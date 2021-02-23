Сколько кабелей можно прокладывать в одной трубе или гофре? Что говорят ГОСТы

Если перед электриками стоит задача обеспечить энергией здание, где силовые кабели могут разрушаться из-за контакта с едкими веществами, провода прокладывают в защитных трубах или гофрах. Также негорючие трубы и гофры применяют в пожароопасных деревянных коттеджах: даже если силовые провода перегреются, дом останется целым. В статье мы расскажем про особенности такого монтажа проводов.



Виды труб для прокладки силовых кабелей

Для монтажа электропроводки подходят такие трубы:

Из чермета . Надежно изолируют горючие кабели от горючих деревянных стен. Чтобы трубы служили десятками лет, их красят изнутри и снаружи. Еще один плюс металлических труб — ограничение вредного электромагнитного воздействия кабелей на жильцов. Проблема монтажа таких труб — их жесткость. Чтобы изогнуть железную трубу, придется мучиться с отводами, тройниками, муфтами, резьбой и многим другим.

Из нержавейки . Это дорогой вариант труб, которым не страшны никакие внешние воздействия. Если уложить кабели в трубу из нержавеющей стали, можно забыть об обрывах, коррозии и прочих проблемах с изоляцией на несколько десятилетий.

Из полиэтилена . Удачный вариант для подземной прокладки кабеля. Трубы из ПНД дешевые, укладывать их легко. А еще они неплохо защищают кабели от почвенных солей и влаги. К сожалению, полиэтиленовые трубы трескаются при подвижках грунта. Изделия из ПНД обычно черные или оранжевые. Они не боятся огня, не тлеют, сохраняют эластичность через годы эксплуатации.

Гофрированные из ПВХ. Дешевый вариант для прокладки проводки в нежилых помещениях. Не горят, но могут испарять в воздух вредные вещества. Гофры из ПВХ имеют серый цвет, не поддерживают горение, не разрушаются под действием влаги.

Даже если для прокладки силовых кабелей выбрана надежная металлическая труба, это не означает, что ее можно забить проводами до отказа. Количество проводов в гофрах и трубах регламентирует ПУЭ.





Можно ли укладывать в одну трубу или гофру больше одного кабеля согласно ПУЭ?

Издание №7 Правил Устройства Электроустановок содержит такие указания:

При подземной прокладке силовых кабелей в одной траншее не должно лежать больше шести проводов. Если пучок кабелей толстый, рекомендуется разделить его по 6 штук и выкопать для пучков отдельные траншеи так, чтобы от траншеи до траншеи оставалось хотя бы 50 см.

Для подводной прокладки подходят только бронированные кабели. Если выбраны провода без брони, нужно, чтобы их внешняя изоляция была устойчивой к любым термическим и механическим воздействиям.

Для кабельных линий, которые проходят по трубам и гофрам, подходят небронированные провода в свинцовой или алюминиевой оплетки. Если труба для защиты проводов металлическая, можно выбрать кабели в пластмассовой или резиновой изоляции.

Если силовые кабели рассчитаны на напряжение до 10 кВ и идут параллельно друг другу, по горизонтали между ними должен оставаться просвет шириной хотя бы в 1 метр.





Выводы

В одну траншею нельзя укладывать больше 6 силовых кабелей.

Без трубы в землю можно вкапывать только бронированные провода. Но при этом нужно будет заложить кабель сверху кирпичом, чтобы защитить от воздействий сверху. Небронированные кабели укладывают строго в трубах и гофрах.

От траншеи до траншеи следует оставлять расстояние в 1 м или больше.