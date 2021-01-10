Сколько может служить кабель и провод? Срок жизни кабельной продукции

Любое электротехническое изделие обладает своим сроком службы и годности хранения. Не было еще произведено долговечных деталей, по этой причине понятие о неограниченном сроке годности полностью исключается. Чем больше разнородного материала в проводнике, тем меньше он будет служить владельцу. Ни один кабель не может эксплуатироваться и храниться долго. Для каждого вида кабели есть свой период, на протяжении которого можно применять проводник или хранить его. Срок хранения зависит от того, какие жилы, оболочка у кабеля. Также он зависит от определенных внешний условий.







Почему производителями дается небольшая гарантия?

Это связано с желанием снятия ответственности при нарушении потребительских условий. По этой причине часто имеется срок выдержки изделия с неблагоприятными факторами. На практике срок много раз продлевается, особенно при выполнении монтажа с помощью опытных электриков. Для многих кабелей с проводниками прописаны конкретные эксплуатационные условия. Как правило, это темный сухой участок, где представлен определенный температурный режим. Именно поэтому нельзя применять кабели, которые в течение длительного времени находились без присмотра под небом. Изделие имеет нормальную структуру, но оно все равно не обладает нужными характеристиками.

Что утверждают специалисты?

Многие люди говорят, что запрещено допускать перегрев кабелей, когда он переходит предельно допустимые изготовителем значения. В полимерных видах оболочек может осуществляться остаточная пластификация. Это значит, что материалы более хрупкие, по сравнению с первоначальными значениями. Утеря пластики не обозначает динамический показатель хрупкости. В здании постоянно находятся вибрации, вызывающие микротрещины. После изоляция начинает осыпаться, что вызывает оголение и короткое замыкание. По этой причине срок годности провода с кабелем - относительное понятие. Все зависит от инженера, владельца сооружения.

Медь хранится дольше алюминия. Алюминий теряет структуру, подвергается окислению, разложению. Это явление возникает в помещениях с высокой влажностью, когда происходит длительное воздействие высокой температуры. Основная жила меди не теряет проводимость. Алюминиевые жилы дешевые, с течением времени они разрушаются.





Как продлить срок службы и хранения кабеля?

В среднем, алюминиевый провод служит 10-15 лет, а медный - 20-30 лет. Точный срок службы кабеля, провода указывается в технической документации. Некоторые марки работают до 40 лет. Стоит указать, что гарантированный срок эксплуатации равняется вычитанию срока службы, который установлен заводом-изготовителем, от реального срока кабельного хранения. Указанная формула справедлива только в случае правильного хранения проводника. В случае неправильного хранения кабеля, эксплуатационный срок меньше.

Следует перечислить главные меры, связанные с увеличением характеристик рабочей эксплуатации со складированием. Условия должны соответствовать техническим условиям. Стоит привести пример. Пластиковые кабельные оболочки разлагаются под различными неблагоприятными факторами. Следует внимательно читать условия складского хранения. Также необходимо понимать прокладку кабелей в среде. К примеру, при конкретных условиях можно осуществлять химическое разложение.

Температура хранения с режимом освещения. Некоторые кабели разлагаются под солнечными лучами. Это необходимо принимать во внимание во время прокладывания и складирования. Определенные полимеры, к примеру, поливинилхлорид, не терпит нагревания и ультрафиолета. Они начинают обветриваться и разлагаться. По этой причине срок действия проводника может сильно уменьшаться.





Продление срока службы возможно, если организовать правильным хранением проводника. Если постоянно допускать перекрутки изделий по всей протяженности, то срок его службы будет резко сокращен. Под силой тяжести оболочка отстанет от металла, образует трещины и испортится. По этой причине кабели можно держать на катушках с бухтами, которые хранятся на боку. Подвергать скрутки их нужно при помощи специализированного оборудования.

Для максимально длительного срока эксплуатации, следует обеспечить точный расчет. Срок проводниковой годности напрямую зависит от того, насколько правильно было подобрано сечение.