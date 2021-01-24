Силовой монтажный кабель: особенности конструкции

Предназначение силового кабеля – передача электрического тока от поставщика, которым является конкретная организация, к конечному потребителю. Их главной характеристикой является переменный ток 10-35 кВ. Некоторые аналогичные изделия могут применяться для транспортировки 220-330 кВ. Их можно подключить к стационарным или обильным установкам.

Структурные компоненты

Структурные компоненты для разных силовых кабелей отличаются. Их строение зависит от назначения провода. Тем не менее, практически вся продукция включается в себя:

жилы, по которым проходит электрический ток;

оболочка;

изоляция жил;

внешнее покрытие, выполняющее роль защитного механизма.

Любой силовой кабель имеет особую изоляцию, называющуюся поясной. Также, в нем может быть разное количество жил – от 1 до 5. Их изготавливают в виде круга или треугольника. Жилы бывают секторными. В некоторой продукции присутствует несколько жил, из которых создают сердечник. Эти элементы распределяют параллельно или скручивают между собой. Жилы любого такого изделия разделают на классы. Всего их шесть. Часто изготавливают либо из меди, либо из алюминия.

В большинстве продукции присутствует так называемая нулевая жила и заземление. Последнее предназначено для предотвращения утечек электрического тока. В некоторых силовых кабелях создают так называемый экран. Он создан для снижения негативного влияния магнитного поля, а также для создания симметричного поля. Экран является дополнительным слоем защиты от внешних негативных факторов и призван усилить изоляционные свойства.

Некоторые виды имеют бронированную структуру. Она необходима в тех случаях, когда существует риск повреждения провода различными механическими действиями. Такая продукция может противостоять многим опасным влияниям, например:

повреждению насекомыми или грызунами;

попаданию рабочего инструмента при проведении планового ремонта;

различным деформациям вследствие использования строительных материалов.

Такой бронированный силовой кабель имеет еще и специальную подушку.

Технические характеристики

Как и структура такой продукции, на его технические параметры влияет способ применения изделия и способ изготовления. Провод может иметь разные характеристики:

различное количество жил;

разный металл для изготовления жил;

площадь поперечного сечения сердечника;

разные виды изоляции.

Технические характеристики оказывают влияние на то, какое напряжение сможет выдержать то или иное изделие. Большинство параметров оказывает влияние на температуру окружающей среды, при которой кабель можно использовать без риска повреждения, а также время его эксплуатации.

Силовые кабели различных видов и моделей могут функционировать при разных температурных показателях – от -500С до +500С. Сроки годности некоторых изделий достигает внушительной цифры в 30 лет. Практически все изделия могут выдержать напряжение в 330 кВ. Этот показатель может изменяться в зависимости от вида изоляции, а именно материала, из которого она изготовлена:

бумага – до 35 кВ;

резина – до 10 кВ;

поливинилхлорид – до 6 кВ.

Маркировка силового кабеля

Согласно действующим стандартам качества, любая продукция, изготавливаемая предприятием, должна иметь соответствующую маркировку. Она имеет два разных вида – цветовая и буквенная.

Жилы силового кабеля могут иметь различную окраску. Каждый цвет имеет особое значение. А именно:

желто-зеленый – это так называемая нулевая жила или заземление;

желто-зеленый и голубой – комбинированный, выполняющий роль рабочего или защитного проводника;

голубой – средняя или нулевая жила;

для обозначения фазы используется разная яркая расцвета, черный или коричневый цвет.

Буквенная маркировка значительно сложнее, так как несет ценную информацию для электрика-монтажника. В ней сокрыта информация практически обо всех нужных параметрах.

Первая буква в названии А. Это значит, что жилы силового кабеля изготовлены из алюминия. Если ее нет, значит, в качестве металла для производства продукции используется медь.

Следующие буквы или их комбинации расскажут о типе изоляции. В означает поливинилхлорид, а Р – резину. Очередная буква свидетельствует о наружной оболочке. А свидетельствует о принадлежности к асфальтовой оболочке, Б – к бронированной, Г – к незащищенным проводам. Исходя из полученных данных, можно сразу же определить предназначение кабеля. Его можно прокладывать либо под открытым небом, либо в земле или под водой.

После главных больших букв производитель может указать маленькие. Так нг означает то, что провод не горит, шв – свидетельствует об исполнении верхнего слоя в виде поливинилхлоридного шланга, а шп – об оболочке из полиэтилена.