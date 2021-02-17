Самые необычные и уникальные виды кабеля

Провода кажутся банальными и заурядными изделиями, интересными только электрикам. Но это не совсем так: в мире существуют уникальные кабели с характеристиками, которые впечатлят каждого. В статье мы расскажем про самые необычные провода.



Самый длинный кабель в мире

Кабельная линия, которая соединяет нидерландский Эемсхавен с норвежским Федой, растянулась на 580 км. Этот провод рассчитан на передачу 700 МВт энергии. Разработчик самой длинной трассы в мире — корпорация ABB Group.

Кабель-рекордсмен обернут бумажной изоляцией, пропитанной защитным составом. Внутри этого провода находится несколько скрученных токопроводящих жил, защищенных от внезапных скачков напряжения. Экраном в кабеле выступает слой металлизированной бумаги.

Чтобы вода не вредила проводу, он запаян в герметичную оболочку из свинца и ПЭТ. Ради придания прочности на разрыв разработчики кабеля завернули его в двухслойную стальную броню. Для защиты токопроводящих жил от крутящего момента они скручены в противоположных направлениях.





Самый долговечный греющий кабель

Износостойкие и надежные нагревательные кабели умели выпускать еще в начале XX века. В Норвегии в 1926 году изготовили греющий кабель, с помощью которого организовали обогрев самого крупного собора. До 1988 года никто не задумывался о ремонте кабеля, потому что он работал безотказно. Однако «вечный» кабель пришлось удалить, когда настало время полной замены напольного покрытия в соборе. Когда демонтированный кабель изучили в лаборатории, выяснилось, что он мог бы проработать без ремонта еще 30 лет.





Самый дорогой кабель

Профессиональная аудиотехника — крайне дорогое удовольствие. Иногда вложения в нее оправданы, но иногда производители лукавят, объявляя обычный аксессуар уникальным и прося у потенциальных покупателей немыслимые деньги за самый заурядный товар. Пример разрекламированного кабеля для аудиофилов — Ethernet-кабель длиной 12 метров. Его цена составляет 10 000 долларов и не укладывается в голове у 9 из 10 потребителей. Справедливости ради, производитель сделал токопроводящие жилы и коннекторы серебряными. Но неизвестно, улучшает ли благородный металл качество звукопередачи или это ловкий маркетинговый ход производителя.

Еще этот провод экранирован и оборудован удобными защелками, благодаря которым он не вываливается из разъема.





Самый надежный USB кабель

Провод, из которого можно с чистой совестью вязать морские узлы без страха переломить токопроводящую жилу — это стальной кабель Titan Lightning Cable. Производитель гарантирует, что провод не сломается и не порвется до скончания века владельца. Если купить такой кабель, больше не придется прятать его от маленьких детей и домашних животных: по словам изготовителя, в бытовых условиях разрушить провод в двойной стальной оплетке невозможно. Цена кабеля высокая, но в обмен на нее производитель предлагает надежность и возможность заряжать смартфон в любых условиях.





Золотой USB-кабель

После появления порта USB Type-C на столе приходится держать несколько пар USB-кабелей, чтобы подключать устройства с разными разъемами. Чтобы облегчить пользователям взаимодействие с гаджетами был создан универсальный провод GoldX. К нему прилагается набор из пяти позолоченных переходников. Они позволяют по-разному конфигурировать кабели в зависимости от устройства, которое нужно подключить к компьютеру или поставить на зарядку. Остальные переходники будут ждать своего часа в чехле, который идет в комплекте.

С помощью провода GoldX можно подключить смартфон к компьютеру, соединить цифровой фотоаппарат с принтером, подключить к камере внешний жесткий диск.





ЛЭП с самым высоким напряжением

Казахстанская кабельная трасса Экибастуз-Кокчетав рассчитана на передачу 5 500 МВт электроэнергии. В 2021 году по ней предают только 500 кВ и не используют на полную мощность. Длина казахстанского участка трассы — 1 400 км, общая длина — 1 900 км. Вес стальных кабелей близок к 50 т. Провода и изоляторы держат стальные опоры высотой 40 м. С помощью этой трассы энергия отправляется из Экибастуза на Урал.





Самый толстый силовой кабель

Самым толстым проводом в мире считают силовой кабель диаметром 27 см, который проходит по дну моря и передает напряжение в 240 кВт. Кабель тянется от ветряной электростанции к понижающему трансформатору, его длина составляет 24 км. Никаким другим образом доставить электроэнергию потребителям в этом регионе не получается, т.к. электростанции построены посреди моря.



