Что такое шнур в электрике

Чем он отличается от кабеля, провода?

Кабелем называется несколько перекрученных вместе изолированных жил, которые заключены в одну резиновую, пластмассовую, полиэтиленовую или металлическую оболочку. Защита предохраняет изоляцию от света со влагой, химическими веществами и механическими повреждениями. Кабели бывают пожаробезопасные, не распространяющие горение, контрольными, радиочастотными, коаксиальными, связными, геофизическими, оптическими и судовыми.

Проводом служит неизолированная, одна жила, поверх которой наложена поливинилхлоридная изоляция, обмотка или оплетка оптоволокном. Провода имеют голое и изолированное строение. Применяются для воздушных электролиний, электрических установок. Есть обмоточные с осветительными, гибкими неизолированными источниками.

Шнуром называется проводник для присоединения электромашин, бытовых приборов к электросети с номинальным напряжением в 380 вольт.

Интересно, что шнур произошел от слова шнурок. Шнур, который производился до середины прошлого столетия в СССР обладал двумя многопроволочными жилами в резиновой изоляции. Жилы были свиты между собой, не влиты в общую оболочку. Это напоминало шнурки.

Тонкие жилы, которые состояли из набора тонких проволок в совокупности с пластичной оболочкой, придают шнурам гибкое строение. К примеру, ШВВП обладает пятым классом гибкости. Это помогает в его легкой прокладке в ограниченном пространстве, использовании для подключения приборов, которые при работе двигаются. К таким относятся блендеры с электрическими чайниками и электроинструментами.

Обычно в шнурах находится две или три токопроводящие жилы, они имеют гибкое многопроволочное строение. Обладают 4 и 5 классом гибкости. Чтобы обеспечить хорошую гибкость, необходимо применять резину. Оболочка имеет плетеную материю из нитей.





Сфера применения

Электрические шнуры используются в электроинструменте, подвижной бытовой техники. Главным преимуществом его служит гибкость с малым сечением и весом. В качестве шнура для электрической дрели используют проводник ПВС, поскольку он имеет более толстую оболочку. Круглый срез обеспечивает надежную защиту от повреждений. Он может произойти на стройке с мастерской. Поскольку чтобы подключить утюг нужны специальные шнуры в оплетке из ткани, защищающие от перетирания, ПВС не подходит.

Маркировка

Шнуры маркируются буквой Ш. ШРО расшифровывается следующим образом: шнур с резиновой изоляцией, лавсановой оплеткой. Жилы скручены между собой, оплетка обладает устойчивостью к истиранию. Скрученные жилы заполняются пряжей. Благодаря такому решению изделие становится более долговечным и плотным. Гибкость проводника при этом сохраняется. Класс его гибкости равен 5.





Наружная оплетка представлена в черном, белом цвете по ГОСТу от 1997 года. ШВП шнур имеет виниловую изоляцию и плоское строение. Представляет собой медный проводник, у которых параллельные жилы. Каждая из них покрыта поливинилхлоридным слоем изоляции. Общей оболочки нет, поэтому допустимо подсоединение нестационарного электрического оборудования, где есть незначительная вероятность механических нагрузок с повреждениями.

ШВП нередко используется в автомобильной электрике, чтобы соединять внутренние элементы электрических приборов. Он обладает 6 классом гибкости для изгиба изделия в ограниченных условиях. Имеет электробезопасность по действующему ГОСТу, прочность на растяжение до старения, повышенную разрывную прочность при растяжении, удлинении на 20% от исходного показателя.

ШВВП расшифровывается следующим образом:

Ш - шнур;

В - винил изоляция;

В - винил оболочка;

П - плоская структура.

Жилы уложены параллельным образом. Поверх них находится общая оболочка. Изоляция в несколько слоем обеспечивает неплохой эксплуатационный показатель.

В результате, выбор шнура зависит от его эксплуатационных условий. Шнур подходит для подвижных в работе приборов, для стационарного оборудования, такого как телевизор, то есть маломощного и подключаемого к электропитанию.