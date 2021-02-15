Силовые кабели для нестационарной прокладки

Силовые кабели делят на две группы: предназначены для стационарной и нестационарной прокладки. Кабели для нестационарной прокладки — гибкие, эластичные, рассчитаны на подключение к передвижным машинам и элементам оборудования. Они незаменимы там, где высок риск пожаров из-за контакта проводов с горячими предметами. В статье мы расскажем, какие провода можно использовать для передачи электроэнергии к передвижным потребителям.

Гибкие кабели для нестационарной прокладки

Провода для нестационарной прокладки подходят для подключения передвижных источников электроэнергии. Их можно использовать в сетях переменного тока с напряжением до 10 кВ и частотой 0,5 кГц. или в сетях постоянного тока с напряжением до 12 000 В. Изоляция таких проводов остается целой, когда соприкасается с маслами, не рассыпается, если кабель оказывается на морозе.

Внутри кабеля находится сердечник из скрученных токопроводящих жил — алюминиевых или медных, заключенных в термоэластопластовую оболочку. В некоторых видах таких проводов стоят экраны, которые ограничивают влияние на токопроводящие жилы внешних электромагнитных полей.

С точки зрения гибкости кабели для нестационарной прокладки делят на три типа:

гибкие

повышенной гибкости

особо гибкие





Внешняя изоляция таких проводов состоит из резины и поливинилхлоридного пластиката — долговечных и износостойких материалов.

По форме провода для нестационарной прокладки делят на плоские и круглые. По степени устойчивости к высокой температуре — на обычные и с повышенной теплостойкостью. Последние сохраняют прочность при температуре выше +75*С.

ГОСТ 24334-80 «Кабели силовые для нестационарной прокладки» требует от таких проводов прочности, способности работать при постоянном растяжении и изгибе радиусом больше пяти диаметров провода. Стандарт разрешает подключать оборудование такими кабелями в агрессивных средах и сложном климате.

Распространенные типы кабелей для нестационарной прокладки

КГ и КГ-ХЛ. Это силовые гибкие кабели с медными жилами, соответственно неустойчивые и устойчивые к пониженным температурам. Провода остаются гибкими в любых условиях благодаря резиновой изоляции. Они выдерживают прямые солнечные лучи, но не рассчитаны на ударные и раздавливающие нагрузки.

КГН. Это медный гибкий кабель, устойчивый к смазочным маслам, дезинфицирующим и едким веществам, которые используют на производстве и в сельском хозяйстве.

КГТП. Провод с термоэластопластовой внешней изоляцией.

КГЭ и КГЭШ. Медный многожильный кабель с экранированием от внешних э/м полей. Провод с буквой Ш в маркировке можно использовать для подключения передвижных механизмов в шахтах — например, угольных комбайнов. У кабелей КГЭШ есть электропроводящие экраны. Благодаря им система подачи электроэнергии мгновенно выключается при повреждении провода. Это резко сокращает риск взрыва метана при подземных горных работах.

КОГ-1. Особо гибкий медножильный провод. Удобен для подключения автоматических и полуавтоматических сварочных аппаратов. Рассчитан на переменное напряжение до 220 В и постоянное до 700 В.

РПШ, РПШМ и РПШЭ(М). Провода в резиновой внешней изоляции, маслостойкие (М) или маслостойкие и экранированные (М + Э) соответственно. Используются для подсоединения радиоаппаратуры. У провода типа РПШЭМ поверх оболочки предусмотрена оплетка из стальной нержавеющей проволоки.

КПГнт. Это медножильные негорючие провода повышенной гибкости. Кабели такой марки выдерживают попадание на внешнюю изоляцию маслосодержащих, дезинфицирующих и едких веществ, например, удобрений. употребляемых в сельском хозяйстве, а также смазочных масел.

Силовые кабели для нестационарной прокладки можно использовать для подключения передвижных машин на суше, при возведении многоэтажных зданий и во влажной атмосфере. Они выдержат любые климатические условия. Например, внешняя оболочка останется целой при заморозке до -50оС и при нагреве до +65-70оС.



