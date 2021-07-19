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    Какими проводами делать проводку в частном доме?

    19.07.2021

    Основные виды и характеристики проводов

    Кабели, которые используются для проводки в жилых домах коттеджного типа, зависимо от материала жил бывают двух типов – медного и алюминиевого. У каждого из этих кабелей есть свои преимущества.
    Плюсы медных проводов:
    1. устойчивость к коррозии;
    2. оптимальная токопроводимость;
    3. высокая механическая прочность;
    4. длительный срок эксплуатации.

    Есть свои достоинства и у алюминиевых кабелей – это их гибкость, облегчающая процесс монтажа, а также бюджетная стоимость.

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    Почему стоит выбирать медь?

    Мы советуем отдавать предпочтение медным моделям. В пользу данного мнения можем привести несколько аргументов:

    • медные провода окисляются медленнее, чем алюминиевые (окисление кабеля снижает его токопроводящие свойства и вызывает быстрый нагрев окислившейся зоны);

    • алюминиевые провода при изгибах и перегибах могут ломаться – их монтаж в отличие от медной проводки требует максимальной осторожности;

    • зоны алюминиевой коммуникации, оснащенные винтовыми зажимами, нуждаются в систематических проверках на предмет ослабления контактов.

    Компромиссным вариантом может быть выбор провода, для сердечника которого использована алюмомедь – такой композитный материал отличается хорошими эксплуатационными качествами и стоит недорого.

    Специфика оплетки

    Одной из характеристик электрокабеля является его оплетка. Наиболее простой вариант соответствующей оболочки – хлопчатобумажная ткань. Но если проводка устанавливается в зоне, не исключающей возможности механического повреждения кабелей, лучше выбрать провод, дополнительно защищенный оцинкованной стальной проволокой.

    В продаже вы найдете также провода с оплеткой, выполненной из полимерных материалов (ПВХ, винипласт) и каучука.


    Маркировка кабелей и ее значение

    Все модели токопроводящих проводов имеют определенную маркировку. Обычно данный код включает три-четыре буквы и одну цифру.
    Расшифровать соответствующие обозначения вам поможет информация, приведенная ниже.

    О значении первой буквы

    Отсутствие в маркировке первой буквы означает, что кабель снабжен медным сердечником. Наличие буквы А свидетельствует, что в проводе присутствуют алюминиевые жилы.

    Аббревиатура АА констатирует наличие дополнительной алюминиевой оплетки у провода, а АС – оборудование его свинцовой оболочкой.


    О значении второй буквы

    Вторая буква обозначает специфику кабеля. Она может указывать следующие его особенности:

    • К – провод является контрольным;
    • М – монтажным (сочетание букв МГ указывает, что в монтажном кабеле присутствует гибкая жила);
    • П – плоским;
    • П(У) либо Ш – установочным.
    • О значении третьей буквы.
    Третья буква в маркировке провода указывает на тип и особенности изоляционного материала, в который заключен металлический сердечник.
    На кабеле можно увидеть литеры, обозначающие следующую специфику изоляции проводника:
    • Б – броню из двухслойной стальной полоски;
    • Ф – металл;
    • К– капрон;
    • В либо ВР – полихлорвинил;
    • Ш – полиамидную ткань:
    • Л – покрытие лаком;
    • К – капрон;
    • Р – резину (сочетание НР указывает на негорючесть резины);
    • П – полиэтиленовая изоляция;
    • С – стекловолокно.
    Литера Э указывает, что оплетка провода является экранированной, сочетание МЭ констатирует покрытие кабеля эмалью, буквы Г и Т, соответственно, информируют о гибкости жил электропровода и его несущем тросе.

    Присутствие дополнительных букв и цифр

    Маркировка кабеля может также включать дополнительные буквы и цифры, каждая из которых указывает на определенную конструктивную особенность изделия. Например, буква К обозначает бронирование провода круглой проволокой, а П – указывает на его плоскую форму.
    Цифры обычно указывают число жил, номинальное напряжение электросети и параметры площади сечения.

    Важные критерии выбора

    Определяясь с покупкой кабеля для дома, важно учесть следующие моменты:

    • максимальную величину электротока, который потребляется при нагрузках;
    • показатель площади сечения провода;
    • условия монтажа коммуникации;
    • количество жил в кабеле;
    • тип изоляционного материала.
    На нашем портале «Кабель онлайн», который является агрегатором всех поставщиков и складов, представлен максимальный выбор кабельной продукции. Учтя вышеизложенную информацию, вы сможете выбрать провод, подходящий для укладки проводки вашего дома лучше всего.

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