Симметричные кабели связи: что это такое?

Симметричные кабели связи бывают низко- и высокочастотные. Первые используются для создания телефонных узлов, а также в качестве вставок в линии связи воздушного типа и так далее. В свою очередь высокочастотные кабели применяются в соединительных линиях вводных устройств, а также при создании линии зоновой связи. Прокладываются они также вдоль железных дорог, характеризующихся наличием электрических сетей.

Конструктивные особенности симметричного кабеля

Отличаются кабели связи между собой конструктивным исполнением. Бывают комбинированные и однородные изделия. К комбинированным кабелям относятся те, что имеют в своей конструкции разные элементы, такие как четверки, пары, вспомогательные жилы и так далее. Кабели однородной структуры характеризуются однотипностью симметричных элементов.





В конструкцию симметричного кабеля входят изолированные проводники (жилы), которые могут быть скручены парно или с помощью четверочной скрутки. Благодаря такому расположению связь между жилами кабеля усиливается, а электромагнитные помехи уменьшают свое воздействие. Передаваемые сигналы в таком кабеле характеризуются широким спектром частот.

Изоляция кабелей бывает полиэтиленовой (в том числе и пористой), кордельно-бумажной или кордельно-пластмассовой, а также воздушно-бумажной.

Внешняя оболочка может быть выполнена из металла, полиэтилена или являться комбинированной. На стоимость кабеля влияет емкость его сердечника, тип оболочки, а также защитный покров.

Изоляция таких кабелей характеризуется сложной структурой и включает в себя диэлектрик и воздух. Диэлектрическим материалом является стирофлекс или специальная бумага.



Симметрические кабели связи, в отличие от оптических и коаксиальных кабелей, характеризуются наличием двух изолированных проводников, имеющих одинаковый диаметр и другие технические характеристики. При этом рабочая жила является медной. Звездные четверки созданы с помощью отдельных жил и являются основой кабельной продукции марок ТЗ и МК .

Классификация симметричных кабелей связи

В зависимости от сферы применения такая кабельная продукция делится на 2 вида:

Соединительные кабели (низкочастотные). Зоновые кабели (высокочастотные).

По месту прокладки симметричные кабели, предназначенные для организации систем связи, делятся на городские, сельские, междугородные и зоновые.

По сфере применения различают кабели:

телефонные (маркируются буквой Т);

магистральные (обозначаются литерой М);

местной связи ( КС или З).

Высокочастотный магистральный кабель

Он применяется в сетях связи, характеризующихся уплотнением канала связи высокой частоты. Если изоляция пористо-полиэтиленовая, то диаметр жил составляет 1,05 мм, а если кордельно-полистирольная, то 1,2 мм. В конструкцию сердечника кабеля может входить 7 или 4 звездные четверки. Жилы имеют разную расцветку изоляции. Примерами такой кабельной продукции считаются такие модели: МКСБ , МКСБГ , МКСАБп и так далее.





Низкочастотный магистральный кабель

Применяется такой проводник для создания соединительной линии между АТС. Жилы имеют диаметр 0,9 или 1,2 мм. Популярными марками такого кабеля являются следующие: ТЗБ , ТЗБГ , ТЗПАБп и так далее.





Симметричные кабели связи междугородного назначения

Могут иметь различную изоляцию: кордельно-бумажную, полиэтиленовую и так далее. Есть также стирофлексные кабели. При этом наружная оболочка может быть стальной, алюминиевой или свинцовой.

В междугородных сетях связи используются кабели 7х4 или 4х4, а изделия зонового типа характеризуются конструкцией 1х4. Применяется такая кабельная продукция в передающих сетях К-60 до 2520 кГц и напряжении 1 кВ. При этом максимальное значение дальности связи составляет 12,5 км.





Зоновые кабели связи

Они могут иметь полиэтиленовую, одночетверочную или кордельно-полистирольную изоляцию и используются при частоте от 12 до 252 кГц.

Одночетверочные кабели могут иметь полиэтиленовую или алюминиевую оболочку. Самыми распространенными являются модели ЗКП-14 и МКСАШп-14.

Для создания цифровых систем связи, характеризующихся скоростью передачи данных 2 и более Мбит/с используется такой тип симметричных кабелей связи, как экранированная пара. Популярными модификациями являются: КМС-2п, КМС-2 и так далее. Конструктивно экранированная витая пара состоит из изоляции, выполненной из полиэтилена, а также оболочки из ПВХ-пластиката.





Особенности монтажа и эксплуатации

Прокладка кабелей связи может осуществляться вручную или механизированным методом при температуре окружающей среды от -10 до + 40 градусов. При этом при отсутствии эксплуатационных изгибов допускается использование кабеля при температуре до – 30 градусов. Если же в процессе эксплуатации кабеля связи будет подвергаться изгибанию, то допустимая температура окружающей среды составляет – 10 градусов. Разрешается использование кабеля при относительной влажности до 15% при t 20 градусов.

Симметричные кабели связи используются для создания сети, по которой передаются сигналы низкочастотного типа (до 10 тыс. гц) посредством 1 канала связи, а также для передачи высокочастотных сигналов.

Минимальный эксплуатационный срок кабелей такого типа составляет 30 лет при условии полного соблюдения условий монтажа и использования.

Сферы применения



Высокочастотные кабели МК используются в сфере междугородной связи. С их помощью можно создавать аналоговые и цифровые системы передачи данных.

Прокладка низкочастотных кабелей, характеризующихся наличием защитного покрытия ТЗ, осуществляется в телефонных и телеграфных узлах, а также в МТС и АТС разного уровня.