кабелей, лучше выбрать провод, дополнительно защищенный оцинкованной стальной проволокой.

В продаже вы найдете также провода с оплеткой, выполненной из полимерных материалов (ПВХ, винипласт) и каучука.





Маркировка кабелей и ее значение

О значении первой буквы

Все модели токопроводящих проводов имеют определенную маркировку. Обычно данный код включает три-четыре буквы и одну цифру.Расшифровать соответствующие обозначения вам поможет информация, приведенная ниже.

Отсутствие в маркировке первой буквы означает, что кабель снабжен медным сердечником. Наличие буквы А свидетельствует, что в проводе присутствуют алюминиевые жилы.

Аббревиатура АА констатирует наличие дополнительной алюминиевой оплетки у провода, а АС – оборудование его свинцовой оболочкой.





О значении второй буквы

Вторая буква обозначает специфику кабеля. Она может указывать следующие его особенности:

К – провод является контрольным;

М – монтажным (сочетание букв МГ указывает, что в монтажном кабеле присутствует гибкая жила);

П – плоским;

П(У) либо Ш – установочным.

О значении третьей буквы.

Б – броню из двухслойной стальной полоски;

Ф – металл;

К– капрон;

В либо ВР – полихлорвинил;

Ш – полиамидную ткань:

Л – покрытие лаком;

К – капрон;

Р – резину (сочетание НР указывает на негорючесть резины);

П – полиэтиленовая изоляция;

С – стекловолокно.

Третья буква в маркировке провода указывает на тип и особенности изоляционного материала, в который заключен металлический сердечник.На кабеле можно увидеть литеры, обозначающие следующую специфику изоляции проводника:Литера Э указывает, что оплетка провода является экранированной, сочетание МЭ констатирует покрытие кабеля эмалью, буквы Г и Т, соответственно, информируют о гибкости жил электропровода и его несущем тросе.

Присутствие дополнительных букв и цифр

Маркировка кабеля может также включать дополнительные буквы и цифры, каждая из которых указывает на определенную конструктивную особенность изделия. Например, буква К обозначает бронирование провода круглой проволокой, а П – указывает на его плоскую форму.

Цифры обычно указывают число жил, номинальное напряжение электросети и параметры площади сечения.

Важные критерии выбора

Определяясь с покупкой кабеля для дома, важно учесть следующие моменты:



максимальную величину электротока, который потребляется при нагрузках;

показатель площади сечения провода;

условия монтажа коммуникации;

количество жил в кабеле;

тип изоляционного материала.

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