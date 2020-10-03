Силовой кабель: какой выбрать?

Что такое силовой кабель?

В общей классификации принято называть силовыми кабелями любой многожильный кабель, предназначенный для подключения электроприборов, кроме светильников. Разнообразие вариантов исполнения силового кабеля может поставить в тупик неподготовленного пользователя. Точкой отправления служат характеристики, которые требуются при монтаже, эксплуатации с учетом максимальных нагрузок, типа сети. В дальнейшем нужно просто заказать в каталоге кабель с нужными параметрами.





Классификация по номинальному напряжению

Условно по номинальному напряжению выделяют кабели низкого и высокого напряжения. Первая группа относится к электрическим сетям переменного напряжения 1, 3, 6, 10, 20, 35 кВ, частотой 50 Гц, а также сетям постоянного напряжения.

Группа высокого напряжения работает в сетях с переменным напряжением 110 кВ и выше, в сетях постоянного напряжения от 100 кВ и выше.

Конструктивные особенности

Силовой кабель конструктивно отличается от обычного провода или шнура. Последние не выдерживают нагрузки высокого напряжения, тогда как отдельные виды кабельной продукции способны пропускать ток напряжением до 750 кВ и выше.

Обязательные элементы силового кабеля:

алюминиевая или медная жила, проводящая ток;

изоляция из бумаги с пропиткой масло-канифольным или синтетическим составом, резины, полиэтилена или поливинилхлорида (ПВХ);

оболочка.

Формируют специфические характеристики путем добавления:

экрана;

поясной изоляции;

броней с подушкой под нее;

заполнителем для герметизации сечения.

По количеству жил

Токопроводящих жил может быть от одной до пяти и больше.

1 – для однофазной сети переменного тока, подключения потребителя к сети постоянного тока;

2 – для однофазной сети с изолированным нулем или заземлением;

3 – для однофазной сети с изолированным нулем и заземлением;

4 – для трехфазной сети с изолированным нулем или заземлением;

5 – для трехфазной сети с изолированным нулем или заземлением;

По форме жилы бывают круглые, сегментные, секторные, по составу – однопроволочные и многопроволочные.





По материалу изготовления

Алюминий существенно удешевляет кабель, однако не везде целесообразен. Этот металл хрупкий, подвергается старению. У медной жилы срок службы дольше, а контакты не окисляются. Стоимость медного кабеля окупится при эксплуатации.

Кабели с изоляцией из пропитанной бумаги пригодны для передачи тока различного номинального напряжения. От влажности бумагу защищает свинцовая или алюминиевая оболочка. В условиях агрессивной среды больше подходит свинец.

Гибкая резиновая изоляция применяется на протяженных разноуровневых трассах. В конструкцию добавляют стальную броню, чтобы защитить от влияния солнечного света, озона.

ПВХ изоляция самая дешевая. Другие ее плюсы – эластичность и, благодаря добавкам, морозоустойчивость, термостойкость.

Сшитый полиэтилен постепенно вытесняет бумажную изоляцию. Кабели на его основе выпускают сечением от 35 до 200 мм2.

Маркировки силового кабеля

Ассортимент кабельной продукции разнообразен по функциональным особенностям. Выбрать и купить кабель с подходящими параметрами поможет маркировка и техническое описание.

Продукцию маркируют в зависимости от материала изготовления, дополнительно – относительно специфики использования. В России принято буквенное обозначение по ГОСТ 18620-86. Каждая буква соответствует материалу конструктивной единицы, начиная от центральной жилы к оболочке. Импортные изделия маркируются по тому же принципу.

Алюминиевая жила обозначается буквой А. Ее отсутствие говорит о медном материале.

Материал изоляции означает полиэтилен (П), ПВХ (В), резину (Р), бумага не имеет буквенного обозначения. Также буквами обозначается тип защитного покрытия.

Например, по маркировке А Пв П 2г 1 х 240 / 70 64/170 кВ алюминиевая жила (А) изолирована сшитым полиэтиленом (Пв). Наружная изоляция сделана из полиэтилена (П), двойная герметизация (2г) защищает жилу (1) сечением 240 мм2. Сечение медного экрана составляет 70 мм2, рабочее напряжение – от 64 до 170 кВ.

Цветовая маркировка кабелей

При монтаже удобна цветовая маркировка. Большинство стран придерживаются системы, принятой Международной Электротехнической Комиссией (МЭК).

В трехфазных сетях желто-зеленый цвет означает заземление, синий (голубой) – рабочий ноль, желтая (белая) – фаза А, зеленая (синяя) – фаза В, красная (малиновая) – фаза С. Для кабелей с сечением больше 70 мм2 может применяться цифровое обозначение жил – 1, 2, 3, 4, 0.

В однофазных сетях изоляция фазного проводника черная (коричневая). По ПЭУ допускаются белый, красный, серый, оранжевый, розовый, бирюзовый, фиолетовый цвета. Ноль синего (голубого) цвета, земля – желто-зеленая.