Из чего состоит кабель

Независимо от назначения и вида, кабель состоит из:

жил, проводящих ток;

внутренней изоляции проводников;

экранов, снижающих воздействие электромагнитного излучения, предотвращающих перегрев и скачки напряжения;

заполнителей, находящихся между внутренними частями кабеля;

внешней оболочки, защищающей продукт от влияния внешней среды;

в случаях, когда нужна дополнительная защита от механических воздействий, кабель бронируется посредством двух стальных лент или проволоки.

Каждый из компонентов кабельной продукции может быть выполнен из материалов различного вида и качества, что значительно влияет на стоимость конечного продукта.





Характеристика составных частей кабеля

Все элементы, составляющие внутреннюю конструкцию кабеля, производятся по различным технологиям, имеющим свои особенности и определяющим сферу применения.

Токопроводящие жилы

Количество проводников варьируется в зависимости от конкретного типа кабеля. Для изготовления жил применяется медь и алюминий. Медные токопроводящие элементы более надежны, они могут выдерживать до 80 изгибов (алюминиевые всего 12). Для прокладки проводки в квартирах используют исключительно кабельную продукцию из меди. Алюминиевые проводники мгновенно окисляются при зачистке, однако на токопроводящие свойства это никак не влияет. Срок эксплуатации для обоих видов жил одинаков. Главное их различие ‒ в цене: медные кабели в три раза дороже алюминиевых.

Нужно отметить, что на стоимость кабельной продукции также влияет ее гибкость: чем она выше, тем дороже. Этот показатель зависит от количества жил. Многожильный кабель жесткий, с увеличением числа проводников они становятся тоньше, и гибкость увеличивается. Однако, если изделие используется для прокладки проводки в стене или в грунте, то такое свойство теряет свою актуальность, переплачивать за гибкость не стоит.





Внутренняя изоляция

Слой из диэлектрика, накладываемый на каждую токоведущую жилу, может быть одинарный или двойной. От этого зависит срок эксплуатации кабеля: от 15 лет – при однослойной изоляции до 30 – при двухслойной.

Применяют такие материалы:

резина ‒ из-за хорошей гибкости позволяет прокладывать кабели в местах с большим числом изгибов, но с годами защитные свойства материала теряются, химический состав изменяется;

ПВХ ‒ дешевая и популярная изоляция, имеющая хорошую гибкость;

полиэтилен имеет высокую стойкость к воздействиям агрессивных химических сред и колебаниям температуры, служит надежной защитой в самых суровых условиях эксплуатации, однако есть недостаток ‒ высокая стоимость;

бумага, пропитанная особым раствором, улучшающим защитные свойства, ‒ используется редко, не выдерживает внешние воздействия;

фторопласт ‒ обладает хорошими защитными свойствами, в том числе от воздействий окружающей среды, имеет высокую цену;

силикон (кремнийорганическая изоляция) ‒ негорючий, стоит применять в качестве проводки на промышленных предприятиях, нечувствителен к воздействию высоких температур, но кислоты и щелочи его разрушают, обладает немалой стоимостью.

Цена кабеля напрямую зависит от материала внутренней изоляции, а также его области применения.





Внешняя оболочка и броня

Защищает кабель от воздействия окружающей среды, а также от механических повреждений. Для внешней оболочки используются такие материалы: фторопласт (сверху накладывается стеклоткань), полиэтилен, ПВХ.

Для усиления защиты кабелей, прокладываемых в земле, в водоемах и воздушным способом, используется их бронирование. Такие изделия стоят дороже, однако прочны и надежны.

Как выбрать кабель?

Стоимость кабеля зависит от состава и качества материалов, из которых он состоит. Выбирать изделие нужно в соответствии с обстоятельствами, в которых оно будет использоваться. Каждое дополнительное свойство удорожает продукт. Поэтому нужно четко определиться с тем, в каких условиях будет использоваться кабель, и какими функциями он должен обладать. Нет необходимости переплачивать за свойства, которые не пригодятся в эксплуатации.





Некоторые недобросовестные производители пытаются завлечь потребителей заниженной ценой, предлагая низкопробный товар: уменьшается сечение токопроводящей жилы, снижается толщина оболочки, провода изготавливаются из некачественного металла. Отдавайте предпочтение известным производителям кабельной продукции украинским и европейским, однако учтите, что кабель из Европы дороже.