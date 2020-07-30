Виды изоляции силового кабеля

Для того чтобы выбрать правильно кабельную и проводную продукцию для подачи напряжения на объект или на индивидуальное электрооборудование, жизненно важно, понимать электротехнические характеристики изделия. Производители обязаны выпускать такую продукцию с характеристиками, соответствующими ГОСТ, чтобы она была способной обеспечить безопасные условия эксплуатации. Довольно универсальными можно считать силовые кабели с поливинилхлоридной изоляцией.

Силовой кабель с поливинилхлоридной изоляцией

Эта модификации кабельной продукции применяется в системах электроснабжения в сетях напряжения от 0.66 до 6 кВ. Они используются при прокладке внутри и снаружи зданий, в кабель каналах, под землей, на РЭС и коммутационных станциях, в местных распределительных сетях, на промпредприятиях и объектах жилищно-коммунального назначения, где отсутствует риск механического повреждения. Свинцовая оболочка обеспечивает повышенную устойчивость линии электроснабжения.

Наиболее популярные силовые бронированные кабели с поливинилхлоридной изоляцией:

АВБбШв с жилами из алюминия в количестве от 1 до 5, сечением 70 - 240 мм 2, для сетей с переменным напряжением 0,66/1/3/6 кВ кВ, изоляционное покрытие из ПВХ пластиката.

АВБбШвнг-LS с жилами из алюминия в количестве от 1 до 5, сечением 2,5 - 240 мм 2, для сетей с переменным напряжением 0,66/1 кВ, изоляционное покрытие из ПВХ пластиката, с низким дымовыделением (low smoke).

АВБбШнг с жилами из алюминия в количестве от 1 до 4, сечением 16 - 240 мм 2, для сетей с переменным напряжением 1/6 кВ, изоляционное покрытие из ПВХ пластиката, не распространяющие горение.



Силовой кабель с бумажной изоляцией

Кабельная продукция с бумажной изоляцией начала широко применяться с 80-х годов прошлого столетия и за это время продемонстрировал высокое производственное качество и долговечность в эксплуатации. Область применения силового кабеля с бумажной изоляцией крайне широка: от жилищно-коммунальных объектов до энергообъектов в составе систем распределения электроэнергии. Изоляция поверх жил создается путем нанесения нескольких слоев специальной целлюлозной бумаги, пропитанной изолирующим составом, предотвращающего попадание кислорода из воздуха, способствующего развитию окислительных процессов.

Наиболее популярные силовые бронированные кабели с бумажной изоляцией:

ААБ2л, алюминиевые скрученные изолированные жилы в количестве 3, с лавсановой лентой, сечением 35 - 240 мм 2, для сетей с переменным напряжением 1/6/10 кВ, изоляция — пропитанная бумага, экран — электропроводящая бумага.

ААБ2лШв, алюминиевые изолированные жилы в количестве 3, сечением 16 - 240 мм 2, для сетей с переменным напряжением 1/6/10кВ, изоляция — пропитанная бумага, выпрессованный ПВХ защитный шланг

ААБ2лШп, алюминиевые изолированные жилы в количестве 3, с секторным сечением 16 - 800 мм 2, с круглым сечением 25 - 240мм 2, для сетей с переменным напряжением 1/6/10 кВ, изоляция — пропитанная бумага, защитный шланг из полиэтилена.



Общей чертой всех бумажных кабелей является металлическая оболочка, обычно экструдированная из свинца, заключающая в себя изолированные сердечники. Основное назначение металлической оболочки состоит в том, чтобы обеспечить полную изоляцию сердечников с бумажной изоляцией от воздействия окружающей среды вне кабеля.

Несмотря на то, что специалисты утверждают, что структура этого типа изоляции со временем будет ухудшаться, даже если кабель не подвергается механическим воздействиям. Тем не менее, при благоприятных обстоятельствах хорошо изготовленный кабель может надежно прослужить в течение нескольких десятилетий.

Силовой кабель в резиновой изоляции

Каучук использовался в качестве изоляционного материала и оболочки кабеля задолго до того, как стала широко применяться другая изоляция: ПВХ и ПЭ. Сегодня она также хорошо используется в бытовых и промышленных системах электроснабжения. Резиновый кабель подходит для приводных устройств, бытовых электроприборов, всех видов портативного электрооборудования и электродвигателей при номинальном напряжении переменного тока до 750 В включительно. Допустимая рабочая температура при эксплуатации проводника в резиновой оболочке составляет 60 C.

Наиболее популярные марки силового кабеля в резиновой изоляции:

АВРБГ/АВРБГз, алюминиевая жила однопроволочная сечением 2.5 – 50 мм 2, многопроволочная 70- 240 мм 2 для сетей с переменным напряжением 0.66 кВ, броня из 2-х стальных лент, изоляция — резина типа РТИ, ПВХ-оболочка модификации О-40, для индекса «з» - применяется заполнение из резиновой смеси.

АВРГ /АВРГз, алюминиевая жила, однопроволочная сечением 10 – 300 мм 2, многопроволочная 2.5- 240 мм 2 для сетей с переменным напряжением 0.66 кВ, броня из 2-х стальных лент, изоляция — резина типа РТИ, ПВХ-оболочка модификации О-40, для индекса «з» - применяется заполнение из резиновой смеси, для частично затапливаемых помещений.

ВРБГ/ВРБГз, медная жила однопроволочная сечением 10 – 240 мм 2, многопроволочная 1.5-240 мм 2 для сетей с переменным напряжением 0.66 кВ, изоляция — резина типа РТИ, для индекса «з» - применяется заполнение из резиновой смеси, для размещения на кабельных эстакадах, на пожароопасных объектах.



Силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена

Сшитый полиэтилен — это термореактивный изоляционный материал, изготовленный в ходе химического или физического процесса, меняющего полимерную молекулярную структуру, прочно связывая их между собой. В результате получается материал с отличной диэлектрической прочностью, высочайшим изоляционным сопротивление и низким рассеивающим коэффициентом. Сшивание полиэтилена значительно расширяет температурный диапазон использования изоляции, с сохранением электрических характеристик.

Наиболее популярные марки кабеля с полиэтиленовой изоляцией: