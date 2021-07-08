Разновидности кабельных муфт

Кабельные муфты и их классификация

Посредством применения кабельных муфт есть возможность выполнить процесс, при котором происходит формирование электрических сетей силового типа, назначение которых разнообразное. В их состав входит различный комплект материалов и элементов, с помощью которых можно создать проверенное соединение, а также выполнить разветвление при необходимости.

Помимо этого, посредством применения таких муфт можно создать на местах соединения качественную герметизацию и при необходимости изоляцию. Сама структура классификации является достаточно сложной и разнообразной. Поэтому стоит разобраться с определенными видами.

По показателям конструктивного исполнения все муфты кабельного типа делятся на:

1-фазные;

3-фазные.

Все изделия по их прямому назначению можно условно разделить на:

концевые и соединительные;

переходные и стопорные;

ответвительные.

По варианту изготовленной изоляции диэлектрического типа:

пластиковые и резиновые; с пропиткой или же бумажные.

По материалу, из которого изготовлены муфты, они часто представлены такими вариантами:

эпоксидные или свинцовые;

чугунные и термоусадочные;

из латуни.

Исходя из классификации, каждое из изделий применяется для реализации определенного спектра задач.

Характеристика определенных видов кабельных муфт

Среди муфт, которые пользуются наибольшим спросом, особое место занимают соединительные варианты. Связано это с тем, что именно в соединении чаще всего нуждаются электрические линии. К таким изделиям выдвигается требование, связанное с необходимостью обеспечения высоких показателей герметичности. Исходя из этого, они могут быть представлены разборными или же неразборными вариантами. Что же касается материала соединительным муфт, то он должен быть таким, чтобы выдерживал разные воздействия со стороны окружающей среды.

Для процесса замыкания кабельной электрической сети используются концевые муфты. Их особенность заключается в том, что они имеют специальный компаунд. Он выглядит в виде полимерной термоактивной и термопластической смолы с различными добавками, способствующими отверждению состава. Если же рассматривать все более просто, то такая концевая муфта выглядит в виде обыкновенной заглушки, которая очень похожа на колпачок. Используются такие изделия для разделки кабелей или же на линиях связи и электрических сетей.

Если же процесс работы обстоит с электрическими сетями, в которых фиксируются достаточно высокие показатели напряжения, то использовать стоит кабельные стопорные муфты. По конструкции они являются весьма сложными. Свое применение они нашли при возникновении давления гидростатического типа, которое превышает показатели нормы. Это может возникать из-за большой длины линий или разности расстояния между кабелями.

При работе с кабелями, которые имеют разные показатели сечения, с целью обеспечения высоких показателей герметичности, применяются кабельные переходные муфты. Термоусаживающие соединители рекомендуется использовать в том случае, если кабели отличаются только диаметрами.

Ответвительные муфты нашли свое применение в тех случаях, когда есть потребность в реализации процесса ответвления кабельных линий. Изготавливать их могут из разных материалов. Такие муфты из полиэтилена зарекомендовали себя для линий связи.

При необходимости создания соединений проводов применяются кабельные свинцовые муфты, которые по своей конструкции содержат в составе свинцовую или же алюминиевую оболочку. Единственный недостаток, который в них выделяется, это достаточно большой вес.

Если есть потребность реализовать кабельные соединения в траншеях, тоннелях и шахтах, здесь можно использовать эпоксидные муфты, которые создаются из специальной смолы. Наружная часть выполнена с асбестовым или металлическим корпусом. Термоусаживающие конструкции не менее востребованы. Такой метод соединения кабелей принадлежит к категории наиболее легкого в технологическом плане. Монтировать и устанавливать термоусаживающие кабельные муфты очень просто. Востребованность связана с высокими показателями надежности соединения и прочности.