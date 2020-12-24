Самозатухающие кабели: что это такое и как отличить от обычных?

Самозатухающие кабели - группа проводников для подведения низковольтных сигналов к разным устройствам. Необходимы на предприятиях, где находится большая концентрация сложных электроприборов, и на общественных зданиях. Источники, к которым предъявляются повышенные запросы по пожарной безопасности.

Отличить такие источники очень просто. Они имеют в своей маркировке приставку LS. Она указывает на то, что время возгорания дымовыделение будет минимальным. При наличии в маркировке дополнительно аббревиатуры HF, можно утверждать, что проводники не содержат галогенов в изоляционном материале. Значит, они не выделяют ядовитых веществ во время тления.





Характеристики негорючих кабелей

В состав самозатухающих силовых кабелей входит резина с пластикатом на поливинилхлодиной основе. Это одни из самых распространенных изоляционных материалов, добавки к которым делают их стойкими к горению и самозатухаемыми. Простой полиэтилен не используются в таких кабелях, используется лишь самозатухающий. В них применяется особый вид материала, не распространяющий горение, в котором есть добавки антипирены.

Самозатухающими кабели делают триоксид сурьмы и хлорированный парафин. Соединение этих веществ в полиэтилене делает источники огнестойкими. Самозатухающий полиэтилен обладает низким газовым и дымовыделением, по сравнению с поливинилхлоридным пластикатом. Во время плавления он не способен выделять вредные, токсичные вещества. Индекс кислорода в нем составляет от 24 до 27, в то время как в ПВХ он составляет 45. По оптической плотности дыма во время пламенного горения самозатухающий полиэтилен в кабелях выигрывает у ПВХ в 3 раза. В результате, благодаря применению таких источников в здании, люди смогут быстрее выбираться из горящих сооружений.

Особенности

Самозатухающие кабели обладают следующими преимуществами:

высокой устойчивостью к влаге;

высокой изоляционной характеристикой;

низким показателем диэлектрических потерь;

низким допустимым радиусом изгиба;

возможностью кабельной прокладки при низкой температуре без предварительного прогрева.

Кроме того, у них небольшие габариты с массой, они обладают высокой термической устойчивостью на коротком замыкании и простым монтажом электропроводки.





Самозатухающие проводники можно использовать для стационарной прокладки к электрическому оборудованию, которое работает при номинальном показателе напряжения в 660 вольт при частоте в 100 Герц. Применяются они на различных промзонах. Состоят из токопроводящих медных жил, соответствующих первому классу, самозатухающего полиэтилена в качестве изоляции. Конструктивно такие источники скручены. В каждой скрутке присутствует счетная пара, она отличается индикацией цветом. Поверх каждой скрутки присутствует пленка из полиэтилена и терефталата. Оболочка готовится из ПВХ основы.

Благодаря конструктивным особенностям, источники самозатухающего типа можно использовать при температуре от -50 до 50 градусов. Они отличаются электросопротивлением в 300 микроом на километровую длину. Обычно работают такие изделия не меньше 15 лет в открытой прокладке и не меньше 25 лет при внутренней скрытой прокладке.

Виды негорючих кабелей

Зачастую приставка LS встречается на кабельных источниках ВВГнг-LS. Такие проводники требуются для организованной передаче, распределении электромагнитной энергии на стационарные электротехнические установки на номинальный показатель переменного напряжения в 0,66 и 1 киловольт при частоте в 50 Герц. Необходимы для укладки проводников по электротрассе вертикального участка.

Наиболее востребованными марками серии HF служат проводники обозначения ППГнг(А)-HF. Из-за того, отсутствия в электрокабелях галогенов, их можно применять для стационарной кабельной линии в местах, где скапливаются люди (в офисах с образовательными и медицинскими учреждениями), производственных объектах, где предъявляются высокие требования к пожарной безопасности. Обычно кабели, имеющие марку ППГнг(А)-HF используются в цепях электрического питания с контролем электрического оборудования, компьютерной техники. Обозначение показывает, что кабель HF типа обеспечивает приемлемую видимость на эвакуационном маршруте. Его можно использовать в условиях, где кабель может подвергнуться механическому воздействию. В отдельных модификациях конструкции находятся водоотталкивающие конструкции. Их можно использовать на объектах, где сохраняется повышенная влажность.