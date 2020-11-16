Размер и стандарты кабельных барабанов

Виды

Самыми распространенными являются деревянные барабаны для кабелей. Это недорогие тары для транспортировки проводников и их хранения. Производятся такие изделия по ГОСТу от 1979 года. Катушки изготавливаются из хвои, лиственницы. Нередко для их изготовления применяется клееная фанера. Материал зависит от размера изделия. Большие барабаны в оси имеют чугунные со стальными цилиндрами во избежание поломки под весом проводника. Интересно, что для защиты наружных кабельных витков или проводов, которые намотаны на барабан от механических повреждений при транспортировке, барабаны поставляются в обшивке или упаковке матами. Упаковочными матами называются непрерывные ряды досок, имеющих одну длину. Они скреплены стальными лентами или проволоками. При упаковке обертываются у намотанного на барабан кабеля.





Металлические барабаны из стали считаются долговечными, прочными установками, по сравнению с деревянными. Применяются кабельные барабаны на территории кабельного завода. Они используются для намотки специальным оборудованием на высокой скорости вращения. Такие изделия защищаются от коррозии специальными лаками, покрытиями. В моделях большого диаметра делаются зацепки для крючков для лучшей перевозки, сохранности кабельной продукции.

Алюминиевые барабаны используются на заводе для сохранения, перемещения обмоток специального назначения. Изделия изготавливаются из алюминиевых, кремниевых, медных сплавов под температурой воздействия до 250 градусов.

Деревянные катушки имеют меньшие размеры, по сравнению с деревянными барабанами. Они предназначены для тонких проводников эмалированного обмоточного типа. Маленькие катушки удобны для плотной намотки проводника.

Кабельные барабаны, имеющие пружинный провод, служат, чтобы наматывать гибкий кабель для подвижного оборудования (козлового, докового, корабельного крана, крана мостового типа, электрической тали, транспортной тележки). Движение барабана осуществляется спиральной пружиной. Зачастую такой прибор изготавливается из поливинилхлорида, который усилен с помощью стекловолокна, покрыт с помощью порошковой краски.

Кабельные барабаны, имеющие моторный привод, нужны, чтобы автоматически укладывать, наматывать в подвижные потребительские токопроводящие кабели питающих электролиний, линий управления, газообразных шлангов. По сравнению барабанами на пружинном приводе данный тип барабана наматывает кабель большой длины, при большем скоростном режиме. Обладает более надежной, долговечной и прочной структурой. Перед их использованием, следует поинтересоваться их размерами.





Подготовка к транспортировке

До загрузки барабанов с кабелем, ответственное лицо проводит внешний осмотр груза на предмет конструктивной целостности, правильности упаковки кабельной продукции. Кабельные концы выводят у витков, чтобы была возможность проведения их испытаний и закреплений на корпусе. Концы должны обладать влагозащитой. Барабаны с кабелем должны быть защищены от случайных механических ударов. Допустимо выпускать изделия с обшивкой. Перевозка кабельных барабанов должна быть предварительным образом подсчитана под транспортные размеры. При этом должны быть указаны точки крепления, размеры материала. Есть возможность самостоятельного размещения барабанов в любом виде транспорта, используя сервис расчета транспортной загрузки.

Важно указать, что по правилам безопасности транспортных грузовых перевозок запрещено осуществлять перевозку барабанов с кабелями, которые расположены горизонтально. Перепутанные кабели невозможно погрузить, не нарушая целостность защитного покрытия и функциональности изделия.

Перевозка кабеля в барабанах представляет собой сложное, ответственное дело, которое необходимо поручать надежным фирмам, имеющим необходимую технику, знающие нормативы перевозки. Самое главное - правильно выбирать барабаны для перевозки, отталкиваясь от существующих размеров изделий. В противном случае, доставить груз в целостности и сохранить его в условиях производства будет невозможно.