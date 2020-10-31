ШВВП или ВВГ? Что выбрать для проводки?

Кабель ВВГ

ВВГ - стандартный проводник, который используется повсеместно для создания электричества в жилом доме. Он состоит из поливинилхлоридной внешней жильной изоляции жил. Отличается стойкостью к действию агрессивной внешней среды. Имеет надежную, не поддерживающую пламя огня основу. По виду бывает проводник однопроволочным или многопроволочным.

Служит самым лучшим медным кабелем, для того чтобы сделать внутренний монтаж в доме. Он прокладывается открыто, закрыто в шторах, коробках, в однофазной, трехфазной цепи.

При наличии приставки в "LS" и "НГ" кабель ВВГ не распространяет горение, имеет низкое дымовое выделение при воздействии огня. Полностью способствует противостоянию открытого огня в течение конкретного времени.





Кабель ШВВП

ШВВП считается плоским шнуром с виниловой оболочкой и изоляции. Похож на ВВГ, но отличается гибкими многопроволочными медными жилами. Часто используется в удлинителях. Имеет небольшие сечения, эксплуатируется при температуре от -25 до 70 градусов, выдерживает 98% влажность и химическую агрессивную среду. Чаще всего его используют, чтобы автоматизировать, питать слаботочные системы. Он подходит для монтажа бытовых электроприборов. Работает на переменном токе с частотой в 50 герц. Поскольку не отличается повышенной прочностью, с высокой нагрузкой линий не справляется.





Отличия ШВВП от ВВГ

Несмотря на то, что проводники выполнены из меди, имеют схожее поливинилхлоридное изоляционное покрытие, отличаются они классом гибкостью, сферой применения. Провода имеют большую эластичность, причисляются к 5 классу гибкости, тем не менее, ВВГ отличается меньшей гибкостью.

Кабели различаются толщиной изоляции, внешней оболочкой. ШВВП имеет 0,5 миллиметровый изоляционный слой при 0,6 миллиметровой оболочке. ВВг при оболочке в 1,5 миллиметров имеет 0,8 миллиметровый изоляционный слой.

Еще одним отличием служит геометрия сечения. ВВГ выполняется в круглом, а ШВВП - в плоском сечении. Провод ШВВП служит до 10 лет, в то время как ВВГ - до 30 лет. Последний проводник проверяют в лабораторных условиях под напряжением до 3,5 киловатт, а ШВВП проверяют под напряжением в 2 киловатта.

Также стоит указать о поливинилхлоридном пластикате, который используется в обоих кабелях. Для ШВВП провода нет особых требований к материалу изготовления. Кабель ВВГ изготавливается по ТУ и ГОСТу. В результате, на первый проводник цена снижена, а на второй - повышена. При этом второй кабель более безопасен, практичен при использовании.

Отличие состоит в диапазонах номинального рабочего напряжения, области применения. ШВВП представлен с тонкой изоляцией. Он применяется при сравнительно небольшом номинальном напряжении в 380 Вольт, поэтому его используют в быту, чтобы подключать самое разное оборудование. Проводник подходит для подключения радиоаппаратуры. Служит удлинителем. ВВГ используется для стационарной прокладки. С помощью него формируют малоподвижные соединения. Он прокладывается в стационарных линиях электрических передач, где рабочее напряжение составляет в 1 киловатт.

Что выбрать для электропроводки?

Для домашней электропроводки лучше всего подойдет ВВГ кабель. Он имеет большой температурный диапазон, хорошо выдерживает повышенную влажность, обладает защитой от воспламенения и чаще всего ставится в российских квартирах. Для дополнительной защиты проводки, следует брать кабель, имеющий приставку нг, LS и FR. Последнее обозначение говорит о том, что в кабеле содержится слюдяная лента. Она создает добавочную защиту.

ШВВП не подходит для скрытой электропроводки. Он классифицируется как шнур или провод. Предназначен он только для открытой прокладки. Для домашней электропроводки используется кабель. Поэтому ШВВП лучше подходит для подключения бытовой аппаратуры, чем для скрытой проводки. Его небезопасно использовать внутри домашних стен, потолка или пола.