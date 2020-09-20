Что такое кабель Герда

Предназначение

Его функцией является передача данных с частотою до 4 МГц. Также данный кабель часто используют в процессе монтажа электрических приборов, различных аппаратов и устройств, которые работают при напряжении до 500 В переменного или 750 В постоянного тока.

Кабель ГЕРДА является витой парой проводов, оснащённой цветовой маркировкой в экране либо оснащённые попарным экранированием. Также возможно наличие общего экрана с попарным экранированием. Кабели могут выпускаться в броне и без брони.

Кабель ГЕРДА применяется для:

обустройства информационных полевых шин;

подключения датчиков, оснащённых частотно-модулированными цифровыми сигналами;

прокладки во врзывоопасных зонах, относящихся к классу 1 и 2 (если отсутствует опасность механического повреждения). При наличии проволочной брони возможна прокладка в зонах, которые относятся к 0, 1 и 2 классу;

стационарной и нестационарной прокладки внутри и вне зданий и сооружений в кабельной канализации либо в открытом грунте.

Специфические условия использования

Данный кабель пригоден для использования в различных климатических местностях, в том числе и в тропиках. Минимальная температура окружающей среды, позволяющая проводить монтаж кабеля, составляет 30 градусов мороза.

Конструкционные особенности

Перед тем, как заказать кабель ГЕРДА, важно знать о его специфических конструкционных особенностях:

в процессе производства используются водоблокирующие материалы;

значительно уменьшен шаг скрутки;

марка данной продукции защищена товарным знаком;

используется проводящая ток медная многопроволочная жила 4 класса;

для оболочки и изоляции применяются новые материалы НГ- LS и НГ- HF;

используется цифровая маркировка жил;

максимальное сечение жилы составляет 2,5 мм;

использование пластиката ХЛ делает возможной эксплуатацию при температуре до 60 градусов мороза.

Также, благодаря применению медной токопроводящей жилы 4 класса значительно улучшена гибкость кабеля, - радиус его изгиба стал вдвое меньше (до 7,5 наружных диаметров). Теперь гибкость кабеля почти равна кабелям, оснащённым резиновой оболочкой.

Уменьшение шага скрутки витых пар значительно улучшает частотные характеристики материала и увеличивает его защищённость от помех. Максимальное число витых пар в кабеле – до 37.

Формы выпуска

Купить кабель ГЕРДА можно в обычном исполнении с оболочкой из ПВХ, а также в следующих вариантах:

НГ – присутствует изоляция из поливинилхлоридного пластиката, который не поддерживает горения;

НГ- LS – предусмотрена изоляция и оболочка, выполненная из полимерных соединений, которые имеет низкий уровень газо- и дымовыделения;

НГ- HF – полимерные соединения изоляции и оболочки не содержат галогенов (применяется на объектах с повышенным классом опасности).

Кабели, имеющие индексы НГ- LS и НГ- HF могут производиться с изоляцией проводящих ток жил, выполненной из радиационно сшитого полиэтилена. Его применение даёт возможность получать самые качественные частотные характеристики. Также могут производиться кабели, оснащённые лужёным экраном, выполненным из медной проволоки. Их часто применяют на предприятиях химической промышленности.

Под внешним шлангом используется специальная, блокирующая воду лента. В случае повреждения внешней оболочки в процессе транспортировки или монтажа и попадания на провод влаги лента набухает и делает невозможным дальнейшее распространение её вдоль по проводу.





Изготовление по спецзаказу

Перед покупкой кабеля ГЕРДА следует ознакомиться с ассортиментом товара, представленным в каталоге. Каждой марке присущи определённые специфические свойства и технические особенности, которые следует обязательно учитывать. При необходимости возможно индивидуальное изготовление кабелей:

с применением материалов, которые устойчивы к воздействию прямых солнечных лучей;

из термоэластичного пластика, который способен выдерживать высокие температуры (до 150 градусов);

из полиуретана, для которого свойственны повышенные механические характеристики, связанные с изгибанием, ударопрочностью, истиранием.

Ценовой диапазон

Цена кабеля Герда зависит от его технических и конструкционных особенностей. При покупке данной кабельной продукции следует знать о предстоящих условиях его эксплуатации и климатических особенностей местности.