Силовой кабель с медными жилами

Достоинства медных проводников

Преимущество алюминиевых проводов и кабелей, при одинаковом сечении и количестве жил - низкая стоимость. Еще одним плюсом является меньший вес по сравнению с медными. кабели и провода имеют целый ряд преимуществ:

способность выдерживать нагрузку в 1,6 раза больше, чем алюминиевые провода такого же сечения;

возможность изготовления малых значений сечения;

медные провода менее хрупкие;

плотность покрывной изоляции обеспечивает длительную эксплуатацию, увеличивается сохранение изоляционных свойств;

возможность изготовления многопроволочных жил. Это свойство позволяет подключать не только стационарное, но и передвижное электрооборудование;

процесс окисления происходит заметно медленнее;

благодаря меньшей текучести, электрический контакт более качественный. Обеспечивается надежное соединение.

Для того, чтобы заказать нужную марку кабеля, необходимо отталкиваться от технических характеристик.





Выбор медного кабеля по мощности

Выбор прежде всего зависит от мощности подключаемой нагрузки. Количество токопроводящих жил определяется классом напряжения. В соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок, количество проводов в однофазной сети должно быть не менее 3-х, в сетях напряжением 380 вольт – 5.

Значение длительно-допустимого тока

Кроме мощности электрооборудования, учитывается значение длительно-допустимого тока. Он зависит от сечения, количества токопроводящих жил, способа прокладки (монтажа). Примерно можно определить толщину на основе табличных значений, учитывающих эти факторы.





Выполнение расчета

Для более точного подбора марки выполняется проект. При этом учитывается значение удельного сопротивления грунта (при прокладке в земле), количество близкорасположенных других коммуникаций (при прокладке открытым способом по лоткам, в кабельных каналах или траншеях) и иные условия.

Обозначения в маркировке

Электротехническая продукция маркируется в виде буквенно-цифрового обозначения. Если вначале аббревиатуры стоит буква А, то это указывает на наличие алюминия. В противном случае применяется медь.

Далее указывается материал, из которого изготовлена покрывная (наружная) изоляция.

После буквенного обозначения, цифрами указывается количество и сечение. Они отделяются знаком Х.

Цена изделия зависит от количества жил, величины их сечения, исполнения (цельнотянутые или многопроволочные), материала покрывной изоляции и длины.





Область применения медного кабеля

Большое многообразие кабельно-проводниковой продукции способно решить самые сложные задачи. Подключение мощных электрических станций, работа электрооборудования в тяжелых условиях, на крупных энергетических объектах применяются специальные электротехнические изделия.

Для подключения электрооборудования большинства потребителей электроэнергии, используются продукция неспециального назначения. Они отличаются низкой ценой, универсальностью применения, купить их достаточно легко. Широкое применение получили следующие марки изделий:

провод ПВ. Ввиду отсутствия общей покрывной изоляции, является бюджетным вариантом для подключения оборудования осветительных сетей. Монтаж выполняется скрытым способом, либо в кабельных каналах;

провод ППВ. Тоже применяется в осветительных сетях. Имеет дополнительную общую изоляцию, позволяющую выполнять прокладку открытым способом;

кабель КГ. Широко распространен в электроустановках бытового и промышленного назначения. Двойная гибкая изоляция, многопроволочные жилы, большой выбор параметров, позволяют использовать его для подключения бытовых и промышленных электроустановок;

силовой кабель ВВГ. Применяется для передачи и распределения электрической энергии в сетях напряжением до 1киловольта;

силовой кабель ВВГнг. Отличается от ВВГ наличием негорючей (нг) изоляции.

Для ознакомления с областью применения и полными техническими характеристиками кабелей, необходимо использовать каталог.

Профессиональный подбор кабельно-проводниковой продукции обеспечивает надежную, безопасную и экономичную работу электрооборудования.



